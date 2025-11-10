 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidentas teigia, kad naujoji kultūros ministrė pasirengusi dialogui su bendruomene

2025-11-10 21:24 / šaltinis: BNS
2025-11-10 21:24

Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad paskirtoji kultūros ministrė socialdemokratė Vaida Aleknavičienė yra pasirengusi dialogui su kultūros bendruomene.

Vaida Aleknavičiene ir Gitanas Nausėda BNS Foto

Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad paskirtoji kultūros ministrė socialdemokratė Vaida Aleknavičienė yra pasirengusi dialogui su kultūros bendruomene.

„(...) ji tikrai yra pasirengusi dialogui, pasirengusi aistrų malšinimui ir pasirengusi konstruktyviai žiūrėti į ateitį, nes ateityje laukia daug svarbių dalykų: kultūros sezonas Vokietijoje, 2027 metų Lietuvos pirmininkavimas, kur kultūros dėmuo taip pat bus svarbus“, – pirmadienį LRT televizijos laidai „Dienos tema“ sakė valstybės vadovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aš tikiuosi, mes pamažu sugrįšime į normalią būseną. Tikrai reikėtų galbūt ir abiem pusėm atsisakyti tam tikrų perdėtų, gal tų emocinių, sakyčiau, reakcijų, kurios dažnai atsitinka. Kartoju, suprantu pasipiktinimo priežastis, bet ne visada sprendimai gali būti tokie, kokių aš galbūt labiausiai norėčiau kaip žmogus“, – tvirtino jis.

Pasak prezidento, V. Aleknavičienė jam paliko santūraus, konstruktyvaus ir į dialogą orientuoto žmogaus įspūdį.

Kaip rašė BNS, G. Nausėda pirmadienį V. Aleknavičienę paskyrė kultūros ministre. Antradienį numatyta jos priesaika Seime.

Ji jau kartą buvo paskirta į šias pareigas, tačiau socdemams įvykdžius ministerijų mainus su „Nemuno aušra“, parašė atsistatydinimo pareiškimą. Vėl jos kandidatūra pateikta Socialdemokratų partijai susigrąžinus šią ministeriją.

Valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir G. Nausėdos sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį Ignotą Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus. 

Jie tęsiasi iki šiol, kultūrininkams priešinantis bet kokių „Nemuno aušros“ atstovų darbui Kultūros ministerijoje.

V. Aleknavičienė tikina, kad jos komandoje nebus „Nemuno aušros“ atstovų, o praėjusią savaitę paskirtos kultūros viceministrės turėtų likti eiti pareigas. Pasak paskirtosios ministrės, viceministru tapti gali ir kultūros bendruomenės atstovas.

Nuolatinio vadovo Kultūros ministerija neturi nuo spalio 3-iosios, kai iš pareigų pasitraukė „aušriečių“ deleguotas ministras I. Adomavičius. Jis pareigas ėjo savaitę.

V. Aleknavičienė tikino esanti pasirengusi dirbti, kalbėtis ir ieškoti sprendimų kartu su kultūros bendruomene.

