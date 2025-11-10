Nausėda apie Žemaitaičio pareiškimus dėl užsienio politikos: nebekelia šypsenos

„Jo nuostatos užsienio politikos klausimais man iš tikrųjų šypsenos jau nekelia, nes tai yra labai esminiai neatitikimai tarp to, ką deklaruoja valdančioji koalicija, kaip visuma, ir vieno iš koalicijos partnerių pozicija. Jeigu kalbėtume apie kažkokius tai kosmetinius dalykus, tai dar galima būtų toleruoti“, – LRT televizijai sakė G. Nausėda.
Jis tikisi, kad valdančioji koalicija susitars dėl strateginių šalies užsienio politikos tikslų. Jei ne – valdančiosios partijos turėtų išsiskirti, sako prezidentas.
„Nežinau, ar konsultacijų, ar įtikinėjimo būdu pono Žemaitaičio nuostatos, esminės nuostatos gali pasikeisti. Todėl aš tikiuosi, kad valdančiojoje koalicijoje įvyks rimta diskusija. Negali būti du keliai: arba kelias, kuriame visos valdančiosios koalicijos partijos sutaria dėl strateginių užsienio politikos tikslų ir metodų, arba jos nesutaria ir išsiskirsto. Kito kelio tiesiog nėra“, – sako G. Nausėda.
„Dar kartą kartoju, toks vienas iš koalicijos, vieno iš koalicijos partnerių elgesys nesuteikia mūsų užsienio politikai didesnės, geresnės reputacijos. Kaip tik šito mes ir siekiame“, – pabrėžia valstybės vadovas.
Kaip skelbta, „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis pirmadienį susitiko su Vengrijos užsienio reikalų ministru Peteriu Szijjartu.
„Aušriečių“ lyderis teigė Vengrijos diplomatijos vadovui padėkojęs už jo šalies indėlį vykdant NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse bei aptaręs kitus, jo atžvilgiu, aktualius klausimus. Jis taip pat sakė nesibaiminantis oponentų kritikos dėl susitikimo su prieštaringai vertinamu Vengrijos politiku.
Savo ruožtu premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas ragino laikytis vienos užsienio politikos linijos.
P. Szijjarto ministro pareigas eina nuo 2014 m. ir yra vienas iš artimiausių Vengrijos premjero Viktoro Orbano komandos žmonių.
Pastaruoju metu R. Žemaitaitis žeria kritiką Lietuvos užsienio politikai. Politiko vertinimu, netinkama užsienio politika griauna pasitikėjimą valstybe. Be to, „Nemuno aušros“ lyderio manymu, būtent dėl netinkamų diplomatinių sprendimų Lietuva nesusitvarko su kontrabandinių balionų antplūdžiu iš Baltarusijos.
„Aušriečių“ pirmininkas negaili pastabų ir šalies diplomatijos vadovui Kęstučiui Budriui, vadindamas politiką „baudžiauninko mentaliteto žmogučiu“. Naujienų portalui „Delfi“ pirmadienį politikas užsiminė manąs, kad ministrei pirmininkei derėtų atsisveikinti su K. Budriu.
