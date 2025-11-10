 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žemaitaitis susitiko su Vengrijos ministru: sureagavo ir Ruginienės komanda

2025-11-10 16:21 / šaltinis: ELTA
2025-11-10 16:21

Nemuno aušros“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui susitikus su Lietuvoje viešinčiu Vengrijos užsienio reikalų ministru Peteriu Szijjartu, premjerės Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas sako, jog tokie politikų pokalbiai nėra draudžiami. Tačiau, anot jo, svarbu, kad visi laikytųsi vienos užsienio politikos linijos.

Remigijus Žemaitaitis susitiko su Peteriu Szijjartu (nuotr. asm. archyvo)

Nemuno aušros“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui susitikus su Lietuvoje viešinčiu Vengrijos užsienio reikalų ministru Peteriu Szijjartu, premjerės Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas sako, jog tokie politikų pokalbiai nėra draudžiami. Tačiau, anot jo, svarbu, kad visi laikytųsi vienos užsienio politikos linijos.

8

„Parlamentarai gali susitikti su užsienio valstybių politikais – to niekas nedraudžia. Tačiau tai nekeičia fakto, kad užsienio politiką formuoja ir vykdo Vyriausybė kartu su prezidentu. Lietuvoje nėra alternatyvios užsienio politikos, todėl svarbu, kad politikai laikytųsi vienos linijos – ypač šiuo geopolitiškai sudėtingu laikotarpiu“, – komentare Eltai teigė I. A. Dobrovolskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbta, pirmadienį socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje R. Žemaitaitis pasidalijo susitikimo su Vengrijos užsienio reikalų ministru Peteriu Szijjartu nuotraukomis ir vaizdo įrašais.

„Su Vengrijos užsienio reikalų ir ekonomikos ministru P. Szjjárto aptarėme Lietuvai svarbius klausimus. Stiprus žmogus ir savo teisinga nuomone“, – rašė „aušrietis“.

P. Szijjarto ministro pareigas eina nuo 2014 m. ir yra vienas iš artimiausių Vengrijos premjero Viktoro Orbano komandos žmonių.

Pastaruoju metu R. Žemaitaitis žeria kritiką Lietuvos užsienio politikai. Politiko vertinimu, netinkama užsienio politika griauna pasitikėjimą valstybe. Be to, „Nemuno aušros“ lyderio manymu, būtent dėl netinkamų diplomatinių sprendimų Lietuva nesusitvarko su kontrabandinių balionų antplūdžiu iš Baltarusijos. 

„Aušriečių“ pirmininkas negaili pastabų ir šalies diplomatijos vadovui Kęstučiui Budriui, vadindamas politiką „baudžiauninko mentaliteto žmogučiu“. Naujienų portalui „Delfi“ pirmadienį politikas užsiminė manąs, kad ministrei pirmininkei derėtų atsisveikinti su K. Budriu.

