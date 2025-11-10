 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žemaitaitis: Budrys per daug sau leidžia

2025-11-10 13:28 / šaltinis: ELTA
2025-11-10 13:28

 „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis sako, jog Ingos Ruginienės Vyriausybėje dirbantis užsienio reikalų ministras pastaruoju metu sau leidžia per daug, kalbėdamas apie kitus Ministrų kabineto narius. Todėl, leidžia suprasti „aušrietis“, su K. Budriu ministrei pirmininkei derėtų atsisveikinti. 

Kęstutis Budrys. ELTA / Dainius Labutis

 „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis sako, jog Ingos Ruginienės Vyriausybėje dirbantis užsienio reikalų ministras pastaruoju metu sau leidžia per daug, kalbėdamas apie kitus Ministrų kabineto narius. Todėl, leidžia suprasti „aušrietis“, su K. Budriu ministrei pirmininkei derėtų atsisveikinti. 

3

„Manau, ponui K. Budriui (reikėtų įteikti „Vilko bilietą“ – ELTA), nes ponas K. Budrys pastaruoju metu per daug sau leidžia“, – naujienų portalui „Delfi“ sakė R. Žemaitaitis. 

„Kai jis pasako, kad baudžiauninkų mentalitetą turintys žmonės gali derėtis su Baltarusija (…) ir premjerė tą pačią dieną ar po kelių dienų pasako, kad kreipsimės į Minską, kad leistų Lietuvos vilkikams grįžti namo, tai jis premjerę išvadina tokiu pačiu baudžiauninko mentalitetą turinčiu žmogumi“, – teigė parlamentaras. 

Pasak R. Žemaitaičio, K. Budrio retorika nėra tinkama ir kitų ministrų atžvilgiu. 

„Praėjusią savaitę (…) vykusio posėdžio metų vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius pasakė, kad lietuviškų vilkikų sugrįžimo į šalį per Šalčininkų kontrolės pasienio punktą klausimas gali būti išspręstas tarp Lietuvos ir Baltarusijos pasieniečių. Tai kolega (…) jį irgi išvadina baudžiauninku. Tai aš neįsivaizduoju, nepriklausomoje Lietuvos šalyje dar to nėra buvę, kad ministras leistų (sau – ELTA) žeminti kitus du ministrus ir premjerę“, – akcentavo politikas. 

Kaip skelbta, pastaruoju metu R. Žemaitaitis negaili kritikos, jo vertinimu, netinkamai Lietuvos užsienio politikai – ją politikas socialiniuose tinkluose vadina „griaunančia pasitikėjimą valstybe“. Be to, „Nemuno aušros“ lyderio manymu, būtent dėl netinkamų diplomatinių sprendimų Lietuva nesusitvarko su kontrabandinių balionų antplūdžiais iš Baltarusijos. 

„Aušriečių“ pirmininkas žeria kritiką ir šalies diplomatijos vadovui K. Budriui, vadindamas politiką „baudžiauninko mentaliteto žmogučiu“.

R. Žemaitaičiui kritikuojant Lietuvos užsienio politiką kontrabandinių balionų krizės metu, K. Budrys anksčiau teigė, kad negali būti jokių kalbų apie derybas su Minsku. Užsienio reikalų ministerijos (URM) vadovas tuomet ragino atsisakyti „baudžiauninkų mentaliteto“ ir negalvoti, kad skambučiai į Baltarusiją gali išspręsti susiklosčiusią situaciją.

