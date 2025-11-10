Jazzu gyvenime – ypatinga diena: „Tai yra besąlygiška meilė, kurios ieškojau visą gyvenimą“

TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Pasaulis pagal moteris“, J. Arlauskaitė-Jazzu anksčiau kalbėjo apie ypatingą dieną, kai pasaulį išvydo sūnus.
„Motinystė yra tokia dovana ir tokia pamoka... Neįsivaizdavau, kad taip šiame pasaulyje gali būti. Tai yra nerealus jausmas, stebuklas ir besąlygiška meilė, kurios ieškojau visą gyvenimą. Visur, visame pasaulyje: pas šamanus džiunglėse, bažnyčiose, meditacijose ir taip toliau. Viskas vedė į šitą vaiką“, – tąkart kalbėjo ji.
Jazzu pasidalijo išgyvenimais
Moteris prisiminė, kaip nuvykusi į paskutinę patikrą prieš gimdymą, iš gydytojos išgirdo bauginančius žodžius.
„Man pasakė, kad pas mane per mažai vandenų. Aš nesupratau, ką tai reiškia, širdis jau pradėjo stoti. Bet man paaiškino, kad viskas gerai, tik turiu važiuoti į ligoninę. Grįžau namo ir sakau: aš kaip ir turėčiau važiuoti į ligoninę gimdyti, tad gal jūs galite sudėti mano daiktus, nes aš turiu pasidaryti manikiūrą, pedikiūrą, – juokėsi ji. – Ir aš nuėjau su tuo dideliu pilvu.
Kol vežė mane į palatą, paskambinau savo raganaitei, paprašiau išmesti kortas. Pasakė, kad tądien tikrai gimdysiu, ligoninėje tą patvirtino. Labai gerai, kad viskas greitai įvyko, nes nebuvo laiko bijoti.“
J. Arlauskaitė-Jazzu tąkart pasakojo, kad sūnus Majus – labai ramus: „Jis nuo pirmos dienos keldavosi tik vieną kartą naktį valgyti. Užvakar užmigo 23 valandą, atsikėlė 11 ryte. Jis miegalius, kaip ir aš. Turi gerą apetitą, įdomų charakterį. Jo akytės – žingeidžios, lyg suaugusio žmogaus. Ir tą ne aš sugalvojau, o kiti žmonės. Kaip vaikas jis labai džiaugsmingas, manau, kad jaučia daug meilės.“
Mama tapusi Jazzu spinduliuoja džiaugsmą, švelnumą ir pripažįsta, kad vaikas jos gyvenime yra didžiausias mokytojas – kiekviena diena su juo yra dovana, suteikianti jai labai daug gražių dalykų.
„Pradėjau jausti pasitikėjimą – aš sau graži. Vertybes, kurios ir taip buvo gyvenime, išmokau atstovėti. Man nebesunku pasakyti žmogui „ne“ – aš žinau, ką reiškia ginti savo erdvę, turėti savas ribas. Vaikas labai daug ko išmokė. Iš esmės, yra taip, kaip sakė žmonės – kad vaikas yra didžiausias mokytojas. Kiekviena diena yra dovana ir staigmena. Ir vis kažką naujo išmoksti, pamatai ir patiri“, – atviravo atlikėja.
Koncerte – jautri akimirka
2023 m. liepos 28-osios vakaras buvo pirmasis, kai pirmą kartą po gimdymo J. Arlauskaitė-Jazzu Valdovų rūmų kieme žengė į sceną.
„Nėštumas mane pakeitė, o vaiko gimimas – dar labiau. Pirmą kartą aš jaučiuosi galinga gamtos dalimi“, – apie ypatingą gyvenimo laikotarpį anksčiau pasakojo mama tapusi viena garsiausių šalies muzikos kūrėjų.
Skambant dainos „Baltoji varnelė“ paskutiniams akordams įvyko jautri akimirka. Justė pamatė žiūrovų minios priekyje jos laukiantį tuometinį mylimąjį Donatą su sūnumi, kurie įteikė moteriai gėlių.
Jazzu kviečia į koncertus
Primename, kad Jazzu pradeda naują kūrybos etapą – 2026 metų pradžioje ji leisis į ambicingą koncertinį turą „Jazzu +100“. Trijuose didžiausiuose Lietuvos miestuose vyksiančiuose koncertuose scenoje kartu su atlikėja pasirodys net 100 muzikantų: orkestras, choras ir grupė. Pasak koncertų organizatorių, kol kas programa ir svečiai dar slepiami, tačiau laukia didingas Jazzu grįžimas į arenas.
„Jazzu +100“ – tai ne tik naujas skambesys, bet ir kokybinis šuolis atlikėjos karjeroje. Koncertų metu skambės tiek naujos dainos, tiek klausytojų jau pamėgti kūriniai naujame, plačiame muzikiniame amplua. Įspūdingi koncertai įvyks vasario 14 dieną Kauno „Žalgirio“, vasario 27-ąją Klaipėdos „Švyturio“ ir kovo 6-ąją Vilniaus „Twinsbet“ arenose, rašoma pranešime spaudai.
