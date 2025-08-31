Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Nuaidėjo „M.A.M.A. vasara“ festivalis: užburiantį pasirodymą surengė Jazzu ir Monika Liu

2025-08-31 12:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-31 12:00

Šeštadienį, rugpjūčio 30 dieną, Raudondvarį drebino kasmetinis lietuviškos muzikos festivalis „M.A.M.A. vasara“. Vasarą uždaryti pakvietė daugybė ryškiausių šalies muzikos atlikėjų ir grupių, tarp kurių – Rokas Yan, Monika Liu, Jazzu, Aistè, Pijus Opera, grupė „Mėlyna“ ir kiti.

Festivalis „M.A.M.A. vasara 2025“. (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
53

Šeštadienį, rugpjūčio 30 dieną, Raudondvarį drebino kasmetinis lietuviškos muzikos festivalis „M.A.M.A. vasara". Vasarą uždaryti pakvietė daugybė ryškiausių šalies muzikos atlikėjų ir grupių, tarp kurių – Rokas Yan, Monika Liu, Jazzu, Aistè, Pijus Opera, grupė „Mėlyna" ir kiti.

0

Kiekvienais metais į vieną gražiausių šalies vietų – Raudondvario dvaro teritoriją lietuviškos muzikos klausytojus suburiantis festivalis „M.A.M.A. vasara“ priešpaskutinę vasaros dieną žadėjo užtikrintą muzikos ir emocijų gausą.

Raudondvaryje „M.A.M.A. vasara“: ants scenos žengia ryškiausios šalies žvaigždės
Ant scenos žengė: Monika Liu, Jazzu, Aistè, Pijus Opera, grupė „Mėlyna“ ir kiti.

Rugpjūčio 30 dieną į festivalio sceną žengė vienas po kito žinomiausi šalies atlikėjai ir pradedantys kūrėjai, o visą dieną vainikuos vasaros uždarymo diskoteka po atviru dangumi, kartu su sparčiai populiarėjančiu ir puikiai atpažįstamu didžėjumi – Luku Mi.

Festivalis „M.A.M.A. vasara 2025“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)

„M.A.M.A. vasara“ scenoje savo koncertus surengė tokios muzikos žvaigždės kaip Rokas Yan, Monika Liu, Jazzu, Paulina Paukštaitytė, Pijus Opera, Aistè, Dovi Mi, Akvilė. Taip pat lietuviškos muzikos gerbėjai išgirs grupes Despotin Fam, Black Biceps, Mėlyna.

Festivalyje – muzika, pramogos, maistas ir gėrimai

Festivalio teritorijoje laukė ne tik lietuviška muzika, bet ir daugybė kitų veiklų bei maisto ir gėrimų erdvės.

Festivalis „M.A.M.A. vasara 2025“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)

„Festivalis tapo tradicija, kuri į vieną vietą suburia daugybę šalies atlikėjų ir lietuviškos muzikos gerbėjų. Džiaugiamės, kad galime sukurti ypatingą festivalio atmosferą su tiek puikių muzikos kūrėjų. Ši vasara nedžiugino savo orais, tad „M.A.M.A. vasara“ bus proga atsigriebti už tai ir pasilinksminti paskutinį vasaros šeštadienį su puikiu oru“, – teigia organizatoriai.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

