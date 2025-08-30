Proginius kūrinius dovanojanti Viktorija populiarėja žaibiškai: išdavė 2 lietuvių trokštamas dainas

Apie tai, ar graudinasi pasirodymų metu, kodėl neklauso aplinkinių priekaištų ir kaip nusprendė su gitara rankose klajoti po Lietuvą ir sveikinti žmones, V. Kajokaitė sutiko papasakoti ir naujienų portalui tv3.lt.
Vardu tapęs gyvenimo būdas
„Paprašiau, kad žmonės padėtų man išrinkti pseudonimą, kuris būtų susijęs su gamta, kosmoso elementais, vėjavaikiškumu“, – apie tai, kaip vardo ieškoti ėmė komentaruose po jos pačios įrašu socialinėse medijose, pasakoja Viktorija. Pasiūlymų buvo daugybė, tačiau vienas užstrigo labiausiai – Klajoklė. Pati dainininkė juokiasi:
„Negalėjau net naktimis miegoti, nes man taip užstrigo tas pavadinimas.“ Būtent taip ir pasivadinusi Viktorija juokauja, jog žmonės į ją retai tebesikreipia vardu – visiems ji žinoma kaip Klajoklė, o toks pseudonimas puikiai atitiko ir klajoklišką jos prigimtį – tiek gyvenime, tiek kūryboje.
Ir išties sunku nepastebėti – Klajoklės estetikoje dominuoja kosmoso motyvai. Gitara, drabužiai, o kartais net ir socialinių tinklų įrašai alsuoja visatos tematika.
„Naktimis dažnai važinėdavau į gamtą visiškai viena fotografuoti šiaurės pašvaistės, žvaigždžių, mėnulio. Visa ta gamta, kosmosas, atrodo, mane pripildydavo“, – apie kosmoso motyvus kaip apie simbolį pasakoja V. Kajokaitė.
Dainininkė juokauja, jog yra užaugusi Kosmonautų gatvėje, tad galbūt ir tai galėjo turėti įtakos jos estetikai.
„Žiūrėdavau į mėnulį ir jis mane visada saugodavo, sekiodavo kaip asmens sargybinis, geriausias draugas. Aš apie jį turiu ne vieną dainą sukūrusi, tai man jis tapo kaip įkvėpimo šaltinis“, – šyptelėja ji.
Vaizdo įrašas, pakeitęs viską
Muzika V. Kajokaitę lydėjo nuo pat mažens. Už meilę muzikai Viktorija yra dėkinga savo močiutei, su kuria vaikystėje giedojo bažnyčios chore.
Dar darželyje pradėjusi vaidinti spektakliuose ir vaidinimuose, Klajoklė nusprendė lankyti ir muzikos mokyklą, kurioje grojo fortepijonu. Vėliau Viktorija varžydavosi konkursuose, dalyvaudavo muzikos renginiuose, kur galėjo toliau vystyti savo talentą.
„Nuo pat mažens muzika buvo visur, lydėdavo kiekviename gyvenimo kelyje“, – šypsosi Viktorija Kajokaitė.
Viktorija dar vaikystėje suprato, jog muzika – didelė jos gyvenimo dalis, kurios paleisti dainininkė nesiruošė. Dabartinė Klajoklės veikla – važinėti po Lietuvą ir žmonėms dalinti muzikinius sveikinimus – pagreitį įgavo visai netikėtai. Vienas pirmųjų tokio tipo viešų sveikinimų buvo skirtas ne kam kitam, o jos pačios mamai:
„Dažnai pamiršti savo artimus žmones. Artėjo Mamos diena. Parašiau savo broliui: „Greitai išeik į laiptinę, pasislėpk ten prie lifto ir nufilmuosi.“ Aš mamai padariau muzikinį sveikinimą.“ V. Kajokaitė su džiaugsmu pasakoja, jog mama nesitikėjo tokios staigmenos ir be galo apsidžiaugė.
Brolio užfiksuotą jautrią akimirką Klajoklė nusprendė įkelti į savo socialinius tinklus. Vaizdo įrašas tiesiog „sprogo“ – žmonės ėmė rašyti jai privačiai, komentuoti po vaizdo įrašu, prašyti tokio muzikinio sveikinimo ir jų artimiesiems.
„Patys žmonės man tiek motyvacijos davė, kad aš eičiau su tuo į priekį ir toliau tą daryčiau ne tik artimiems žmonėms, bet ir visai Lietuvai“, – sako Viktorija Kajokaitė.
„Jaudulio buvo ir dabar to jaudulio yra“
Žinoma, Viktorija nedvejoja, jog jaudulio pradėti tokią veiklą buvo – nors dar prieš mamos dienos įkeltą vaizdo įrašą ji jau buvo pradėjusi muzikinius sveikinimus ir pasirodymus vestuvėse ar krikštynose, dainininkė vis tiek nerimavo, kaip sureaguos sveikinimo sulauksiantys žmonės.
„Kai pamačiau, kad pirmi sveikinimai labai pavyko ir žmonės davė leidimą publikuoti vieną ar kitą įrašą, nusiraminau. Po įrašais vis daugiau žmonių parašydavo, nes pamatydavo, kaip viskas vyksta ir užsimanydavo tokio sveikinimo“, – apie tai, kaip atrodė pirmieji sveikinimai, prisimena Viktorija.
„Aišku, jaudulio buvo ir dabar to jaudulio yra važiuojant į šventes, nes vis tiek norisi padaryti darbą gerai. Norisi, kad atvažiuotum ir žmonėms pakeltum nuotaiką, kad atsiminimai liktų, nes muzika nėra materialus dalykas“, – atvirai kalba V. Kajokaitė.
Dažniausiai žmonės prašo šių populiarių dainų
Šiuo metu Viktorija kelyje būna vos ne kiekvieną dieną, o dažniausiai ją pasirodyti kviečia gimtadienių, vestuvių metinių, vardadienių progomis.
„Kartais užsako ir be progos. Nori padėkoti žmogui tiesiog už tai, kad jis yra gyvenime, kad daug padeda“, – su šypsena dalijasi dainininkė. Pati V. Kajokaitė juokiasi, jog sveikindama spėja ir su visa Lietuva susipažinti: „Yra miestų, kur jau daug kartų važiavau, ir keliai mintinai žinomi, ir ten navigacijos nereikia, o kartais net ir gatves žinau.“
Viktorija išduoda, jog dažniausiai klausytojai sveikinimams pageidauja jautrių ir lyriškų dainų. Ypač populiarios dainos yra skirtos būtent mamoms: L. Kernagio „Mama, kaip tu laikais“, Džimbos ir M. Mikutavičiaus „Aš širdyje labai myliu savo mamą“. Klajoklė ir pati jau yra išleidusi dainą, skirtą mamai, todėl labai džiaugiasi, kad užsakovai vis dažniau prašo į repertuarą įtraukti ir pačios atlikėjos dainų.
Vis dėlto, V. Kajokaitė teigia, jog dainos pasirinkimas tampa ir sveikinimą užsakančių, ir jos pačios bendras sprendimas:
„Jeigu yra daugiau laiko iki šventės, man parašo, kokią dainą norėtų išgirsti, o aš tą dainą mokausi specialiai tam žmogui.“ Jeigu lieko laika mažiau, Viktorija padeda surasti labiausiai tinkančią dainą, kurią jau moka.
„Jeigu aš noriu verkti, tai aš paverkiu atsisėdusi į mašiną“
Ne viena Klajoklės sveikinimų akimirka virsta jautria emocijų banga. Visgi atlikėja laikosi profesionalumo taisyklės, „neužrašyto darbo kodekso – negalima verkti“, kaip pasakoja ji pati. V. Kajokaitė sako, jog svarbiausia – gerai atlikti darbą, gražiai pasveikinti, kad žmonės turėtų ką atsiminti:
„Ašarų išspausti sau leisti negaliu, nes tai būtų neprofesionalus darbas.“ Vis dėlto, matydama jautrias žmonių reakcijas Viktorija kartais taip pat susigraudina: „Jeigu aš noriu verkti, tai aš paverkiu atsisėdusi į mašiną, kai niekas nemato.“
Be staigmenų žmonėms, V. Kajokaitė koncertuoja ir didesniuose muzikos renginiuose. Ji yra dainavusi ir su gyvo garso grupe – projektui, kurio tikslas buvo surengti autorinės kūrybos vakarą. Nors vėliau grupė išsiskirstė, ši patirtis paliko gilų įspūdį: „Mes įgyvendinome mano svajonę.“ Šiuo metu Klajoklė pasirodo viena, tačiau iki dabar yra labai dėkinga grupės nariams už palaikymą ir emocijų dalijimąsi koncertų metu.
Kritika neturi stabdžių
„Kuo esi viešesnis žmogus, tuo daugiau gauni neigiamų komentarų“, – Viktorija yra įsitikinusi. Vis dėlto, ji nėra linkusi klausyti aplinkinių priekaištų ir sąmoningai renkasi judėti į priekį nepaisant kitų žmonių nuomonių. Klajoklė sako, jog taip buvo visuomet:
„Neklausydavau, net jeigu man kažkas ir pasakydavo, kad čia bus nesąmonė, nepalaikydavo. Aš vis tiek darydavau savo.“
Atlikėja visuomet žinojo, jog muzika jai – svarbu, artima, kad per ją galima išsireikšti. „Jeigu aš būčiau klausiusi artimų žmonių ar tų, kurie nepalaiko, nuomonės, tai būčiau sėdėjusi tarp keturių sienų ir nieko nedariusi“, – prisipažįsta Klajoklė. Tai, anot jos, turėtų būti kiekvieno kūrėjo moto: nebijoti eiti savo keliu. Net jei tas kelias veda per visą Lietuvą – nuo durų iki durų.
