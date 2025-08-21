Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Kavinių „Augustas ir Barbora“ savininkai surengė vakarėlį: tarp svečių – ir Ingrida Kazlauskaitė

2025-08-21 16:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-21 16:25

Savaitgalį Trakuose, ant Akmenos ežero kranto įsikūrusiame restorane „Mona“, įvyko išskirtinis elektroninės muzikos ir vizualinės patirties renginys – „Magic Carpet by Augustas ir Barbora“. Vakarėlį surengė populiarių Vilniaus kavinių „Augustas ir Barbora“ savininkai Inga ir Mindaugas Šatkauskai.

Renginys „Magic Carpet by Augustas ir Barbora“ (nuotr. Mikos Savičiūtės)

Savaitgalį Trakuose, ant Akmenos ežero kranto įsikūrusiame restorane „Mona“, įvyko išskirtinis elektroninės muzikos ir vizualinės patirties renginys – „Magic Carpet by Augustas ir Barbora“. Vakarėlį surengė populiarių Vilniaus kavinių „Augustas ir Barbora“ savininkai Inga ir Mindaugas Šatkauskai.

REKLAMA
3

Tarp svečių buvo galima išvysti žinomus kultūros, verslo bei pramogų pasaulio atstovus: Nataliją Martinavičienę, Žakliną ir Arūną Aišparus, Ingridą Kazlauskaitę, Laurą Daumantaitę ir Gintarą Černiauską, Justiną Ievą ir Jūratę Steponavičiūtes, Liną Brazinskaitę, Ingą Bagdonaitę bei daugelį kitų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Organizatorių vizija

Vakarėlio organizatoriai pasakoja, kad šis renginys ne šiaip vasaros diskoteka – „Magic carpet by Augustas ir Barbora“ tai muzikinė kelionė, kurioje susiliejo garsas, šviesa, menas ir gamtos stichijos.

REKLAMA
REKLAMA

„Norėjome sukurti kažką ypatingo – ne tik renginį, bet ir patirtį, kuri išlieka ilgam. Džiaugiamės, kad svečiai jautėsi pakylėti – tarsi skrendantys ant magiško kilimo. Buvo išties smagu suburti tokią neeilinę, atsipalaiduoti susirinkusią kompaniją ir skambant muzikai pasidžiaugti pagaliau tikrai vasarišku oru“, – pasakojo renginio sumanytojai Inga ir Mindaugas Šatkauskai.

REKLAMA

Žinomi svečiai

Vakaro metu pasirodė net šeši didžėjai iš Lietuvos, Latvijos ir Didžiosios Britanijos. Lietuvos elektroninės muzikos legenda Justin Xara, sparčiai kylantys didžėjai Quantico ir Rokas Bal, latviai Kelvin ir Deep District, kurie renginio svečius įsuko į deep, progressive ir tech house skambesius, o vakaro kulminacija tapo tarptautinės elektroninės muzikos žvaigždės – OMID 16B pasirodymas.

REKLAMA
REKLAMA

Iš Irano kilęs ir Londone gyvenantis didžėjus bei muzikos prodiuseris OMID 16B – tikra progresyvios house muzikos legenda, kurio kūryba žinoma nuo 90-ųjų.

Dvi valandas trukęs OMID 16B setas buvo kupinas emocinio gylio, energijos ir meistriškumo – tai buvo muzikinė kulminacija, palikusi ryškų įspūdį visiems susirinkusiesiems, na, o kūrinys „Escape. Driving to heaven“ išjudino net ir tuos, kurie į šokių aikštelę užsuka tik ypatingomis progomis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Įspūdinga scenografija

Renginio erdvė virto pasakišku pasauliu: švytinti grybų instaliacija, vėjyje besiplaikstantys audiniai, LED šviesų sprendimai ir ežero atspindžiuose žaižaruojantis lazerių šou kvietė svečius pasinerti į magišką atmosferą.

Vakaro vizualinį identitetą kūrė savo srities profesionalai – renginių architektai bei audinių kabinimo specialistai „Hang“ ir inovatyvaus apšvietimo sprendimų komanda „City Light“, kurių darbai padėjo sukurti išskirtinę aplinką, tapusią neatsiejama šio renginio patirties dalimi.

Organizatoriai pasakoja, jog planuoja, kad „Magic Carpet“ taps tęstiniu reiškiniu, kasmet stebinančiu vis naujomis formomis, garsais ir vizualinės magijos dozėmis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų