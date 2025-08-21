Kavinių „Augustas ir Barbora“ savininkai surengė vakarėlį: tarp svečių – ir Ingrida Kazlauskaitė

Tarp svečių buvo galima išvysti žinomus kultūros, verslo bei pramogų pasaulio atstovus: Nataliją Martinavičienę, Žakliną ir Arūną Aišparus, Ingridą Kazlauskaitę, Laurą Daumantaitę ir Gintarą Černiauską, Justiną Ievą ir Jūratę Steponavičiūtes, Liną Brazinskaitę, Ingą Bagdonaitę bei daugelį kitų.
Organizatorių vizija
Vakarėlio organizatoriai pasakoja, kad šis renginys ne šiaip vasaros diskoteka – „Magic carpet by Augustas ir Barbora“ tai muzikinė kelionė, kurioje susiliejo garsas, šviesa, menas ir gamtos stichijos.
„Norėjome sukurti kažką ypatingo – ne tik renginį, bet ir patirtį, kuri išlieka ilgam. Džiaugiamės, kad svečiai jautėsi pakylėti – tarsi skrendantys ant magiško kilimo. Buvo išties smagu suburti tokią neeilinę, atsipalaiduoti susirinkusią kompaniją ir skambant muzikai pasidžiaugti pagaliau tikrai vasarišku oru“, – pasakojo renginio sumanytojai Inga ir Mindaugas Šatkauskai.
Žinomi svečiai
Vakaro metu pasirodė net šeši didžėjai iš Lietuvos, Latvijos ir Didžiosios Britanijos. Lietuvos elektroninės muzikos legenda Justin Xara, sparčiai kylantys didžėjai Quantico ir Rokas Bal, latviai Kelvin ir Deep District, kurie renginio svečius įsuko į deep, progressive ir tech house skambesius, o vakaro kulminacija tapo tarptautinės elektroninės muzikos žvaigždės – OMID 16B pasirodymas.
Iš Irano kilęs ir Londone gyvenantis didžėjus bei muzikos prodiuseris OMID 16B – tikra progresyvios house muzikos legenda, kurio kūryba žinoma nuo 90-ųjų.
Dvi valandas trukęs OMID 16B setas buvo kupinas emocinio gylio, energijos ir meistriškumo – tai buvo muzikinė kulminacija, palikusi ryškų įspūdį visiems susirinkusiesiems, na, o kūrinys „Escape. Driving to heaven“ išjudino net ir tuos, kurie į šokių aikštelę užsuka tik ypatingomis progomis.
Įspūdinga scenografija
Renginio erdvė virto pasakišku pasauliu: švytinti grybų instaliacija, vėjyje besiplaikstantys audiniai, LED šviesų sprendimai ir ežero atspindžiuose žaižaruojantis lazerių šou kvietė svečius pasinerti į magišką atmosferą.
Vakaro vizualinį identitetą kūrė savo srities profesionalai – renginių architektai bei audinių kabinimo specialistai „Hang“ ir inovatyvaus apšvietimo sprendimų komanda „City Light“, kurių darbai padėjo sukurti išskirtinę aplinką, tapusią neatsiejama šio renginio patirties dalimi.
Organizatoriai pasakoja, jog planuoja, kad „Magic Carpet“ taps tęstiniu reiškiniu, kasmet stebinančiu vis naujomis formomis, garsais ir vizualinės magijos dozėmis.
