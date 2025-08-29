Skelbiami festivalio M.A.M.A. vasara atlikėjų pasirodymų laikai

Saulėtą šeštadienį Raudondvario dvaro teritorijoje laukia ne tik daugybė valandų muzikos, kurią dovanos įvairių žanrų ryškiausios lietuviškos muzikos žvaigždės, bet ir miasto bei gėrimų erdvės.
Dalyvaus žymūs atlikėjai
Šių metų festivalio programoje pop, roko, repo muzikos atstovai. Tarp kurių tokie scenos vardai kaip Rokas Yan, Jazzu, Monika Liu grupės „Mėlyna“ bei „Despotin Fam“ ir daugybė kitų.
Šiandien organizatoriai atskleidžia visų atlikėjų pasirodymų laikus:
15:00 – 15:30 Akvilė
15:40 – 16:10 Dovi Mi
16:20 – 16:50 Aistè
17:05 – 17:35 Despotin Fam
17:45 – 18:15 Pijus Opera
18:30 – 19:00 Black Biceps
19:15 – 20:55 Paulina Paukštaitytė
20:10 – 20:50 Mėlyna
21:05 – 21:45 Monika Liu
22:00 – 22:40 Jazzu
22:55 – 23:35 Rokas Yan
23:45 – 01:00 Lukas Mi
Festivalio vartai melomanams bus praverti nuo 14 valandos. Bilietus į festivalį platina Bilietai.lt. Renginio dieną bilietai brangs.
