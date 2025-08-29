Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Skelbiami festivalio M.A.M.A. vasara atlikėjų pasirodymų laikai

2025-08-29
Jau rytoj, rugpjūčio 30 dieną, Raudondvaryje įvyks laukiamiausias lietuviškos muzikos festivalisM.A.M.A. vasara“. Kasmetiniame vienos dienos renginyje į sceną žengs net 12 skirtingų atlikėjų. Šiandien organizatoriai atskleidžia žvaigždžių pasirodymų laikus.  

Kasmetiniame vienos dienos renginyje į sceną žengs net 12 skirtingų atlikėjų. Šiandien organizatoriai atskleidžia žvaigždžių pasirodymų laikus.  

Saulėtą šeštadienį Raudondvario dvaro teritorijoje laukia ne tik daugybė valandų muzikos, kurią dovanos įvairių žanrų ryškiausios lietuviškos muzikos žvaigždės, bet ir miasto bei gėrimų erdvės.  

Festivalio M.A.M.A. vasara atlikėjų pasirodymų laikai
Dalyvaus žymūs atlikėjai

Šių metų festivalio programoje pop, roko, repo muzikos atstovai. Tarp kurių tokie scenos vardai kaip Rokas Yan, Jazzu, Monika Liu grupės „Mėlyna“ bei „Despotin Fam“ ir daugybė kitų.  

Šiandien organizatoriai atskleidžia visų atlikėjų pasirodymų laikus:  

15:00 – 15:30 Akvilė 

15:40 – 16:10 Dovi Mi 

16:20 – 16:50 Aistè 

17:05 – 17:35 Despotin Fam 

17:45 – 18:15 Pijus Opera 

18:30 – 19:00 Black Biceps 

19:15 – 20:55 Paulina Paukštaitytė 

20:10 – 20:50 Mėlyna 

21:05 – 21:45 Monika Liu 

22:00 – 22:40 Jazzu 

22:55 – 23:35 Rokas Yan 

23:45 – 01:00 Lukas Mi 

Festivalio vartai melomanams bus praverti nuo 14 valandos. Bilietus į festivalį platina Bilietai.lt. Renginio dieną bilietai brangs.  

