Sunku patikėti: „Oskarų“ laureatas Woody Allenas sutiko dalyvauti Maskvos festivalyje

Kaip praneša organizatoriai, W. Allenas festivalyje pasirodys ne gyvai, o nuotoliniu būdu. Rugpjūčio 23–27 dienomis vykstančioje programoje numatyta speciali sesija „Pasaulio kino legendos“. Pokalbį moderuos žinomas rusų režisierius Fiodoras Bondarčiukas, praneša tvpworld.com.
Pasaulinio garso režisieriaus vakaras
Festivalio puslapyje teigiama, kad ši sesija bus „paskaita-dialogas“, kurioje bus kalbama apie kiną, gyvenimą, įkvėpimą ir kūrėjo profesinį sąžiningumą.
„Konfidencialaus pokalbio atmosfera leis žiūrovams pažvelgti į režisieriaus vidinį pasaulį, suprasti, kaip gimsta istorijos, išliekančios kultūroje dešimtmečius“, – teigiama penktadienį išplatintame festivalio spaudos pranešime.
W. Allenas yra keturis „Oskarus“ pelnęs kino kūrėjas, sukūręs daugiau nei 50 filmų, tarp jų – „Vidurnaktį Paryžiuje“, „Enė Hol“ ir „Manhataną“.
Festivalyje – garsūs vardai iš viso pasaulio
„Šiemet festivalyje dalyvaus daugiau nei 80 svečių iš daugiau nei 20 šalių, tarp jų – Kinijos, Indijos, Turkijos, JAE, Saudo Arabijos, Egipto, Brazilijos, Meksikos, JAV, Pietų Korėjos, Irano ir kitų“, – teigiama pranešime.
Tarp kitų išskirtinių svečių – amerikiečių aktorius ir kovos menų meistras Marcas Dacascosas bei serbų režisierius Emiras Kusturica, garsėjantis prorusiškomis pažiūromis.
