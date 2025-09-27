Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > TV

Neįtikėtina briliantinio princo Džordo nagų karpiklio kaina: ar tikrai turtuoliai išleidžia tokius pinigus?

2025-09-27 10:04 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-27 10:04

Šeštadienis skirtas kainų spėlionėms su TV3 žiniasklaidos grupės žaidimu „Kas po kiek“! Šį kartą pradėsime nuo kiekvienam lietuviui artimų patiekalų kainų, o vėliau tęsime su kur kas prabangesniais, karališkųjų šeimos narių pirkiniais. Ar tiesa, kad lietuviai žemaičių blynus gali pasigaminti už centus, o turtuoliai pinigus dovanoms švaisto negalvodami?

TV3 žiniasklaidos grupės žaidimas „Kas po kiek“! (nuotr. stop kadras)
8

Šeštadienis skirtas kainų spėlionėms su TV3 žiniasklaidos grupės žaidimu „Kas po kiek"! Šį kartą pradėsime nuo kiekvienam lietuviui artimų patiekalų kainų, o vėliau tęsime su kur kas prabangesniais, karališkųjų šeimos narių pirkiniais. Ar tiesa, kad lietuviai žemaičių blynus gali pasigaminti už centus, o turtuoliai pinigus dovanoms švaisto negalvodami?

1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiuos ir kitus rebusus spręs gražuolių komanda: vizažistė Mantė, kosmetologė Jovita bei pramogų versle besisukanti Kornelija. Merginos susirungs su kita komanda: senjore Nijole, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju Elegijumi bei verslo konsultantu Robertu.

TV3 žiniasklaidos grupės žaidimas „Kas po kiek“!
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. TV3 žiniasklaidos grupės žaidimas „Kas po kiek“!

Žaidimas prasidės rubrika „Patiekalu“ – komandos spėlios, iš kokių ingredientų gaminami žemaičių blynai, ir kiek šie produktai kainuoja.

Iškart po to dalyviai kelsis į Ispaniją, Taragonos miestą. Kiek galėtų kainuoti vakarienė šiame mieste?

„Mes įpratę prie lietuviškų kainų. O Ispanijoje vakarienė su desertu ir vynu kainuoja tik 57 eurus“, – savo patirtimi dalinsis laidos vedėjas Mindaugas Stasiulis.

Tai ypač sužavės senjorę Nijolę. „Visi keliaukime į Taragoną!“ – žaidimo viduryje siūlys ji.

Vis tik komandos keliaus ne į Ispaniją, o į Jungtinę Karalystę. Čia joms teks spėlioti, ką pirmojo gimtadienio proga dovanų gavo Princas Džordžas: lopšį, auksinį vonios ančiuką ar deimantinį nagų karpiklį? Tačiau labiausiai nustebins šios dovanos kaina – pasirodo, kad ji atsiėjo net 1 mln. svarų sterlingų!

„Gal bus ančiukas? Juk lopšį 1-erių metų vaikas jau turės“, – svarstys Jovita.

Deja, ši komanda negaus taško. Paaiškės, kad teisingas atsakymas – deimantinis nagų karpiklis, papuoštas 18 karatų auksu. Neverta stebėtis, kad jo vertė siekia 1 mln. svarų...

„Artėjant finalui, galiu konstatuoti, kad tai yra tobulas žaidimas“, – sakys M. Stasiulis, o to priežastį sužinosite laidoje.

Kaip įprasta, didžiausia įtampa bus jaučiama žaidimo finale, kuriame reikės iš eilės – nuo pigiausios iki brangiausios – sudėti parduotuvės prekes. Atrodytų, kad tai – viso labo keturios prekės, tačiau klaidos kaina šiame etape gali kainuoti labai daug!

Beje, šeštadienio tradicija tapsiantį žaidimą galima žaisti ne tik studijoje, bet ir prie televizoriaus ekrano. O labiausiai „Kas po kiek?“ rūpi laidos partnerei „Maximai“. Remiantis Pricer.lt analizėmis, jau 28 kartus iš eilės pigiausių maisto prekių vidutinį krepšelį už mažiausią kainą galima susirinkti būtent „Maxima“ parduotuvėse.

„Kas po kiek?“ – šeštadieniais 17.30 val. per TV3!

