Paaiškėjo naujasis laidos „Svajonių sodai“ vedėjas: su Aušra sieja ypatingas ryšys

Naujienų portalui tv3.lt Lukrecijus Tubys atvirai prakalbo apie naujus vėjus gyvenime ir žurnalistikos kelią.
Žurnalistikos kelias
Lukrecijui Tubiui žurnalistika nėra svetimas – pirmąsias publikacijas parašė būdamas 16-os.
„Iki tol nesvajojau tapti žurnalistu, nors nuolat matydavau dirbančią mamą Aušrą Tubiene. Svajojau būti futbolininku. Tačiau susidomėjimas aplinka, gebėjimas prieiti prie žmonių, juos pamatyti ir išgirsti, o taip pat sklandžiai perteikti jų mintis yra tokios natūralios mano būdo savybės, kad žurnalistika buvo bene vienintelis tinkamas kelias. Buvau tuo tikras ir stojimų į universitetą metu paraiškoje pateikiau tik vieną pasirinkimą – žurnalistiką Vilniaus universitete.
Įdomu tai, kad žurnalistika yra ne tik mano, mano jaunesnės sesės Auroros ir mamos pasirinkimas – žurnalistu Čikagoje po Antrojo pasaulinio karo dirbo ir mano prosenelis Zenonas Gerulaitis, taigi esu trečios kartos žurnalistas“, – pasakojo jis.
Paklaustas, kuri žurnalistikos sritis jį domino labiausiai, Lukrecijus šyptelėjo:
„Turėjau džiaugsmo žurnalistu dirbti įvairiose žiniasklaidos formose ir atlikti įvairius darbus. Esu rašęs laikraščiui, dirbęs Alytaus radijuje, vėliau ir radijo grupėje – kaip žurnalistas žinių tarnyboje ir laidų vedėjas radijo stotyje. Dirbdamas naujienų agentūroje esu parengęs daug tekstų apie sveikatos, politikos, ekonomikos ir kitas temas. Darbuodamasis su Tomu Langviniu projekte „O, Dangau Sportas“ turėjau puikią galimybę pasigilinti ir į sporto pasaulį. Visos sritys – kad ir kokios skirtingos – man gerai sekėsi. Be to, jas visas jungia bene įdomiausias gamtos kūrinys – žmogus.
Ir toliau į žurnalistiką žiūriu labai plačiai. Mano kompetencijos siekia ne tik žurnalistinio darbo, tačiau ir žurnalistikos vadybos sritis.“
Tiesa, šiemet Lukrecijus įgijo ir vadybos magistro laipsnį ISM Vadybos ir ekonomikos universitete.
„Žiniasklaidos pasaulis labai stipriai pasikeitė per pastarąjį dešimtmetį – auditorijos informaciją vartoja kitaip, jiems reikia kitokio pobūdžio turinio, jų lūkesčiai informacijai ir žiniasklaidos organizacijoms yra pasikeitę. Daugybė žiniasklaidos priemonių susiduria su dideliais sunkumais adaptuotis pagal naują realybę. Save darbe analizavau būdus, kurie sutrumpina ir palengvina šį kelią, o verslą padaro atsparesnį išorės grėsmėms.
Taip pat baigiau Niujorko universiteto „Craig Newman“ žurnalistikos programos kursą kaip dirbtinį intelektą panaudoti žiniasklaidos priemonių darbe. Šiomis – tvaraus verslo modelių, santykių su auditorija kūrimo, naujų monetizavimo priemonių paieškos, dirbtinio intelekto panaudos – temomis dabar konsultuoju žiniasklaidos organizacijas“, – pasakojo jis.
Pasiteiravus, ar vis dar vyras aktyviai įsitraukia į žurnalistiką, Lukrecijus prakalbo apie naujus vėjus gyvenime: „Šiuo metu nepaprastai džiaugiuosi galimybę prisijungti prie mamos kuriamos vienos geriausių ryto laidų Lietuvoje „Svajonių sodai“. Žiniasklaidoje veikiu daugiau nei pusė savo gyvenimo ir šis kvietimas man yra didelis įvertinimas. Tikiuosi, kad savo žiniomis, gebėjimais, smalsumu, gamtos pajautimu galėsiu praturtinti laidą ir suteikti jai naują malonų atspalvį.“
Naujas etapas
L. Tubys neseniai grįžo į Lietuvą iš Amerikos, kur dirbo lietuvių laikraštyje „Draugas“.
„Pastaruoju metu gyvenau Jungtinėse Valstijose, Čikagoje, ir į Lietuvą grįžau prieš keletą mėnesių. Ten buvau nuvykęs pagal Baltijos Amerikos Laisvės Fondo skiriamą stipendiją ir dirbau lietuvių laikraštyje „Draugas“, o taip pat nepelno siekiančių JAV ir Kanados žiniasklaidos organizacijų asociacijoje LION Publishers.
Amerikoje ne tik dirbau, bet ir turėjau progos pamatyti jos grožį savo akimis – šalį automobiliu pervažiavau dusyk, sukoriau beveik 29 tūkst. kilometrų ir aplankiau ar pravažiavau 28 valstijas – Ilinojų, Misūrį, Kansasą, Arkansasą, Oklahomą, Vinskonsiną, Nebraską, Minesotą, Pietų Dakotą, Vajomingą, Koloradą, Jutą, Idahą, Oregoną, Vašingtoną, Kaliforniją, Nevadą, Arizoną, Naująjį Meksiką, Teksasą, Luizijaną, Mississippę, Alabamą, Džordžiją, Floridą, Tenessį, Kentukį ir Indianą.
Šios kelionės man paliko labai didelį įspūdį. O labiausiai stebino nepaprasto grožio gamta – Kolorado kalnai, Oregono Ramiojo vandenyno pakrantės, Kalifornijos raudonieji miškai, Jutos sausumos, Vajomingo prerijos. Savaitėmis keliaudamas ir miegodamas automobilyje tapau daug jautresnis ir artimesnis mane supančiai aplinkai“, – kalbėjo jis.
Pasak jo, ši patirtis „įskiepijo“ didesnį pastabumą tam, kas yra aplink, o kartu leido suprasti, kokio nuostabaus grožio yra gamta Europoje, o labiausiai – namuose Lietuvoje.
„Sugrįžus į Lietuvą, per metus įgavus ne tik asmeninės, tačiau ir profesinės žurnalisto patirties, prisijungti prie „Svajonių sodų“ tapo natūraliu žingsniu. Dabar visus laidos žiūrovus, mylinčius gamtą ir sodus, norisi kartu pakviesti atsipalaiduoti ir su kavos ar arbatos puodeliu pasidžiaugti kelionėmis po Europos sodus ir parkus. Bet, jeigu atvirai, taip negalvojau iki tol, kol mama nepasidalino savo vizija. Ji turi puikią įžvalgą“, – šyptelėjo pašnekovas.
Tad kaip Lukrecijui sekasi dirbti kartu su mama?
„Mamos įžvalgos, puikūs komunikaciniai įgūdžiai, nepaprastai didelė energija, kūrybiškumas, atvirumas idėjoms, noras žiūrovams suteikti kokybiškiausias patirtis savo kuriamose laidose mane labai žavi ir įkvepia. Ji tikra profesionalė – bene viena geriausių laidos vedėjų Lietuvoje, tad turiu labai daug ko iš jos išmokti! Džiaugiuosi, kad esu jos sūnumi ir praleisime daugiau laiko dirbdami kartu“, – teigė jis.
Kalbėdamas apie laidą, pašnekovas neslėpė, kad jam sodai, augalai ir gamta – artima sritis.
„Vasaromis mėgstu pabūti mamos sodyboje. Labai mėgstu jos užaugintas daržoves, uogas, ypač patinka šaltmėčių, pelyno ar melisos arbatos, savo mylimajai iš mamos rožyno parvežu kvepiančių rožių. Nepapratai gera atsikėlus ryte pasivaikščioti basomis po žolę, nusiskinti uogų nuo krūmo.
Sode tenka ir darbų nuveikti – su dalgiu ir krūmapjove pjauti žolę kone hektaro žemės plote, vėliau ją sugrėbti ir krauti į kupetas, laistyti, ravėti, kapoti ir krauti malkas. Sykį vietoje daugkartinio važiavimo karučiu, malkų transportavimui panaudojau automobilio bagažinę. Buvo smagu. Pjauti žolės, beje, jau nebereikia – šį darbą puikiai atlieka robotas.
Sodas man poilsis ir atgavai, jėgų atsistatymas ir įkvėpimas naujiems darbams. Pasaulis dabar yra toks greitas ir įtemptas. Gamta žmogui tampa vis reikalingesnė. Tą jaučiu ir savo kūnu, tad norisi pamatyti gražiausius, įdomiausius ir labiausiai pakraunančius Europos ir Lietuvos parkus ir sodu. Ir į šią kelionę kartu kviečiu ir laidos žiūrovus – po visų savaitės darbų prisėsti, atsipalaiduoti ir pasimėgauti gyvenimu su „Svajonių sodais“, – džiaugėsi jis.
Juokingos situacijos filmavimo aikštelėje
Naują gyvenimo etapą pradėjęs Lukrecijus pasidalijo ir linksma istorija, nutikusia filmavimo metu: „Taip – vieną kartą filmavome sodą, kuriame daržoviniai augalai susodinti su vaistiniais augalais ir gėlėmis. Vaikščiodami po jį ir ragaudami įvairiausius žiedus ar lapus, pašnekovė sustojo prie vieno augalo ir pakomentavo – „panašu į krapus, tiesa?“ Aš pritariau, skubiai pasiskyniau kelis lapelius ir įsidėjau į burną. Bežiaumodamas supratau, kad kažkas ne taip – burnoje tapo itin kartu. Su pašnekove pasijuokėme, kad tas augalas visgi tikrai nėra krapai ir geriau jo nevalgyti.
Arba filmuodami Rygoje buvome užklupti lietaus. Palindę po stogeliu dalį laidos pavyko nufilmuoti, tačiau lietus taip įsismarkavo, kad teko sustoti. Grįžome į filmavimo vietą po vakarienės, lietus buvo nustojęs, gražiai ir ryškiai leidosi saulė. Buvo nepaprastai gera stebėti saulės spindulių apšviestus dangaus nulietus augalus.“
Vis dėlto kartais tenka susidurti ir su ne itin džiugiomis situacijomis.
„Keliauti automobiliu po Europą ir vesti laidą yra nuostabi patirtis, tačiau kartais dėl nuovargio būna ir truputį nebejuokinga“, – sakė jis.
Baigdamas pokalbį, Lukrecijus atskleidė, ką išvysime naujame „Svajonių sodų“ sezone.
„Naujajame sezone žiūrovus kviesime kartu patirti gyvenimo džiaugsmą lankantis gražiausiuose Europos soduose, gėlynuose ir parkuose. Didelis gyvenimo tempas, miesto šurmulys ilgainiui išvargina žmones, dauguma siekia ramybės ir poilsio gamtos pašonėje. Šiame sezone žiūrovus norisi nudžiuginti spalvų, formų, tekstūrų gausa, kad žiūrėdami mūsų laidą jie pailsėtų, pasimėgautų gamtos dovanomis, o galbūt rastų idėjų ir kaip pagražinti savo aplinką, kad sieloje būtų gera ir ramu“, – tarė pašnekovas.
