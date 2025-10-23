Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Motiejūnas ir „Crvena Zvezda“ Eurolygoje nukovė baskų klubą

2025-10-23 23:59 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-23 23:59

Vitorijos „Baskonia“ (0/6) ir Tadas Sedekerskis Eurolygoje toliau išgyvena pergalių badą.

D.Motiejūnas rinko 14 naudingumo balū

Ispanų klubas svečiuose 72:90 (20:21, 23:19, 15:32, 14:18) nusileido Belgrado „Crvena Zvezda" (4/2) ekipai su Donatu Motiejūnu.

0

Ispanų klubas svečiuose 72:90 (20:21, 23:19, 15:32, 14:18) nusileido Belgrado „Crvena Zvezda“ (4/2) ekipai su Donatu Motiejūnu.

Belgrado komanda startavo geriau – 10:4. Tiesa, skirtumą baskai mažino ir po geros Timothe Luwawu-Cabarrot atkarpos atsiliko tik 20:21. Markquiso Nowellio tritaškis rezultatą persvėrė (23:21), tiesa, apčiuopiamiau atitrūkti baskams nepavyko – po pirmosios mačo dalies jie pirmavo 43:40.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atrodė, kad lygi kova tęsis toliau, bet Codi Milleris-McIntyre‘as ėmė žlugdyti buvusį klubą – 60:52. Skirtumas tarp ekipų tapo dviženklis (72:58), tad baskai išsigelbėjimui turėjo tik kėlinį. Belgrado komanda pergalės iš rankų nepaleido.

Besibaigiant mačui sirgaliai dar ėmė mėtyti daiktus į aikštę.

T.Sedekerskis per 26 minutes pelnė 2 taškus (1/3 dvit., 0/5 trit.), atkovojo 6 kamuolius, 1 – perėmė, kartą klydo, provokavo 2 pražangas, sykį prasižengė bei rinko 1 naudingumo balą.

D.Motiejūnas per 21 minutę įmetė 8 taškus (2/5 dvit., 4/4 baud.), atkovojo 4 kamuolius, atliko 3 perdavimus, gavo bloką, provokavo 6 pražangas, 3 kartus prasižengė ir rinko 14 naudingumo balų.

„Crvena Zvezda“: Codi Milleris-McIntyre‘as 20 (4/9 trit.), Jordanas Nwora 19 (7 atk. kam., 6 rez.perd.), Nikola Kaliničius ir Chima Moneke (8 atk. kam.) – po 12, Yago Dos Santosas 10.

„Baskonia“: Timothe Luwawu-Cabarrot 24 (4/6 trit.), Hamidou Diallo 12 (5/12 dvit., 5 n.b.), Markquisas Nowellis 9, Kobi Simmonsas ir Khalifa Diopas – po 7.

