TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Lenas – pagrindinis „Real“ taikinys

2025-10-23 23:48 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-23 23:48

Madrido „Real“ komanda ieško vidurio puolėjo.

A.Lenas gali keltis į Ispaniją (Scanpix nuotr.)

Madrido „Real" komanda ieško vidurio puolėjo.

0

Ispanijos žiniasklaida skelbia, kad pagrindinis kandidatas yra 32 metų 213 cm ūgio Aleksejus Lenas, kuris nuo 2013 metų rungtyniavo Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA).

„Real“ ieško pamainos Bruno Fernando, kuris jau sulaukė susidomėjimo iš kitų Eurolygos komandų.

Ukrainietis NBA yra sužaidęs 704 mačus. Praėjusiame sezone jis žaidė Sakramento „Kings“ ir Los Andželo „Lakers“ gretose. Karjeros vidurkiai stipriausioje pasaulio lygoje – 17 minučių, 6,7 taško ir 5,3 atkovoto kamuolio.

