TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„EA7 Emporio Armani“ po įspūdingo sugrįžimo nusileido „Valencia“ ekipai

2025-10-23 23:35 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-23 23:35

O.Moore&#039;as svariai prisidėjo prie pergalės (Scanpix nuotr.)

Eurolygos šeštojo turo rungtynėse Milano „EA7 Emporio Armani“ (2/4) ekipa savų žiūrovų akivaizdoje 100:103 (18:24, 30:30, 26:31, 26:18) nusileido Valensijos „Valencia“ (3/3) komandai.

Nuo pradžių pirmavusi „Valencia“ antrojo ketvirčio starte įgijo dviženklį pranašumą – 29:18. 15-ąją minutę svečių atotrūkis jau buvo pasiekęs 17 taškų – 46:29. Vis dėlto „EA7 Emporio Armani“ ekipa neketino pasiduoti ir fantastiškai sužaidė per likusį laiką – spurtavo 19:8 atkarpa leido pirmąją mačo dalį baigti turint vos 6 taškų deficitą – 48:54.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po didžiosios pertraukos Ispanijos klubas laimėjo atkarpą 13:0 ir ėmė triuškinti oponentus – 79:56. Kaip ir antrajame kėlinyje, taip ir trečiajame šeimininkai atsitiesė – sugebėjo atsilikimą sumažinti perpus – 74:85.

Ketvirtajame kėlinyje Milano ekipa ėmė minti varžovams ant kulnų – 87:92. Likus 2 minutėms „EA7 Emporio Armani“ visiškai išlipo iš duobės ir išlygino rezultatą – 100:100. Jeanas Montero pataikė svarbų tritaškį (103:100) ir šeimininkai dar turėjo šansų išplėšti pratęsimą, bet Shavono Shieldso bandymas buvo blokuotas, o Armoni Brookso – nepasiekė tikslo.

„EA7 Emporio Armani“: Leandro Bolmaro 31 (9/11 baudų metimai, 37 naud. bal.), Armoni Brooksas 16 (4/7 tritaškiai, 6 atk. kam.), Giampaolo Ricci 13 (3/4 tritaškiai), Shavonas Shieldsas 11 (5 atk. kam., 7 rez. perd.), Quinnas Ellisas 10 (6 rez. perd.).

„Valencia“: Jeanas Montero 18 (8/8 baudų metimai), Dariusas Thompsonas 16 (4/7 tritaškiai), Jaime Pradilla ir Omari Moore‘as po 13, Brancou Badio 11, Nathanas Reuversas ir Matthew Costello po 8.

