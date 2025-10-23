Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Micičius vedė „Hapoel“ į pergalę prieš „AS Monaco“

2025-10-23 23:08 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-23 23:08

Eurolygos šeštojo turo rungtynėse Tel Avivo „Hapoel" (5/1) komanda namuose 85:77 (27:18, 17:16, 18:29, 23:14) nugalėjo Monako „AS Monaco" (3/3) krepšininkus.

V.Micičius vedė komandą į pergalę (Scanpix nuotr.)

Eurolygos šeštojo turo rungtynėse Tel Avivo „Hapoel“ (5/1) komanda namuose 85:77 (27:18, 17:16, 18:29, 23:14) nugalėjo Monako „AS Monaco“ (3/3) krepšininkus.

0

„Hapoel“ puikiai pradėjo mačą ir 5-ąją minutę jau turėjo dviženklį pranašumą – 19:8. „AS Monaco“ atsitiesė antrojo ketvirčio pradžioje, kai sugebėjo priartėti iki 23:27. Vis dėlto šeimininkai susigrąžino didesnį atotrūkį ir įpusėjus dvikovai pirmavo 44:34.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po didžiosios pertraukos svečiai iškart pradėjo atkarpa 9:0 – 43:44. 28-ąją minutę buvo lygu – 58:58. Netrukus Monako klubas ir išsiveržė į priekį (63:60), o kėlinį pabaigė Antonio Blakeney metimas – 62:63.

Ketvirtajame ketvirtyje komandos žygiavo taškas į tašką, o „Hapoel“ truktelėti į priekį padėjo Johnathano Motley dvi sėkmingos atakos iš eilės – 78:73. Nors Mike‘as Jamesas įmetė dvitaškį (75:78), Izraelio klubas pelnė 7 taškus iš eilės (85:75) ir prasidėjus paskutinei minutei įtvirtino savo pergalę.

„Hapoel“: Vasilije Micičius 22 (4/5 tritaškiai), Johnathanas Motley 17, Danielis Oturu ir Collinas Malcolmas po 11, Antonio Blakeney 10 (1/5 tritaškiai), Elijah Bryantas 6 (0/5 tritaškiai, 8 atk. kam., 7 rez. perd.).

„AS Monaco“: Mike‘as Jamesas 20, Danielis Theisas (8 atk. kam.) ir Elie Okobo (8 rez. perd.) po 12, Alpha Diallo 11.

