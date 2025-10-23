Jakučionio kelias „Barcoje“: „Real“ dėmesys, neįtikėtinos sąlygos ir buvimas šalia Šaro

Apie K. Jakučionio kelią „Barcelona“ organizacijoje kalbėjomės su jo tėčiu Tomu Jakučioniu.
Vilniuje gimęs, augęs ir tobulėjęs Kasparas į „Barcelona“ klubo sistemą persikėlė 2021-siais, kuomet paliko Vilniaus „Ryto“ sistemą. Tiesa, nedaug trūko, kad talentingas gynėjas apsivilktų ne mėlynai granatinius, o baltuosius „karalių“ iš Madrido marškinėlius.
„Niekas niekam nesiruošė ir nieko per daug negalvojo iki kol Madrido „Real“ neparodė dėmesio ir nepasikvietė pas save. Tuomet užklupo pandemija, planai nusitempė. „Real“ kvietė, bet laukė dėl COVID-19 tam tikrų niuansų. Buvo ruduo, mums jau reikėjo žinoti, kur Kasparui žaisti. Po vizito Barselonoje klubas greitai atsakymą pateikė, gavome pasiūlymą. Nelaukėme Madrido, nors galbūt prioritetas iš pradžių buvo ten. Žvelgiant atgal, mes džiaugiamės, kad nuvažiavo į Barseloną“, – tv3.lt kalbėjo T. Jakučionis.
Ir nors rinktis galiausiai tapo tarp kone aršiausių varžovų sporto pasaulyje, tai Jakučionių šeimai įtakos neturėjo jokios.
„Žiūrėjome, kas Kasparui geriausia ir nesvarbu – Madridas ar Barselona, priešininkai ar draugai, – pasakojo krepšininko tėtis. – Ieškojome tinkamiausios vietos, kalbėjausi ir pats su daug specialistų, kad susidarytume bendrą vaizdą.“
T. Jakučionis pasakojo, kad tiek Madride, tiek Barselonoje sąlygos tokios, kurioms prilygti negali nė vienas Lietuvos klubas.
„Žalgiris“ šiai dienai tikrai yra tarp pagrindinių Europos programų, bet tokių sąlygų neturi nė vienas klubas Lietuvoje. Kalbant apie „Barcą“, jie turi kelias amžiaus grupes, į jas atsirenka įdomesnius, talentingesnius jaunuolius ir ruošia juos. Tuo įsitikinome – kokybė tikrai labai gera“, – sakė T. Jakučionis.
„Futbolas ir krepšinis, jei kalbame apie „La Masia“, yra tas pats, – apie garsiąją „Barcos“ talentų kalvę pasakojo K. Jakučionio tėtis. – Kasparas gyveno toje pačioje akademijoje, Lamine‘as Yamalis, galime sakyti, jo draugas yra. Taip, futbolui skirta daugiau dėmesio, ten daugiau ir finansų. Futbolininkus jie ima jaunesnius, krepšininkus – vyresnius, bet jie gyvena toje pačioje bazėje.
Maistas yra kontroliuojamas, stebimas, žiūrimas, net pažymima, ką kas valgė ir ko ne. Bandoma tai sukontroliuoti, prižiūrėti.
Kalbant apie personalą, Lietuvoje, bent tuo metu, jaunimo komandoje buvo treneris ir dažnai tuo viskas pasibaigia. Ten yra treneris, ne vienas asistentas, psichologai, fizioterapeutai, daktaras. Net savo daktarą turi jaunimo programa, ne tik pagrindinį, kuris yra visoje klubo struktūroje, medicinos punktas yra už sienos nuo salės. Tas pats Messi vaikščiojo į tą patį medicinos centrą. Ir visas šitas kompleksas padaro sąlygas, kai pačiam apie nieką galvoti nereikia.
Reikia pripažinti, kad šiuo metu pagrindinių Lietuvos komandų jaunimo sistemos, ypač „Žalgirio“, savo lygiu mažai kuo nusileidžia elitinėms Europos struktūroms. Akivaizdu, kad Gedimino Navicko indėlis padarė didžiulę įtaką Kauno komandos jaunimo sistemos lygio kilimui.
Jei kalbėsime apie mokyklą, pirmus metus visus jaunuolius – krepšininkus, futbolininkus – ryte autobusas veždavo į privačią mokyklą. Vėliau, kai pradeda treniruotis ne vakare, o ryte, mokykla atvažiuoja į „La Masia“. Tam yra pritaikytos salės, kabinetai ir mokytojai dirba individualiai, po kelis. Geriau nieko nesugalvosi.“
Paklaustas apie garsius sūnaus bičiulius iš futbolo sekcijos, Tomas akcentavo: „Kasparas draugiškas, jis su visais sutarė, bendrauja, palaiko ryšį. Yra kam geriau, kam mažiau pasisekė, bet su visais bendrauja. Tai yra šeima, toks principas yra diegiamas.“
Laikui bėgant, K. Jakučionis sulaukė vis daugiau šansų dirbti su pagrindine „Barcelona“ komanda.
„Jie turi savo jaunimo programoje žmones ir kai trūksta žaidėjų – ar kažkas traumuoti, ar išvykę į čempionatą – stipresnius ar reikalingesnius pasiima į treniruočių procesą. Reikia suprasti, kad tuo metu jie dar nėra pasiruošę, neatitinka to lygio. Tokie klubai ima jaunimą, kad jiems įkvėptų pasitikėjimo, suteiktų galimybę. Kasparas ne vienose ACB rungtynėse buvo paimtas, Eurolygoje debiutavo prieš „Žalgirį“, kaip ir šiandien laukia rungtynės, tik prieš pusantrų metų. Tokie dalykai duoda savo“, – pažymėjo T. Jakučionis.
Kai jaunasis įžaidėjas dėjo pirmus žingsnius vyrų komandoje, prie jos vairo stovėjo Šarūnas Jasikevičius. Vis dėlto T. Jakučionis griauna mitą, jog Šaras turėjo lemtingos įtakos Kasparui persikeliant į katalonų klubo jaunimo programą.
„Čia gal lietuviams, gal žurnalistams norisi suvesti kažkaip, kad „per Šarą atėjo“. Tikrai abejoju, ar priėmimo į akademiją metu buvo kažkoks ypatingas Jasikevičiaus indėlis, bet neatmeskime, kad jaunimo programos vadovai klausė ir jo nuomonės.
Prieš prisijungdami, su Šarūnu susipažinome, turėjome labai fainą pokalbį. Kaip ir su Kasparu sakėm po to, kad atrodo jau daug metų žmogų pažinotum. Jasikevičius yra treneris, kuris mėgsta jaunimą, mėgsta jį integruoti. Šioje vietoje taip, galima sakyti, kad jo indėlis irgi yra didelis, gauti patirtį iš tokio trenerio yra neįkainojami dalykai“, – sakė T. Jakučionis.
„Žalgirio“ ir „Barcelona“ rungtynes nuo 21:15 val. ketvirtadienį žiūrėkite per TV3 ir portale tv3.lt.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!