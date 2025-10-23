Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Fantastiškas vakaras: milžinišką persvarą pabarstęs „Žalgiris“ susitvarkė su „Barcelona“

2025-10-23 21:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-23 21:00

Kauno „Žalgirio“ (4-2) krepšininkai grįžo į sėkmingas vėžes Eurolygoje – Tomo Masiulio auklėtiniai ketvirtadienio vakarą „Palau Blaugrana“ arenoje 88:73 susitvarkė su „Barcelona“ (3-3).

Kauno „Žalgirio“ (4-2) krepšininkai grįžo į sėkmingas vėžes Eurolygoje – Tomo Masiulio auklėtiniai ketvirtadienio vakarą „Palau Blaugrana“ arenoje 88:73 susitvarkė su „Barcelona“ (3-3).

32

Tai pirma Kauno komandos pergalė prieš „Barcą“ po beveik aštuonerių metų pertraukos.

Susitikimo starte traumą patyrė ir ant parketo daugiau nebegrįžo brangiausias žalgiriečių žaidėjas Nigelas Williamsas-Gossas.

Rezultatyviausias nugalėtojų gretose buvo Maodo Lo, kuris pelnė 20 taškų (5/5 trit.), atliko 5 rezultatyvius perdavimus, atkovojo 3 kamuolius ir surinko 21 naudingumo balą.

Trimis pergalėmis startavęs „Žalgiris“ praėjusią savaitę krito prieš „Crvena Zvezda“ ir „Olimpia“ komandas, o savaitgalį pralaimėjo „Lietkabeliui“, tačiau Katalonijoje pirmavo visą rungtynių laiką. Didžiausia kauniečių turėta persvara siekė net 25 taškus (73:48).

Kita savaitė Eurolygoje – dviguba. Jos metu žalgiriečiai namuose priims Bolonijos „Virtus“ ir Vilerbano ASVEL.

„Barcelona“: Joelis Parra 17, Tornike Shengelia 13, Tomašas Satoransky 11, Janas Vesely (7 atk. kam.) ir Juani Marcosas – po 9.

„Žalgiris“: Maodo Lo 20 (5/5 trit.), Sylvainas Francisco ir Deividas Sirvydis (2/7 trit.) – po 14, Mosesas Wrightas 10 (7 atk. kam.), Ąžuolas Tubelis 8.

Rungtynių eiga.

„Žalgiris“ startavo solidžiai ir iškart šovė į priekį – 6:0. Tiesa, greitai keitimo pasiprašė Nigelas Williamsas-Gossas. Spurtas tęsėsi – pataikė Maodo Lo, o pirmuosius taškus katalonams tik po trijų minučių pelnė Tornike Shengelia – 2:9. Sylvainas Francisco ir M.Lo atsakinėjo į šeimininkų atakas, tad „Žalgiris“ ne tik liko priekyje, bet ir tolo – 19:7. M.Lo sąskaitoje jau buvo 11 taškų. Dominavęs „Žalgiris“ po pirmo kėlinio pirmavo 26:14.

D.Sirvydis ir I.Brazdeikis smeigė po tritaškį, o pastarasis dar provokavo pražangą – 35:18. M.Lo ir Joelis Parra apsikeitė tolimais metimais (38:23), o T.Satorasnky dar sumažino „Barcelona“ deficitą – 27:38. Skirtumas tirpo toliau (33:40) ir Tomas Masiulis prašė pasitarimo. M.Wrightas pelnė taškus su pražanga, D.Sirvydis irgi buvo tikslus, tad dabar pasitarimo reikėjo šeimininkams – 44:34. Nors „Barcelona“ bandė artėti, po antro ketvirčio, kurio pabaiga buvo palanki kauniečiams, šeimininkai atsiliko 39:52.

L.Birutis ir A.Butkevičius uždavė toną „Žalgiriui“ po pertraukos, o skirtumas tarp komandų jau buvo triuškinamas – 62:41. Ą.Tubelis spurtą tęsė, o M.Lo su D.Sleva šaudė iš toli – 73:48. Liko 3 minutės kėlinyje, J.Vesely menkai gelbėjo katalonus, pataikė ir T.Satoransky, bet po trijų kėlinių „Barcelona“ buvo triuškinama – 54:75.

J.Parra ir M.Cale‘as bandė įnešti intrigos į rungtynes (63:77), tačiau L.Birutis bei M.Lo stabilizavo kauniečių padėtį – 82:65. Klaidos vos nesumažino skirtumo dar labiau, bet taiklus buvo S.Francisco ir pergalės iš rankų kauniečiai nepaleido.

jo
jo
2025-10-23 10:21
Na, būkit žmonės, jei nesugebat nusamdyti normalių komentatorių, tai bent apkeiskit su Go3 Sport - ten kur kas normaliau kitas Eurolygos varžybas komentuoja...
Antanukas
Antanukas
2025-10-23 21:47
Nu ka. Stadartiskai grybai komentaruose isdygo, kurie smauko savo mazus pimpaliukus nuo savo apgailetinu komentaru apie zalgiriuka. Palikytumet, o ne sudus rasynetumet berazumiai!
Liuksiskai
Liuksiskai
2025-10-23 22:42
zaidzia Zalgiris, taip ir toliau.
Į viršų