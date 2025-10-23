Fantastiškas vakaras: milžinišką persvarą pabarstęs „Žalgiris“ susitvarkė su „Barcelona“

Tai pirma Kauno komandos pergalė prieš „Barcą“ po beveik aštuonerių metų pertraukos.
Susitikimo starte traumą patyrė ir ant parketo daugiau nebegrįžo brangiausias žalgiriečių žaidėjas Nigelas Williamsas-Gossas.
Rezultatyviausias nugalėtojų gretose buvo Maodo Lo, kuris pelnė 20 taškų (5/5 trit.), atliko 5 rezultatyvius perdavimus, atkovojo 3 kamuolius ir surinko 21 naudingumo balą.
Trimis pergalėmis startavęs „Žalgiris“ praėjusią savaitę krito prieš „Crvena Zvezda“ ir „Olimpia“ komandas, o savaitgalį pralaimėjo „Lietkabeliui“, tačiau Katalonijoje pirmavo visą rungtynių laiką. Didžiausia kauniečių turėta persvara siekė net 25 taškus (73:48).
Kita savaitė Eurolygoje – dviguba. Jos metu žalgiriečiai namuose priims Bolonijos „Virtus“ ir Vilerbano ASVEL.
„Barcelona“: Joelis Parra 17, Tornike Shengelia 13, Tomašas Satoransky 11, Janas Vesely (7 atk. kam.) ir Juani Marcosas – po 9.
„Žalgiris“: Maodo Lo 20 (5/5 trit.), Sylvainas Francisco ir Deividas Sirvydis (2/7 trit.) – po 14, Mosesas Wrightas 10 (7 atk. kam.), Ąžuolas Tubelis 8.
Rungtynių eiga.
„Žalgiris“ startavo solidžiai ir iškart šovė į priekį – 6:0. Tiesa, greitai keitimo pasiprašė Nigelas Williamsas-Gossas. Spurtas tęsėsi – pataikė Maodo Lo, o pirmuosius taškus katalonams tik po trijų minučių pelnė Tornike Shengelia – 2:9. Sylvainas Francisco ir M.Lo atsakinėjo į šeimininkų atakas, tad „Žalgiris“ ne tik liko priekyje, bet ir tolo – 19:7. M.Lo sąskaitoje jau buvo 11 taškų. Dominavęs „Žalgiris“ po pirmo kėlinio pirmavo 26:14.
D.Sirvydis ir I.Brazdeikis smeigė po tritaškį, o pastarasis dar provokavo pražangą – 35:18. M.Lo ir Joelis Parra apsikeitė tolimais metimais (38:23), o T.Satorasnky dar sumažino „Barcelona“ deficitą – 27:38. Skirtumas tirpo toliau (33:40) ir Tomas Masiulis prašė pasitarimo. M.Wrightas pelnė taškus su pražanga, D.Sirvydis irgi buvo tikslus, tad dabar pasitarimo reikėjo šeimininkams – 44:34. Nors „Barcelona“ bandė artėti, po antro ketvirčio, kurio pabaiga buvo palanki kauniečiams, šeimininkai atsiliko 39:52.
L.Birutis ir A.Butkevičius uždavė toną „Žalgiriui“ po pertraukos, o skirtumas tarp komandų jau buvo triuškinamas – 62:41. Ą.Tubelis spurtą tęsė, o M.Lo su D.Sleva šaudė iš toli – 73:48. Liko 3 minutės kėlinyje, J.Vesely menkai gelbėjo katalonus, pataikė ir T.Satoransky, bet po trijų kėlinių „Barcelona“ buvo triuškinama – 54:75.
J.Parra ir M.Cale‘as bandė įnešti intrigos į rungtynes (63:77), tačiau L.Birutis bei M.Lo stabilizavo kauniečių padėtį – 82:65. Klaidos vos nesumažino skirtumo dar labiau, bet taiklus buvo S.Francisco ir pergalės iš rankų kauniečiai nepaleido.
