TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos taurė

Be šansų: „Lietkabelis“ sutriuškintas Prancūzijoje

2025-10-22 22:28 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-22 22:28

Panevėžio „Lietkabelis“ (1/3) Europos taurės išvykos mače neturėjo šansų prieš B grupės lyderę Breso Burgo JL (4/0). Nenado Čanako auklėtiniai pralaimėjo 65:93.

Panevėžio „Lietkabelis" (1/3) Europos taurės išvykos mače neturėjo šansų prieš B grupės lyderę Breso Burgo JL (4/0). Nenado Čanako auklėtiniai pralaimėjo 65:93.

Rungtynių taškų sąskaitą atidarė Augustine'as Rubitas, o po šeštojo jo taško panevėžiečiai buvo priekyje – 8:7. Šeimininkams pavyko sužaisti geresnę atkarpą (12:8), bet po pirmojo kėlinio rezultatas buvo lygus – 15:15.

Antrojo kėlinio startas svečiams iš Lietuvos nieko blogo nežadėjo ir Jamelas Morrisas vedė „Lietkabelį“ į priekį (23:22), bet tada JL spurtavo 18:1 – 40:24. Panevėžiečiams paskutinėmis kėlinio minutėmis pavyko stabilizuoti padėtį, bet komandas po dviejų kėlinių skyrė tie patys 16 taškų – 31:47.

Panevėžiečiai ir vėl kėlinį pradėjo neblogai (36:50), bet Prancūzijos klubas greitai įsibėgėjo ir įgijo rekordinį pranašumą – 67:43. Sunkiai taškus rinkęs „Lietkabelis“ prieš paskutinį ketvirtį turėjo 23 taškų deficitą – 44:67.

Ketvirtajame kėlinyje aikštėje buvo tvarkomi formalumai ir šeimininkai savo persvarą dar labiau padidino.

Panevėžio klubo gretose su 16 taškų išsiskyrė A.Rubitas (6/11 dvit.). Jis per 25 minutes surinko 15 naudingumo balų.

JL: Antony Labanca 18 (6/8 trit.), Assemianas Moulare 13, Yvannas Mbaya ir Dariusas McGhee po 12, Willas McDowellas-White'as 11.

„Lietkabelis“: Augustine'as Rubitas 16, Kristianas Kullamae 11 (5 kld.), Vytenis Lipkevičius ir Paulius Danusevičius po 10.

