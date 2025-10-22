Be šansų: „Lietkabelis“ sutriuškintas Prancūzijoje

Rungtynių taškų sąskaitą atidarė Augustine'as Rubitas, o po šeštojo jo taško panevėžiečiai buvo priekyje – 8:7. Šeimininkams pavyko sužaisti geresnę atkarpą (12:8), bet po pirmojo kėlinio rezultatas buvo lygus – 15:15.
Antrojo kėlinio startas svečiams iš Lietuvos nieko blogo nežadėjo ir Jamelas Morrisas vedė „Lietkabelį“ į priekį (23:22), bet tada JL spurtavo 18:1 – 40:24. Panevėžiečiams paskutinėmis kėlinio minutėmis pavyko stabilizuoti padėtį, bet komandas po dviejų kėlinių skyrė tie patys 16 taškų – 31:47.
Panevėžiečiai ir vėl kėlinį pradėjo neblogai (36:50), bet Prancūzijos klubas greitai įsibėgėjo ir įgijo rekordinį pranašumą – 67:43. Sunkiai taškus rinkęs „Lietkabelis“ prieš paskutinį ketvirtį turėjo 23 taškų deficitą – 44:67.
Ketvirtajame kėlinyje aikštėje buvo tvarkomi formalumai ir šeimininkai savo persvarą dar labiau padidino.
Panevėžio klubo gretose su 16 taškų išsiskyrė A.Rubitas (6/11 dvit.). Jis per 25 minutes surinko 15 naudingumo balų.
JL: Antony Labanca 18 (6/8 trit.), Assemianas Moulare 13, Yvannas Mbaya ir Dariusas McGhee po 12, Willas McDowellas-White'as 11.
„Lietkabelis“: Augustine'as Rubitas 16, Kristianas Kullamae 11 (5 kld.), Vytenis Lipkevičius ir Paulius Danusevičius po 10.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!