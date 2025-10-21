Barberį citavęs Žibėnas kalbėjo apie Hardingo būklę: „Specifinė situacija“

Pirmosiose tarptautinės kelionės rungtynėse vilniečiai 93:85 namuose palaužė Varšuvos „Legia“, bet antrajame susitikime išvykoje 83:92 krito prieš Heidelbergo „Academics“ – Vokietijos komandą, kuriai tai buvo pirma sezono pergalė.
Trečias mūšis žada būti karštas – į Vilnių atvyksta Patrų „Promitheas“ krepšininkai, laimėję abejas pirmąsias rungtynes Čempionų lygoje. Tiesa, Graikijos lygoje būsimi „Ryto“ varžovai startavo ne taip užtikrintai – per trejas rungtynes patyrė du pralaimėjimus.
Po pralaimėjimo Vokietijoje vilniečiai kaip reikiant susikomplikavo šansus kovoje dėl pirmos vietos grupėje ir jau laukiantis mačas su „Promitheas“ gali būti kertinis.
„Ar tai pirmas kartas? Nėra tai pirmas kartas. Dėl to turi būti labai trumpa atmintis, turime įeiti į rungtynes su žiaurine energija, užsidegimu, atliepti fanų energiją, žinau, kokia ji bus. Ir eiti pergalės link“, – sakė G. Žibėnas.
„Streso sau nesidedam. Vakar buvau pas savo barberį, jis skuto, sakė: „Jokių nėra raudonų plėmų, matosi, kad nestresuojat, treneri“. Kaip ir viskas gerai“, – šyptelėjo strategas.
Rungtynes žaidžiate kas 3-4 dienas, kaip pavyksta tvarkytis su tokiu tvarkaraščiu?
Tokiuose laikotarpiuose svarbu trumpa atmintis, visko daug įvyksta kiekvienose rungtynėse, bet svarbu išsivalyti galvas ir eiti į rungtynes su nauja energija, dar geresniu nusiteikimu. Žaidime prieš kol kas geriausią krepšinį mūsų grupėje žaidžiančią komandą – „Promitheas“. Jie turi gerą gynėjų liniją, pagrindas yra per juos, taip pat yra atletiški dideli žmonės, metantys treti, ketvirti numeriai. Pastaruosius kelerius metus turime negerą tendenciją, kad, jei neiname puolime, labai krenta ir gynyba žemyn. Tikiuosi, kad būsime puolime pakylėti nuo geros gynybos. Turime pradėti su gerais stabdymais, gera energija, kontaktu. Kad ir kokį gerą žaidimą žaidžia Patrai, matėme ir pastarosiose jų rungtynėse su PAOK, kad labai išsimušinėjo iš derinių. Darbą reikės padaryti visiems be išimčių.
Walkeris praėjusį sezoną atstovavo Patrų komandai. Nors komanda ir treneris pasikeitė, bet galbūt jis turėjo ką pasakyti apie varžovų komandą?
Jis ne tiek apie komandą kalbėjo, nes ji labai pasikeitusi. Jis žaidęs prieš tą trenerį, tiesiog pasakė, kaip jį dengė varžovų treneris, tuomet dirbęs kitoje komandoje. Tiesiog keletas idėjų kažkiek užvedė ant kelio, bet matome tą ir per vaizdo medžiagą.
Kaip matote Walkerio įsiliejimą į komandą? Po Hardingo traumos kažkiek keitėsi ir jo vaidmuo, kaip jam sekasi į jį įeiti?
Labai daug kažkodėl šviesų duodame Walkeriui, jis vienas iš komandos žaidėjų. Nėra teisinga jo vertinti per pirmas trejas rungtynes, galėčiau eilę žaidėjų išvardinti, kurie į „Rytą“ atvažiavę pradėjo labai prastai, o kai išvyko – buvo sirgalių ašarų. Labai tikimės, kad Walkeris su kiekvieneriomis rungtynėmis bus geresnis. Nereikia ir mums, ir žiniasklaidai dėti per daug vilčių ties juo. Jis stengiasi, leidžiasi treniruojamas – kartais geriau, kartais prasčiau. Tai normalu. Aišku, nėra jis patyręs žaidėjas, gal norėtųsi tos patirties daugiau, bet aš norėčiau ir saulės kiekvieną dieną Lietuvoj. Reikia būti realistais. Jam reikia laiko ir jis to laiko turi. Nereikia mums koncentruotis tik į jį, nes darome klaidų visi – kiekvienas žaidėjas.
Kokia yra Hardingo situacija, ar jis pasiruošęs rytojaus rungtynėms?
Hardingas vakar darė kontaktinę treniruotę, po jos sakyčiau, kad nepasiruošęs. Šiandien – dar viena treniruotė, žiūrime diena iš dienos. Pasikartosiu, tai yra žaidėjo sprendimas, mes tikrai neforsuojame, nors rungtynės ir labai svarbios. Specifinė situacija.
Specifinė, nes kalba eina ne kiek apie fizinę savijautą, bet apie psichologinę?
Manau, kad kombinacija abiejų. Vakar kelis kontaktus gavo, nebuvo gera reakcija. Reikia stebėti atidžiai.
