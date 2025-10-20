Krepšinio šventė baigėsi tragedija: sirgalių išpuolis pareikalavo gyvybės

Tragedija sukrėtė visą šalį – valdžia ir sporto bendruomenė reikalauja atsakomybės bei griežtesnių saugumo priemonių sirgaliams.
Užpultas autobusas
Kaip praneša Italijos dienraštis „La Nazione“, nelaimė įvyko netoli Rieti miesto, kai buvo užpultas autobusas, vežęs Pistojos krepšinio komandos gerbėjus po rungtynių su „SRS Sebastiani Rieti“. Į vairuotojo pusę buvo mesta kelios plytos ir akmenys – vienas iš jų pramušė priekinį stiklą ir mirtinai sužalojo vyrą.
Nepaisant medikų pastangų jį gaivinti, vairuotojo gyvybės išgelbėti nepavyko. Policija aiškinasi aplinkybes, tačiau užpuolikai kol kas nenustatyti.
Tragedija įvyko sekmadienį po Italijos „Serie A2“ rungtynių Rietyje, kur vietos „SRS Sebastiani Rieti“ susitiko su „Estra Pistoia“ komanda.
Svečiuose žaidusi Pistojos ekipa iškovojo pergalę 88:73 prieš lentelės kaimynus, kuriems atstovauja ir buvęs Vilniaus „Ryto“ puolėjas Jarvisas Williamsas.
Italijos valdžia ir sporto bendruomenė pasmerkė išpuolį
Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni pasmerkė šį įvykį, pavadindama jį „siaubingu smurto aktu“.Tuo metu šalies krepšinio federacijos prezidentas Gianni Petrucci pareiškė, kad užpuolikai yra „nusikaltėliai ir žudikai“.
Una notizia terribile che lascia senza parole.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 20, 2025
L’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, costato la vita a un autista colpito da un mattone, è un atto di violenza inaccettabile e folle.
Esprimo il mio profondo cordoglio alla famiglia della vittima e la mia vicinanza a…
„Tokie veiksmai neturi nieko bendra su sportu. Tai ne aistra, o neapykanta, kurią būtina išrauti su šaknimis“, – sakė G. Petrucci.
