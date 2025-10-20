Kalendorius
Spalio 20 d., pirmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Krepšinio šventė baigėsi tragedija: sirgalių išpuolis pareikalavo gyvybės

2025-10-20 19:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-20 19:50

Italijoje – sukrėtęs incidentas, atskleidęs vis dar giliai įsišaknijusį sporto smurtą. Po „Serie A2“ krepšinio rungtynių žuvo autobuso vairuotojas, kai į jo vairuojamą transporto priemonę buvo sviesta akmenų.

Žvakė, autobusas, asociatyvi nuotr.

Italijoje – sukrėtęs incidentas, atskleidęs vis dar giliai įsišaknijusį sporto smurtą. Po „Serie A2“ krepšinio rungtynių žuvo autobuso vairuotojas, kai į jo vairuojamą transporto priemonę buvo sviesta akmenų.

REKLAMA
1

Tragedija sukrėtė visą šalį – valdžia ir sporto bendruomenė reikalauja atsakomybės bei griežtesnių saugumo priemonių sirgaliams.

Užpultas autobusas

Kaip praneša Italijos dienraštis „La Nazione“, nelaimė įvyko netoli Rieti miesto, kai buvo užpultas autobusas, vežęs Pistojos krepšinio komandos gerbėjus po rungtynių su „SRS Sebastiani Rieti“. Į vairuotojo pusę buvo mesta kelios plytos ir akmenys – vienas iš jų pramušė priekinį stiklą ir mirtinai sužalojo vyrą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nepaisant medikų pastangų jį gaivinti, vairuotojo gyvybės išgelbėti nepavyko. Policija aiškinasi aplinkybes, tačiau užpuolikai kol kas nenustatyti.

REKLAMA
REKLAMA

Tragedija įvyko sekmadienį po Italijos „Serie A2“ rungtynių Rietyje, kur vietos „SRS Sebastiani Rieti“ susitiko su „Estra Pistoia“ komanda.

REKLAMA

Svečiuose žaidusi Pistojos ekipa iškovojo pergalę 88:73 prieš lentelės kaimynus, kuriems atstovauja ir buvęs Vilniaus „Ryto“ puolėjas Jarvisas Williamsas.

Italijos valdžia ir sporto bendruomenė pasmerkė išpuolį

Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni pasmerkė šį įvykį, pavadindama jį „siaubingu smurto aktu“.Tuo metu šalies krepšinio federacijos prezidentas Gianni Petrucci pareiškė, kad užpuolikai yra „nusikaltėliai ir žudikai“.

REKLAMA
REKLAMA

„Tokie veiksmai neturi nieko bendra su sportu. Tai ne aistra, o neapykanta, kurią būtina išrauti su šaknimis“, – sakė G. Petrucci.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų