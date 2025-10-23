Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda: nereaguoti negalime – štai ko imsis Lietuva dėl Rusijos karinių lėktuvų įsiveržimo į mūsų oro erdvę

2025-10-23 20:00 / šaltinis: ELTA
2025-10-23 20:00

Rusijos naikintuvams pažeidus Lietuvos oro erdvę, prezidentas Gitanas Nausėda smerkia tokius veiksmus ir sako – tai grubus tarptautinės teisės pažeidimas. Pasak šalies vadovo, Lietuva į šią situaciją negali nereaguoti.

11

„Smerkiame Rusijos veiksmus ir karinių lėktuvų įsiveržimą į mūsų oro erdvę. Matome, kad pastaruoju metu šių incidentų tik daugėja – ne tik Lietuvoje. Be abejo, tai yra grubus tarptautinės teisės ir mūsų erdvės pažeidimas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nereaguoti mes negalime ir kartu tai labai gerai atspindi tą klausimų svarbą, kuriuos kaip mes šiandien svarstome Europos Vadovų Tarybos formate, ir tikrai sprendimai, kuriuos ketiname priimti, yra nukreipti į Lietuvos oro gynybos stiprinimą“, – išplatintame pranešime teigia G. Nausėda.

Pasak jo, artimiausiu metu Užsienio reikalų ministerija (URM) turėtų iškviesti Rusijos atstovybės atstovus ir įteikti protesto notą.

Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, ketvirtadienio vakarą, apie 18 val., du Rusijos orlaiviai iš Kaliningrado srities buvo patekę į Lietuvos oro erdvę.

Oro erdvės pažeidimą ties Kybartais fiksavo Karinės oro pajėgos. Skelbiama, kad galimai kuro užpylimo treniruotes Kaliningrado srityje vykdę Rusijos orlaivis SU-30 ir kuro papildymo orlaivis IL-78 įskrido į Lietuvos teritoriją apie 700 metrų. Iš oro erdvės pasišalinta, išbuvus apie 18 sekundžių.

Reaguojant į incidentą į orą pakelti du NATO oro policijos misiją atliekantys Ispanijos karinių oro pajėgų naikintuvai „Eurofighter Typhoon“, kurie nuskrido į pažeidimo vietą ir šiuo metu atlieka patruliavimą ore incidento vietoje.

KAM atstovas spaudai
KAM atstovas spaudai
2025-10-23 20:15
Į tokią Rusijos provokaciją mes siūlome atsakyti pačiu griežčiausiu budu. Pvz jau šianakt be kokio perspėjimo mes siūlome padidinti atvykstančius iš Baltarusijos autobusus nuo 25 per parą iki 250 per parą. Tokiu paprastu budu mes sudarysime kamštį nuo Medininkų iki Vilniaus autobusų stoties ir rusų tankai užstrigs kur nors Vilniaus rajone ir nepasieks Vilniaus.
Atsakyti
Aršokit nuo Prezidento
Aršokit nuo Prezidento
2025-10-23 20:24
Jam dabar gedulas - šakalienę teko išpirdolinti iš ministerių. O jei dar ir Igničio vaičiūną teks atleisti - žmogui depresija
Atsakyti
PREZIDENTE priminkit tautau
PREZIDENTE priminkit tautau
2025-10-23 20:22
Lietuvoje yra tokia miniisterija KAM ( krašto apsaugos) su milijardiniais biudžetais, Ką ji veikia ? O gal ta ministerija vadinasi - krašto aferų mechanizmas (KAM) Rusai skraido kaip po Tambovą su uralu
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (11)
