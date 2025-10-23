TV3 Žinios. Šakalienės vertinimas; Kuriozas vokiečių karinėse pratybose; Neringoje siautėja šernai

Pasibaigus vasarai ir šiltai rudens pradžiai, Kuršių nerijoje poilsiautojus pakeitė keturkojai turistai-chuliganai. Šernai įniko rausti žmonių gėlynus, griauti tvoras ir gąsdinti vaikus. Vietiniai šaukiasi medžiotojų pagalbos, o gamtininkai pabrėžia – skeltanagius į savo kiemus prisiviliojo patys juos maitinantys gyventojai.
Kuriozas nedideliame Vokietijos miestelyje, kuris galėjo baigtis tragedija. Po Bundesvero karių ir vietos policijos susišaudymo vieną karį teko skubiai skraidinti į ligoninę. Dėl ko kariai į policiją paleido imitacinius šovinius, o pareigūnai – sužinokite TV3 Žiniose.
Daugiau naujienų – TV3 Žinių vaizdo įraše, esančiame šio teksto viršuje.