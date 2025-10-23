KAM paviešino žodžius išeinančiai Šakalienei, bet atsisakė suteikti informaciją žurnalistams

„Krašto apsaugos ministerija atsisveikina su ministrės pareigas palikusia Dovile Šakaliene. Dėkojame už nuveiktus darbus ir pastangas, kad nebūtume silpni“, – rašoma KAM feisbuko paskyroje.
Tačiau KAM, būdami aktyvūs socialiniuose tinkluose, taip ir nesugebėjo pakomentuoti, kurie nuomonės formuotojai ir apžvalgininkai dalyvavo neoficialiame susitikime, pristatant gynybos biudžetą.
„Informuojame, kad dėl asmens duomenų apsaugos ir neoficialaus (off-record) susitikimo formato negalime pateikti dalyvių pavardžių ar konkrečių asmenų, kurie dalyvavo susitikime, sąrašo“, – nurodyta penktadienį portalui tv3.lt atsiųstame atsakyme.
Prašymas pateikti pavardes buvo suformuluotas siekiant sužinoti, kokių interesų turintys asmenys buvo pakviesti į renginį ir kaip (ne)užtikrinama lygybė, informuojant žiniasklaidos atstovus.
Viešai kalbama, kad susitikime dalyvavo apžvalgininkai Marius Laurinavičius, Aleksandras Matonis, politologė Margarita Šešelgytė, gynybos ekspertas Arūnas Kumpis, kai kurie LRT žurnalistai ir kiti.
Ar uždarame susitikime dalyvavo žurnalistai iš kitų žiniasklaidos priemonių, duomenų neturime. TV3 grupės atstovai į renginį pakviesti nebuvo.
Sąmyšį sukėlęs renginys
Įtampas tarp Vyriausybės ir KAM padidino praėjusią savaitę iškilusi informacija, neva bus teikiamas mažesnis gynybos biudžetas nei buvo žadėta. Tokią informaciją išplatino kai kurie apžvalgininkai ir žurnalistai, nurodę, kad tokius duomenys jiems esą pateikė patikimi šaltiniai.
Vėliau paaiškėjo, kad neseniai Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) įvyko vidinis susitikimas su nuomonės formuotojais, dar vadinamas off the record. D. Šakalienė teigė apie jį nežinojusi, bet reikia suprasti, kad ministerijoje dažniausiai niekas nevyksta be ministro žinios.
Vadinasi, arba D. Šakalienė žinojo apie nuomonės formuotojams suteikiamą jautrią informaciją dėl lėšų gynybai, arba, jei ji apie susitikimą nežinojo (mat tomis dienomis buvo išvykusi su vizitu), tai reikštų, kad ministerijoje tvyro nesusikalbėjimas tarp darbuotojų.
Krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas patvirtino, kad ministerijoje neoficialus susitikimas su gynybos temomis rašančiais asmenimis vyko, tačiau buvo kalbėta neva ne apie mažesnį gynybos finansavimą, o apie poreikius.
Vyriausybė praėjusią savaitę pritarė Finansų ministerijos parengtiems kitų metų valstybės ir savivaldybių biudžeto projektui ir teiks jį Seimui. Pagal projektą, gynybai siūloma skirti 4,79 mlrd. eurų, arba 5,38 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP). Tokia suma numatyta KAM skiriamuose asignavimuose.
Šių metų pradžioje Valstybės gynimo taryba (VGT) nutarė 2026–2030 metais gynybai skirti 5–6 proc. BVP.
