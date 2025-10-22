Šakalienė – apie klaidas būnant ministre: „Turėjau truputį per daug idealizmo“

Trečiadienį D. Šakalienė pas G. Nausėdą užtruko apie 1,5 valandos. I. Ruginienei pakanka trigubai mažiau laiko – maždaug pusvalandžio.
„Kalbant apie Krašto apsaugos ministrę, iš premjerės mes sulaukėme nuomonės, kad pasitikėjimas yra prarastas, ir kadangi nėra pasitikėjimo su ministre, todėl bendras darbas nėra galimas“, – sakė prezidento patarėjas Deividas Matulionis.
„Šiandien įgarsinau, kad teikiu Krašto apsaugos ministrės atstatydinimą prezidentui. Tai buvo įgarsinta žodžiu ir iš karto po to atkeliaus ir raštiškas mano teikimas“, – komentavo ministrė pirmininkė Inga Ruginienė.
Nors vakar G. Nausėda siūlė visiems nusiraminti ir neskubėti, bet lemiamas žodis premjerės.
„Niekada nebaudžiau už klaidas, nes visi mes esame žmonės ir darome klaidas. Bet tikrai negaliu susitaikyti su tuo, kad yra meluojama, tai čia pirmas dalykas. Antras dalykas, man labai svarbu, kaip darbuotojai jaučiasi komandoje, esu iš tokios srities atėjusi ir girdžiu irgi jų balsą“, – pareiškė ji.
Pateikė kitokius gynybos biudžeto skaičius
Pati D. Šakalienė po premjerės ir prezidento susitikimo suprato, kad jos dienos suskaičiuotos – išsiuntė atsistatydinimo pareiškimą ir pati.
„Gal klaida yra tai, kad turėjau truputį per daug idealizmo, galvodama, kad skaičiuojant metus iki galimo, ką čia vynioti, iki galimo karo, turime būti labiau susitelkę ir kad mes čia viduje šitaip pjausimės... Tai ar aš galėjau kaip nors prisidėti, kad būtų ramesnė atmosfera, kad mes kažkaip geriau susikalbėtumėme? Gal. Gal tikrai man reikia diplomatijos išmokti daugiau“, – aiškino atstatydinta krašto apsaugos ministrė.
Bet premjerė sako, kad D. Šakalienė sau leido net neatsakinėti į klausimus apie krašto apsaugos sistemos išlaidas.
„Visiškas nenoras bendradarbiauti ir man atrodo, kai premjeras užduoda klausimus, pradedant nuo įsigijimų ir pinigų išleidimo, iki kitų dalykų, tai ministerija turi atsakyti į tuos klausimus. Jeigu ministerija neatsako, nebendradarbiauja, tai neįsivaizduoju, kaip toliau galima dirbti komandoje“, – akcentavo I. Ruginienė.
Baigdama darbą, D. Šakalienė pateikė ir įrodymus, kad iš tiesų buvo planuojamas mažesnis kitų metų gynybos biudžetas.
„Nei 3,56 proc. biudžeto, kuris buvo pasiūlytas vasarą, nei 4,87 proc, kuris buvo pasiūlytas spalio 1, ir kuris laikėsi iki spalio 14 dienos nėra tinkamas gynybos finansavimas“, – pareiškė ji.
„Vienas protingas žmogus tokią metaforą man pasakė: „nesvarbu kada sriubą padruskini, svarbu yra galutinis rezultatas. Tai biudžetas išėjo galutiniu rezultatu toks, koks išėjo ir tai yra svarbiausia“, – teigė premjerė.
D. Šakalienė ir I. Ruginienė priklauso tai pačiai – socialdemokratų partijai. D. Šakalienė sako, kad jos palikti neplanuoja.
