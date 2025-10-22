Kalendorius
Sinkevičius: apie Dovilę Šakalienę gali būti paviešinti „labai nemalonūs“ dalykai

2025-10-22 09:11 / šaltinis: BNS
2025-10-22 09:11

Prezidentui ir premjerei susitinkant aptarti krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės galimybių tęsti darbą, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad apie šią politikę dar gali paaiškėti papildomos informacijos, kuri būtų nemaloni.

Dovilė Šakalienė. ELTA / Andrius Ufartas

10

Kita vertus, jis tvirtina, kad tai neturėtų būtinai tapti papildomu argumentu priimant sprendimus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aš girdžiu labai daug informacijos. Kai kurie dalykai, kuriuos girdžiu, nepasitvirtina, kai kurie – pasitvirtina, bet aš noriu pasakyti, kad gali visko nutikti, kaip nutiko su pastaraisiais straipsniais. Nesakau, kad tai turėtų būti vertinama kaip kokia nors dedamoji sprendimo priėmimo“, – trečiadienį LRT radijui teigė socialdemokratų vadovas.

„Kartais gyvenime įvaizdis yra vienas ir įvaizdis yra labai geras, ir mes tikrai patenkinti  ligšioliniu ministrės darbu. Padaryta labai daug, padaryta ne jo vienos, bet ir kartu komandos, kariuomenės vado ir visos kariuomenės. (...) Bet yra ir tam tikrų turinio dalykų, kurie gal dar nėra vieši ir gali būti paviešinti ir gali būti labai nemalonūs“, – pridūrė jis.

Pati D. Šakalienė yra pasiryžusi trauktis iš pareigų, nes sako nebeturinti partijos vadovo ir premjerės Ingos Ruginienės pasitikėjimo.

Prezidentas Gitanas Nausėda su ministre susitiko antradienį ir paprašė kol kas nepriimti sprendimo, kol trečiadienį nepasikalbės su premjere.

BNS rašė, kad premjerė apie sušlubavusį pasitikėjimą ministre prakalbo po praėjusią savaitę Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) surengto susitikimo su apžvalgininkais ir nuomonės formuotojais, kurie viešai paskelbė turintys duomenų, jog Vyriausybė neketina laikytis įsipareigojimo kitais metais gynybai skirti 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).

Paviešinus kitų metų valstybės biudžeto projektą paaiškėjo, kad krašto apsaugai ruošiamasi skirti 5,38 proc. BVP.

„Vyriausybės kancleris suformavo ministrės pirmininkės pavedimą pateikti informaciją, kas dalyvavo susitikimuose, kas ruošė informaciją, kas kvietė, pateikti rodytas skaidres. Tai Krašto apsaugos ministerija atsakė taip, kaip atsakytų opozicijai. Atsakė, kad susitikimas buvo, kas buvo pakviestas – neaišku, ką rodė – neaišku. Na, tai nežinau, ar tai irgi kuria pasitikėjimą“, – kalbėjo M. Sinkevičius.

I. Ruginienė taip pat pranešė apie sprendimą nušalinti Krašto apsaugos ministeriją nuo gynybos pramonės kuravimo klausimų. Premjerė teigė, kad jai kyla klausimų dėl D. Šakalienės sąsajų su gynybos pramone.

D. Šakalienę per praėjusius Seimo rinkimus rėmė gynybos pramonės atstovai, kurių įmonės dalyvauja KAM pirkimuose.

Be kita ko, žiniasklaidoje skelbta apie prastą darbinę atmosferą Krašto apsaugos ministerijoje ir galimą netinkamą pačios ministrės bendravimą.

ajajajaj nesusireikšminkit
ajajajaj nesusireikšminkit
2025-10-22 09:18
o gal ji paviešins kai ką,nemanote?kaip ten įmonės,keliukai,giminaičiai,ką
Atsakyti
mulkintoja
mulkintoja
2025-10-22 09:33
Buvo nesveikai atsidavusi kažkokiam vaikų atiminėjimo internacionalui, persikvalifikavimas į karo ekspertes irgi nepavyko
Atsakyti
Žinoma užtektinai
Žinoma užtektinai
2025-10-22 09:38
Žinoma kad autistė, turinti psichinę negalią, vaikgrobė, paleistuvė... gal jau pakaks...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (10)
