TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šakalienė priėmė sprendimą trauktis iš pareigų

2025-10-21 13:01 / šaltinis: BNS
2025-10-21 13:01

Krašto apsaugos ministrė socialdemokratė Dovilė Šakalienė antradienį pranešė priėmusi sprendimą trauktis iš pareigų.

Dovilė Šakalienė. ELTA / Dainius Labutis

Krašto apsaugos ministrė socialdemokratė Dovilė Šakalienė antradienį pranešė priėmusi sprendimą trauktis iš pareigų.

27

Sprendimą ji argumentavo tuo, kad nebeturi premjerės Ingos Ruginienės ir socdemų pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus pasitikėjimo.

Antradienį D. Šakalienė dar susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda.

„(Atsistatydinimo – BNS) pareiškimo projektą aš turiu, tai šiandien su prezidentu pasikalbėsiu“, – žurnalistams Seime antradienį sakė D. Šakalienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šiuo metu nematau jokių priežasčių, kurios galėtų pakeisti mano sprendimą. Tai yra politika – pasitikėjimas iš premjero pusės ir partijos pirmininko pusės yra tie dalykai, kurie iš esmės lemia, ar tu gali būti deleguotas atlikti tam tikrą darbą“, – pridūrė ji.

„Nematau galimybių dirbti tokioje aplinkoje, kurioje nėra pasitikėjimo“, – kalbėjo ministrė.

Politikė sakė sprendimą trauktis iš pareigų priėmusi dar pirmadienį, bet prieš skelbdama jį viešai norėjo apie atsistatydinimą informuoti savo komandą.

D. Šakalienė teigė, kad vienintelė priežastis jai likti pareigose buvo „užtikrinti, kad mūsų krašto gynyba būtų finansuojama tinkamai, kad mūsų gynybiniai pajėgumai būtų stiprinami taip greitai, kaip įmanoma“.

Ji tvirtino su prezidentu norinti susitikti, nes šalies vadovas dalyvauja ministro skyrimo ir atleidimo procese.

„Su prezidentu tikrai pasikalbėsiu, išsakysiu savo motyvus“, – kalbėjo socialdemokratė.

Bunda Lietuva
Bunda Lietuva
2025-10-21 13:07
Šventė. Dar nausedą pasiimk.
Atsakyti
Na pagaliau
Na pagaliau
2025-10-21 13:09
nors viena gera naujiena ant Lietuvos. Aleliuja.
Atsakyti
O ko
O ko
2025-10-21 13:09
Vis pas tą prezidentą lekia ir lekia, vos kas ir tuoj pas Nausėdą, ką?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (27)
