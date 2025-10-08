Šakalienė įvertino koaliciją su „Nemuno aušra“: visi turbūt labai gerai matome to kainą

„Manau, kad dabartinėje situacijoje, tai turbūt visi labai gerai matome kainą. Tai išvadas turbūt visi galime pasidaryti patys“, – į klausimą, ar pasisakytų už koaliciją be „Nemuno aušros“ atsakė, D. Šakalienė.
„Mes turime labai rimtų problemų geopolitiškai, tai tikrai papildomos problemos, kurias turime nacionaliniu lygiu, negerina šitos situacijos“, – akcentavo ji.
Visgi ministrė pabrėžia, kad sprendimai dėl koalicijos sudėties šiuo atveju yra socialdemokratų pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus ir premjerės Ingos Ruginienės atsakomybėje.
„Tikrai gerbiu, kad sprendimų priėmimo mandatą visų pirma turi mūsų partijos pirmininkas, mūsų premjerė ir jų pozicija čia šiuo atveju yra labai svarbi. Taip pat, kaip valdybos narė ir pirmininko pavaduotoja, turiu atsižvelgti į tai, kokia buvo išsakyta mūsų partijos skyrių pozicija. Kaip žinote, mūsų partijos skyriai buvo vieningai išsakę poziciją dėl dabartinės koalicijos sudėties“, – pabrėžė politikė.
Todėl D. Šakalienė teigia konkretesnę poziciją dėl valdančiosios daugumos sudėties norinti visų pirma išsakyti Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) tarybos posėdyje.
„Noriu vis dėl to juos (argumentus – ELTA) išsakyti savo partijos nariams tarybos posėdyje. Tai tikrai būtų pagarbu jų atžvilgiu pirmiausia išsakyti jiems ir tada žiūrėti, koks yra rezultatas“, – sakė ministrė.
„Aš tikiuosi, kad partijos tarybos posėdyje mes išsakysime vis tik savo argumentus ir mūsų politinės jėgos viduje galėsime įsivertinti situaciją ir priimti vis tik sprendimus, kurie užtikrintų efektyvų ir stabilų darbą“, – pabrėžė ji.
ELTA primena, kad sekmadienį įvairiuose Lietuvos miestuose bei miesteliuose vyko įspėjamoji streiko akcija „Tai gali būti paskutinis kartas“ – menininkų, muzikantų, muziejininkų, aktorių, atlikėjų, dailininkų bendruomenės atstovai reikalauja, kad Kultūros ministerija būtų atribota nuo Remigijaus Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“.
Įspėjamasis streikas vyko nepaisant to, kad penktadienį iš pareigų atsistatydino „aušriečių“ deleguotas kultūros ministras Ignotas Adomavičius. Kultūros asamblėjos atstovai pabrėžė, kad tai nesprendžia pagrindinio jų keliamo reikalavimo – atriboti Kultūros bendruomenę nuo „Nemuno aušros“.
Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 80 tūkst. žmonių.
