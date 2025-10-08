Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė teigia – kultūros ministro pavardė „tikrai nebuvo pateikta“: Žemaitaitis tvirtino kitaip

2025-10-08 09:54 / šaltinis: ELTA
2025-10-08 09:54

Premjerė Inga Ruginienė teigia, kad „Nemuno aušra“ naujo kandidato į kultūros ministrus jai dar nėra pateikusi.

Inga Ruginienė BNS Foto

Premjerė Inga Ruginienė teigia, kad „Nemuno aušra“ naujo kandidato į kultūros ministrus jai dar nėra pateikusi.

„Ne, nesu sulaukusi ir tikrai man pavardė nebuvo pateikta“, – trečiadienį žurnalistams Kaune teigė I. Ruginienė.

„Kai jie („Nemuno aušra“ – ELTA) bus pasirengę, aš pasirengusi tą pavardę išgirsti“, – pridūrė ji.

Vyriausybės vadovė pabrėžė, kad kol kas mainai tarp ministerijų nėra svarstomi.

„Kol kas apie tai net nėra kalbos. Situacija yra tokia, kokia yra. šiandieną Kultūros ministeriją kuruoja socialdemokratai, turime puikią ministrę Ramintą Popovienę. Aš manau, kad ji save užrekomendavo kaip švietimo ministrę, tai tikrai turi kompetencijų ir šituo sunkiu laiku dirbti ir kultūros srityje“, – patikino ji.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įvertino įtarimus apie informacijos rinkimą Kultūros ministerijoje: nepriimtina

Vyriausybės vadovė sureagavo ir į viešoje erdvėje paskelbtus įtarimus, esą buvęs kultūros ministras Ignotas Adomavičius, lydimas nežinomų asmenų, rinko informaciją iš įstaigos darbuotojų kompiuterių. I. Ruginienė patikino apie šią situaciją sužinojusi tik iš žiniasklaidos.

„Nieko aš apie tai nežinau. Tikrai sužinojau apie tai iš žiniasklaidos. Tai yra visiškai nepriimtina. Tai absoliučiai nepriimtina ir man – niekada tokio stiliaus mes, socialdemokratai, netaikėme“, – pabrėžė I. Ruginienė.

Todėl ji pabrėžė, kad pasirodžiusi informacija apie buvusio ministro elgesį su darbuotojais yra nepriimtina.

„Kiekvienoje darbovietėje aš pati asmeniškai visada reikalavau pagarbos darbuotojams ir pati iš savo pagarbos darbuotojams ir pati iš savo patirties galiu pasakyti, kad kuo labiau tu gerbi darbuotojus, kuo tu labiau komandiškai ir kolegiškai elgiesi, tuo tie darbuotojai iš tikrųjų yra produktyvesni, atlieka nuostabiai savo darbą ir kartais net ir kalnus nuverčia“, – sakė premjerė.

„Tai bent jau mano pozicija labai aiškiai – požiūris į darbuotojus turi eiti tik per pozityvą. Ir tai, kas iškilo dabar viešoje erdvėje, man yra nepriimtina“, – pridūrė I. Ruginienė.

Antradienį visuomenininkas Andrius Tapinas socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė sulaukęs anonimu norėjusio išlikti Kultūros ministerijos darbuotojo liudijimo, kad dieną prieš I. Adomavičiaus atsistatydinimą po įstaigos kabinetus vaikščiojo nežinomi vyrai. Pasak anonimo, paties I. Adomavičiaus lydimi asmenys iš darbuotojų kompiuterių persikėlė informaciją. Teigiama, kad kai kurių ministerijos darbuotojų buvo paprašyta perkelti informaciją patiems – pasak anonimo, niekas tam neprieštaravo, nes atitinkamą nurodymą davė pats I. Adomavičius.

Seimo opozicinės partijos dėl paviešintos informacijos aplinkybių kreipėsi į prokuratūrą ir Valstybės saugumo departamentą (VSD).

ELTA primena, kad sekmadienį įvairiuose Lietuvos miestuose bei miesteliuose vyko įspėjamoji streiko akcija „Tai gali būti paskutinis kartas“ – menininkų, muzikantų, muziejininkų, aktorių, atlikėjų, dailininkų bendruomenės atstovai reikalauja, kad Kultūros ministerija būtų atribota nuo R. Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“.

Įspėjamasis streikas vyko nepaisant to, kad penktadienį iš pareigų atsistatydino „aušriečių“ deleguotas kultūros ministras I. Adomavičius. Kultūros asamblėjos atstovai pabrėžė, kad tai nesprendžia pagrindinio jų keliamo reikalavimo – atriboti Kultūros bendruomenę nuo „Nemuno aušros“.

Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 80 tūkst. žmonių.

Žmogua
Žmogua
2025-10-08 09:59
Jumis jau niekas netiki.
Pasitikėjimas socdemais galutinai sugriuvo.
