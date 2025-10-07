Premjerė su prezidentu aptars kultūros sektoriaus situaciją, kitų metų biudžetą

Susitikimas su prezidentu yra numatytas I. Ruginienės darbotvarkėje.
„Tai bus darbinis susitikimas – premjerė su prezidentu kalbėsis apie aktualijas“, – BNS sakė premjerės atstovas Ignas Dobrovolskas.
„Žinoma, viena pagrindinių temų bus situacija, susijusi su kultūros sektoriumi ir Kultūros ministerija. Taip pat bus aptarti klausimai, susiję su valstybės biudžetu – jo pateikimas Seime nenumaldomai artėja“, – pridūrė jis.
BNS rašė, kad dalis kultūrininkų jau kelias savaites protestuoja dėl valdančiųjų sprendimo kultūros ministro portfelį perduoti „Nemuno aušrai“.
Dabar pareigas laikinai eina švietimo ministrė socialdemokratė Raminta Popovienė, nes „aušrietis“ Ignotas Adomavičius praėjusią savaitę paliko postą.
Tuo metu kitų metų valstybės biudžetas Seimui turėtų būti pateiktas spalio viduryje.
Jame turėtų būti numatytas asignavimų gynybai augimas – sudėjus visus finansavimo šaltinius, krašto apsaugai kitąmet turėtų būti skiriama daugiau nei 5 proc. BVP.
2026 metais apie 12 proc. turėtų augti senatvės pensijos, didės ir viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!