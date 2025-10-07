Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Inga Ruginienė Varšuvoje su Lenkijos kolega aptars regiono gynybą

2025-10-07 06:21 / šaltinis: BNS
2025-10-07 06:21

Dvi dienas Kyjive su pirmuoju vizitu viešėjusi Inga Ruginienė antradienį lankosi Lenkijos sostinėje, kur su šios šalies premjeru Donaldu Tusku aptars regiono gynybą, pasienio su Baltarusija ir Rusija stiprinimą.

Inga Ruginienė (nuotr. Dainiaus Labučio)

Dvi dienas Kyjive su pirmuoju vizitu viešėjusi Inga Ruginienė antradienį lankosi Lenkijos sostinėje, kur su šios šalies premjeru Donaldu Tusku aptars regiono gynybą, pasienio su Baltarusija ir Rusija stiprinimą.

0

„Su Lenkijos premjeru pratęsime Ukrainos tematikos klausimus, bet lygiai taip pat dienotvarkėje – stipresnė mūsų regiono gynyba, ką mes galime padaryti kartu, (...) turime pakankamai stiprią strateginę kryptį kartu – pasienio zoną“, – vizito išvakarėse kalbėjo ministrė pirmininkė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Premjerai susitiks pastaraisiais mėnesiais į NATO narių Lenkijos, Estijos bei Rumunijos oro erdves įsibrovus Rusijos orlaiviams bei vasarą į Lietuvą įskridus dviem rusiškiems dronams „Gerbera“, iš kurių vienas turėjo sprogmenų.

„Taip pat, manau, kad neabejotinai turėsime aptarti darbo migraciją, ekonominius tam tikrus klausimus“, – žiniasklaidai perduotame komentare iš Ukrainos teigė I. Ruginienė.

Ji džiaugėsi, kad sekmadienį prasidėjusiu vizitu pavyks aplankyti du Lietuvai ypač svarbius strateginius partnerius.

Su Lietuvoje rugsėjo pradžioje viešėjusiu Lenkijos prezidentu Karoliu Nawrockiu (Karoliu Navrockiu) susitikusi premjerė tuomet žadėjo, kad jos vadovaujamas ministrų kabinetas intensyvins bendradarbiavimą su kaimynine šalimi.

Ukrainoje sekmadienį ir pirmadienį vykusio vizito metu premjerė buvo susitikusi su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, šios šalies premjere Julija Svyrydenko bei Aukščiausiosios Rados pirmininku Ruslanu Stefančiuku.

