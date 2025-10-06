Kalendorius
Spalio 6 d., pirmadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Inga Ruginienė ragina žmones išlikti ramiais dėl kontrabandos meteorologiniais balionais

2025-10-06 16:03 / šaltinis: BNS
2025-10-06 16:03

Premjerė Inga Ruginienė pirmadienį paragino Lietuvos žmones išlikti ramiais dėl iš Baltarusijos vykdomos kontrabandos meteorologiniais balionais.

Inga Ruginienė Andrius Ufartas/ELTA

Premjerė Inga Ruginienė pirmadienį paragino Lietuvos žmones išlikti ramiais dėl iš Baltarusijos vykdomos kontrabandos meteorologiniais balionais.

REKLAMA
3

Ji pabrėžė, kad balionais gabenama kontrabanda, tai nėra priešiškų jėgų provokacijos.

„Premjerė pabrėžia, kad šių balionų gabenimas yra kontrabanda, o ne priešiškų jėgų provokacijos, todėl ragina visus išlikti ramiais. Lietuvos sienos yra gerai saugomos, o kontrabandistai nuolat ieško naujų būdų jas apeiti“, – žiniasklaidai perduotame komentare pirmadienį nurodė premjerės atstovas spaudai Ignas Dobrovolskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Situacija yra kontroliuojama, todėl papildomų priemonių imtis šiuo metu nėra būtinybės“, – pridūrė jis.

REKLAMA
REKLAMA

BNS rašė, kad kontrabanda meteorologiniais balionais suintensyvėjo pernai, o naujausias didesnis incidentas įvyko naktį iš šeštadienio į sekmadienį, kai iš Baltarusijos į Lietuvą pateko 21 balionas. Dėl to buvo sutrikdyti skrydžiai Vilniaus oro uoste.

REKLAMA

I. Ruginienė teigia, kad svarbiausia, jog oro balionai buvo pastebėti, dalis jų jau rasta, kitų paieška tęsiama, taip pat sulaikomi įtariamieji.

„Svarbu surasti kuo daugiau balionų, kad kontrabanda apskritai neapsimokėtų“, – sakė premjerės atstovas.

Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius pirmadienį žurnalistams pareiškė, kad cigarečių kontrabandos atvejai meteorologiniais balionais tiriami kaip organizuotas nusikalstamumas.

REKLAMA
REKLAMA

Jo duomenimis, šiuo metu tiriama per 20 su šia nusikalstama veika susijusių ikiteisminių tyrimų, per pusmetį sulaikyti 96 įtariamieji dėl kontrabandos, 34 asmenims pateikti įtarimai.

V. Kondratovičius sakė esąs pasirengęs kelti klausimą dėl atsakomybės griežtinimo už kontrabandos gabenimą ir organizavimą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų