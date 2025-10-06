Inga Ruginienė ragina žmones išlikti ramiais dėl kontrabandos meteorologiniais balionais

Ji pabrėžė, kad balionais gabenama kontrabanda, tai nėra priešiškų jėgų provokacijos.
„Premjerė pabrėžia, kad šių balionų gabenimas yra kontrabanda, o ne priešiškų jėgų provokacijos, todėl ragina visus išlikti ramiais. Lietuvos sienos yra gerai saugomos, o kontrabandistai nuolat ieško naujų būdų jas apeiti“, – žiniasklaidai perduotame komentare pirmadienį nurodė premjerės atstovas spaudai Ignas Dobrovolskas.
„Situacija yra kontroliuojama, todėl papildomų priemonių imtis šiuo metu nėra būtinybės“, – pridūrė jis.
BNS rašė, kad kontrabanda meteorologiniais balionais suintensyvėjo pernai, o naujausias didesnis incidentas įvyko naktį iš šeštadienio į sekmadienį, kai iš Baltarusijos į Lietuvą pateko 21 balionas. Dėl to buvo sutrikdyti skrydžiai Vilniaus oro uoste.
I. Ruginienė teigia, kad svarbiausia, jog oro balionai buvo pastebėti, dalis jų jau rasta, kitų paieška tęsiama, taip pat sulaikomi įtariamieji.
„Svarbu surasti kuo daugiau balionų, kad kontrabanda apskritai neapsimokėtų“, – sakė premjerės atstovas.
Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius pirmadienį žurnalistams pareiškė, kad cigarečių kontrabandos atvejai meteorologiniais balionais tiriami kaip organizuotas nusikalstamumas.
Jo duomenimis, šiuo metu tiriama per 20 su šia nusikalstama veika susijusių ikiteisminių tyrimų, per pusmetį sulaikyti 96 įtariamieji dėl kontrabandos, 34 asmenims pateikti įtarimai.
V. Kondratovičius sakė esąs pasirengęs kelti klausimą dėl atsakomybės griežtinimo už kontrabandos gabenimą ir organizavimą.
