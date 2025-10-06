Kalendorius
Spalio 6 d., pirmadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Premjerė pasakė, ko tikisi iš būsimo kultūros ministro

2025-10-06 15:52 / šaltinis: BNS
2025-10-06 15:52

 Premjerės Ingos Ruginienės atstovas spaudai sako, kad ji iš būsimojo kultūros ministro tikisi tinkamos reputacijos, patirties bei sektoriaus išmanymo, tačiau šiuo metu apie ministerijų mainus su „Nemuno aušra“ nėra kalbama.

Inga Ruginienė (nuotr. D. Labučio) (nuotr. Elta)

 Premjerės Ingos Ruginienės atstovas spaudai sako, kad ji iš būsimojo kultūros ministro tikisi tinkamos reputacijos, patirties bei sektoriaus išmanymo, tačiau šiuo metu apie ministerijų mainus su „Nemuno aušra“ nėra kalbama.

REKLAMA
2

„Naujasis ministras bus paskirtas, kai premjerei bus pristatyta kandidatūra iš koalicijos partnerių ir tas žmogus atitiks tinkamos reputacijos, patirties bei kultūros sektoriaus išmanymo kriterijus. Šiems aspektams bus skiriamas itin didelis dėmesys“, – žiniasklaidai perduotame komentare pirmadienį nurodė premjerės atstovas spaudai Ignas Dobrovolskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis pridūrė, kad „šiuo metu apie (ministerijų – BNS) mainus nėra kalbama“.

Sekmadienį įspėjamąjį streiką visoje Lietuvoje surengę kultūrininkai toliau reikalauja, kad Kultūros ministerijai vadovautų ne „aušriečių“ deleguotas žmogus, ir žada tęsti protestus.

REKLAMA
REKLAMA

I. Dobrovolskas sakė, jog premjerė surengtą protesto akciją „vertina kaip demokratijos ir pilietinės valios išraišką ir džiaugiasi, kad žmonės aktyviai reiškia savo pilietinę poziciją“.

REKLAMA

„Su kultūros bendruomene bus tęsiami pokalbiai ir ieškoma išeičių iš situacijos – tikimasi, kad visos pusės sieks konsensuso“, – teigė ministrės pirmininkės atstovas.

Jis taip pat pakartojo I. Ruginienės pozicija, kad „Nemuno aušros“ pirmininko Remigijaus Žemaitaičio retorika kultūros žmonių atžvilgiu yra nepriimtina ir turi keistis.

R. Žemaitaitis sekmadienį vykusio įspėjamojo streiko dalyvius išvadino rėksniais, baubikais, „dvaro elyyytu“, Kremliaus agentais, tvirtino juos rengiant valstybės perversmą, keliant sąmyšį.

Kultūrininkų teigimu, „aušriečių“ vadovavimas Kultūros ministerijai kelia grėsmę kovai su dezinformacija, žodžio laisvei ir kitoms demokratinio pasaulio vertybėms.

Kritikos dėl nekompetencijos sulaukęs iš pareigų praėjusią savaitę atsistatydino „aušrietis“ kultūros ministras Ignotas Adomavičius.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ignotas Adomavičius atsistatydino iš kultūros ministro pareigų (tv3.lt koliažas)
Klausimas „Kieno Krymas?“ išvertė Ignotą Adomavičių iš pareigų – viskas įvyko per kelias valandas (262)
Inga Ruginienė (nuotr. Dainiaus Labučio)
Opozicija kviečia į tribūną pasiaiškinti Ruginienę dėl „aušriečiams“ atiduotos Kultūros ministerijos (46)
Inga Ruginienė (nuotr. Dainiaus Labučio)
Premjerė – prieš Žemaitaičio siūlymą naikinti KT: net nėra apie ką šnekėti (11)
Kultūros ministerija (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)
Ruginienė: derybinė grupė ieškos sprendimų dėl „aušriečiams“ atitekusios Kultūros ministerijos (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų