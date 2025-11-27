 
Kalendorius
Lapkričio 27 d., ketvirtadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kultūros ministerijai negavus reikiamo finansavimo, gali nutrūkti „Sputnik“ radijo stoties blokavimas

2025-11-27 21:10 / šaltinis: BNS
2025-11-27 21:10

Kultūros ministerijai negavus valstybinės Rusijos radijo stoties „Sputnik“ blokavimui prašytų 60 tūkst. eurų, ši paslauga gali nutrūkti, ketvirtadienį pranešė LRT naujienų portalas.

Kultūros ministerija (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

Kultūros ministerijai negavus valstybinės Rusijos radijo stoties „Sputnik“ blokavimui prašytų 60 tūkst. eurų, ši paslauga gali nutrūkti, ketvirtadienį pranešė LRT naujienų portalas.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Jo duomenimis, šiuo metu Lietuvos radijo ir televizijos centras („Telecentras“) iš savo valdomos infrastruktūros siunčia radijo signalą – „baltą triukšmą“ – tokiu pačiu radijo dažniu, kaip iš Kaliningrado srities retransliuojama „Sputnik“ programa.

REKLAMA

Šis blokavimas vykdomas pagal Kultūros ministerijos su „Telecentru“ pasirašytą sutartį ir finansuojamas iš ministerijos asignavimų.

Visgi, pasak LRT naujienų portalo, Kultūros ministerija negavo šiai paslaugai užtikrinti kitąmet prašytų 60 tūkst. eurų. Ministerija žada ieškoti finansavimo, kad blokavimas būtų tesiamas.

REKLAMA
REKLAMA

„Siekiant užtikrinti Lietuvos ir ES informacinės erdvės saugumą, įskaitant visuomenės apsaugą nuo ES sankcionuotų programų turinio, Kultūros ministerija ieškos resursų, kaip užtikrinti minėtos paslaugos tiekimą ir finansavimą ateinančiais metais“, – LRT portalui nurodė ministerija.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kaip pažymėjo visuomeninis transliuotojas, Lietuvos pajūryje ir vakarinėje dalyje stotis buvo girdima nuo 2024-ųjų pavasario, vėliau imtasi priemonių jai blokuoti. Kurį laiką Lietuvoje veikė ir „Sputnik“ naujienų portalas, kuris šiuo metu uždarytas.

REKLAMA

Europos Sąjunga 2022-ųjų kovą, reaguodama į Rusijos plataus masto invaziją į Ukrainą, uždraudė Rusijos valstybinių žiniasklaidos priemonių RT ir „Sputnik“ transliacijas visoje Bendrijos teritorijoje.

Šios žiniasklaidos priemonės laikomos Rusijos prezidento Vladimiro Putino režimo propagandos įrankiais. Jos kaltinamos skleidžiančios melagingą informaciją apie Maskvos karą Ukrainoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų