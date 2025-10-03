Klausimas „Kieno Krymas?“ išvertė Ignotą Adomavičių iš pareigų – viskas įvyko per kelias valandas

Po tokių jo pasisakymų, socialdemokratai paskelbė vakare šaukiantys koalicinę tarybą, tačiau „aušriečiai“ baimindamiesi, jog premjerė I. Adomavičių gali atstatydinti, patys paragino kultūros ministrą pasitraukti iš pareigų.
Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Dar ryte Ignotas Adomavičius apie atsistatydinimą nė negalvojo. Kaip įprastai – dirbo nuo 7 ryto ir planavo dienos darbus. Bet ministrui sunkiai sekėsi dirbti visą savaitę.
Dar praėjusią dieną kilo didžiulis pasipiktinimas dėl iš ministerijos pradingusių Ukrainos vėliavų.
„Galbūt turėjo valyti. Aš nežinau, aš tuo metu buvau savo susitikimuose ir gaunu žinutę, kad nėra vėliavų. - Kaip keista valyti vieną vėliavą? - Reikia“, – bandė aiškinti kultūros ministras.
Tiesa, ministrui dar šį rytą ramybės nedavė ne tik pradingusios Ukrainos vėliavos, bet ir pasirodęs naujienų portalo „Lrytas“ interviu su ministru. Paklaustas, apie tai, kam priklauso Krymas, ministras šį klausimą palaikė provokaciniu ir į jį neatsakė. Tiesa, pasibaigus interviu, I. Adomavičius paprašė klausimą apie Krymą pakartoti ir pasitaisė.
TV3 Žinios ryte pasiteiravo dar kartą.
„Aš tik vieną klausimą jums turiu, kieno Krymas? - (tyla) Nu tai Ukrainos, kaip kitaip. Tik Ukrainos. Kas gali būti kitokio dalyko“, – atsargiai atsakė I. Adomavičius.
Tokio ministro mėtymosi dėl Ukrainos teritorinio vientisumo nesupranta nei opozicija, nei koalicijos partneriai.
„Paklausia, kieno Krymas. Tyla, pauzė ir atsakymo nėra. Kaip įsivaizduoji Ukrainos pergalę? Irgi atsakymo nėra. Vėblinimas ar kažkas panašaus“, – komentavo demokratų lyderis Saulius Skvernelis.
„Jis sako, kad tai kompromituojantis klausimas. Tai jis gali būti kompromituojantis tik vienu atveju – jeigu tu turi kitų idėjų, nei Krymas yra Ukrainos“, – sakė socialdemokratas Ruslanas Baranovas.
Premjerė Inga Ruginienė dėl tokio Adomavičiaus pareiškimo apie Krymą yra šokiruota.
„Aš maniau, kad šiandien išvis šis klausimas nėra klaustinas, nes aiškus atsakymas. Bet, matyt, realybė parodė, kad kito kandidato reikės paklausti, <...> ir čia buvo mano klaida“, – pripažino I. Ruginienė.
Klaida, kainavusi atsistatydinimą
Ir ši klaida ministrui, panašu, baigėsi atsistatydinimu, nes jau popiet ministras pranešė, kad traukiasi iš pareigų.
„Saugant tiek savo šeimą, tiek atsižvelgiant į visą bendruomenę, kad neardyčiau Vyriausybės darbo, traukiuosi iš pareigų“, – pareiškė Ignotas Adomavičius.
Ministras sako, kad tokį sprendimą priėmė, nes jaučia didžiulį spaudimą iš visuomenės.
„ „Nemuno aušra“ galbūt buvo kažkur tik Remigijaus Žemaitaičio paminėta. Bet daugiausiai I. Adomavičius. Paskutines dvi-tris savaites su puse jūs matėt vienintelį I. Adomavičių. Ryte, vakare, naktį atsibudę, kiekvieną dieną ir netgi dabar“, – kalbėjo ministras.
Tiesa, ryte interviu TV3 Žinioms metu tikino, kad šeima jį palaiko Ir neragina trauktis. Priešingai. Apie pasitraukimą, panašu, nesvarstė ir pats.
Apie atsistatydinimą jau buvo galvota
Ir staiga viskas pasikeitė per kelias valandas. Vakar pasirodė informacija, kad I. Adomavičius bandė šantažuoti profsąjungas. Kaip pasakoja profsąjungų atstovas, I. Adomavičius pareiškė, kad jei kultūrininkai nesutiks tartis, klausimas dėl atlyginimų bus aptariamas su kitais.
Aušriečiai siekė pirmieji pranešti apie ministro atsistatydinimą. Ir taip bandė užbėgti įvykiams už akių, nes socialdemokratai jau vakare šaukė koalicinę tarybą, kur premjerė, TV3 žiniomis, greičiausiai būtų pasiūliusi I. Adomavičių nuimti nuo pareigų. TV3 šaltinių teigimu, „aušriečiai“ taip elgiasi, nes baiminasi ne tik mažumos Vyriausybės, bet bijo prastai pasirodyti prieš rinkėjus.
„Žmogus atsikelia su spaudimu, eina miegoti su spaudimu. Nepamirškite, kad jis yra ne tik ministras, bet ir vyras, tėvas. Ir turi šeimą. Ir turi grįžti namo ir tuos nervus atlaikyti“, – partiečio gailėjo „Nemuno aušros“ vicepirmininkas Robertas Puchovičius.
Kultūros visuomenės reikalavimas neišklausytas
Pasitraukęs „aušriečių“ ministras vis dėlto nesprendžia protestuojančių menininkų pageidavimo – jie nori, kad „Nemuno aušros“ apskritai neliktų kultūros ministerijoje.
„Aš manau, kad mes susėsime su kultūros bendruomene. Aš labai tikiu dialogu“, – teigė ministrė pirmininkė.
„Yra ta visuomenės dalis, kuri nepalaiko. Laukia sunkus darbas pakeisti jų nuomonę. Bet yra ir kita pusė, kuri mus palaiko, tai mes negalime nusileisti vienai pusei nepabandžius išspręsti klausimą“, – kovingai nusiteikęs kalbėjo „Nemuno aušros“ vicepirmininkas.
Socialdemokratai ragina Žemaitaičio aušriečius pergalvoti, ar jie nori toliau pasilikti kultūros ministeriją.
Remigijus Motuzo teigimu, „ „Nemuno aušra“ turėtų pati įvertinti situaciją, kas dabar vyksta už lango, kas vyksta socialiniuose tinkluose“.
Robertas Puchovičius, paklaustas apie kultūros ministerijos atidavimą kitai partijai, sakė, kad kol kas kitų variantų be „Nemuno aušros“ nėra.
„Kuo mes toliau laukiam arba kol sprendimų priėmėjai toliau laukia, tuo yra didesnė valstybės, Vyriausybės, kultūros ministerijos diskreditacija“, – perspėjo S. Skvernelis.
R. Puchovičius sako neatmeta, jog I. Adomavičius gali likti toliau dirbti kultūros ministerijoje, kaip viceministras ar kancleris.
Visą reportažą žiūrėkite aukščiau esančiame vaizdo įraše.