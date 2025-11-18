 
Kalendorius
Lapkričio 18 d., antradienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ registrą įrašyti šeši dokumentinio paveldo objektai

2025-11-18 21:48 / šaltinis: BNS
2025-11-18 21:48

Į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą įrašyti šeši dokumentinio paveldo objektai, antradienį pranešė Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija. 

Unesco (nuotr. SCANPIX)

Į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą įrašyti šeši dokumentinio paveldo objektai, antradienį pranešė Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija. 

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Skelbiama, kad nacionalinio komiteto nariai ir nepriklausomi dokumentinio paveldo ekspertai keturiems objektams suteikė regioninę, o likusiems dviem – nacionalinę reikšmę.

REKLAMA

Į Nacionalinį registrą įrašyta Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus „Odė palaimintajam Stanislovui Kostkai“, rankraštiniai latviškos maldos „Tėve mūsų“ taisymai, rankraštinis lietuvių-vokiečių žodynas „Clavis Germanico-Lithvana“, Mykolo Pranciškaus Karpavičiaus, vyskupo, 1794 m. sukilėlių vyriausybės – Lietuvos Vyriausiosios tautos tarybos – nario, pamokslas, Giesmynas „Clavis coeli“, Lietuviški ritinėliai pianolai.

REKLAMA
REKLAMA

Du objektai papildė jau registre esančius įrašus, tai – Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 metų vasario 16 dienos deklaracijos antrasis egzempliorius bei Jono Gotlibo Kislingo raižinys ant beržo tošies.

Komisija skelbia, kad dokumentinio paveldo išsaugojimui ir jo viešinimui skirtą UNESCO programą „Pasaulio atmintis“ Lietuva įgyvendina jau 28 metus, o pirmieji dokumentai ir jų kolekcijos į Lietuvos nacionalinį registrą įrašyti 2006 metais.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Į Tarptautinį registrą „Pasaulio atmintis“ nuo 1995 metų įtraukta net 570 viso pasaulio atminties institucijose saugomų dokumentų ir jų kolekcijų.

Komisija pranešė, kad registrą įrašytos ir trys su Lietuva susijusios kolekcijos – Baltijos kelio dokumentai, Radvilų archyvai ir Nesvyžiaus bibliotekos kolekcija bei Liublino unijos aktas. 

Nacionaliniame registre kartu su naujais objektais šiuo metu yra 94 rašytiniai dokumentai, tarp kurių Sibiro tremtinių laiškai ant beržo tošies, Bostono lietuvių enciklopedijos archyvas, lėktuvo ANBO-IV brėžiniai, Vilniaus žydų geto fondas, masinio gyventojų trėmimo operacijos „Priboj“ žemėlapis, Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika, Stasio Ušinsko lėlių marionečių brėžiniai, kino siužetas „Pirmoji visos Lietuvos dainų šventė“, Senojo Vilniaus universiteto herbariumo kolekcija, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos aktas dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų