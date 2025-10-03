Kalendorius
Spalio 3 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kyjivas: Rusija surengė didžiausią per visą karą ataką prieš Ukrainos dujų infrastruktūrą

2025-10-03 14:54 / šaltinis: ELTA
2025-10-03 14:54

Rusija naktį įvykdė didžiausią nuo Maskvos įsiveržimo 2022 m. ataką prieš Ukrainos dujų tinklą, penktadienį pranešė Kyjivo valstybinė dujų operatorė. 

Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)

Rusija naktį įvykdė didžiausią nuo Maskvos įsiveržimo 2022 m. ataką prieš Ukrainos dujų tinklą, penktadienį pranešė Kyjivo valstybinė dujų operatorė. 

REKLAMA
5

Maskvos kariuomenė per naktį nepaliaujamai taikėsi į Ukrainos elektros tinklą per kelias puolimo bangas, dėl to milijonai žmonių paniro į tamsą, nutrūko šilumos tiekimas, temperatūrai nukritus žemiau nulio. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Priešas įvykdė didžiausią nuo karo pradžios masinę ataką prieš dujų gamybos infrastruktūrą“, – sakoma Ukrainos valstybinės dujų bendrovės „Naftogaz“ pranešime. 

REKLAMA
REKLAMA

„Dėl šios atakos buvo reikšmingai apgadinti mūsų įrenginiai. Kai kurie pažeidimai turi lemiamos reikšmės“, – sakė „Naftogaz“ pirmininkas Serhijus Koreckis. 

REKLAMA

Į „Naftogaz“ įrenginius šiaurės rytų Charkivo srityje ir centrinėje Poltavos srityje buvo paleistos maždaug 35 raketos ir 60 dronų. „Kai kurios buvo sėkmingai numuštos, deja, ne visos“, – sakoma bendrovės pranešime.  

Ukrainos energetikos ministerija pranešė, kad keliuose regionuose sutriko elektros energijos tiekimas, bet daugiau informacijos nepateikė. Rusijos kariuomenė pareiškė, kad surengė kombinuotą raketų ir dronų ataką į Ukrainos „karinį pramoninį“ kompleksą. 

REKLAMA
REKLAMA

Didelio masto elektros energijos tiekimo sutrikimai Ukrainoje dabar retesni nei 2022–2023 m. žiemą, kai Rusijos atakos sukėlė didelius elektros energijos tiekimo sutrikimus visoje šalyje. 

Tarptautinis Baudžiamasis Teismas 2024 m. išdavė buvusio Rusijos gynybos ministro ir vyriausiojo armijos vado arešto orderius dėl smūgių į Ukrainos energetikos tinklą, pavadinęs juos karo nusikaltimu.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Volodymyras Zelenskis: Rusija gali pažeisti oro erdvę „bet kur“ Europoje (11)
Trumpas: Rusijos ekonomika ritasi velniop ir nieko jie Ukrainoje neužima (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
To pasaulis nesitikėjo: Trumpas kirto Putinui – kuo tai baigsis? (113)
Susitiko Trumpas ir Putinas (nuotr. SCANPIX)
Po raginimų ES statyti „dronų sieną“ – Rusijos reakcija (62)
Elizaveta Peskova (Nuotr. socialinių tinklų)
Peskovo dukra išskrido į Paryžių likus 17-ai valandų iki invazijos į Ukrainą pradžios (13)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų