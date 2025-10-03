Kyjivas: Rusija surengė didžiausią per visą karą ataką prieš Ukrainos dujų infrastruktūrą

Maskvos kariuomenė per naktį nepaliaujamai taikėsi į Ukrainos elektros tinklą per kelias puolimo bangas, dėl to milijonai žmonių paniro į tamsą, nutrūko šilumos tiekimas, temperatūrai nukritus žemiau nulio.
„Priešas įvykdė didžiausią nuo karo pradžios masinę ataką prieš dujų gamybos infrastruktūrą“, – sakoma Ukrainos valstybinės dujų bendrovės „Naftogaz“ pranešime.
„Dėl šios atakos buvo reikšmingai apgadinti mūsų įrenginiai. Kai kurie pažeidimai turi lemiamos reikšmės“, – sakė „Naftogaz“ pirmininkas Serhijus Koreckis.
Į „Naftogaz“ įrenginius šiaurės rytų Charkivo srityje ir centrinėje Poltavos srityje buvo paleistos maždaug 35 raketos ir 60 dronų. „Kai kurios buvo sėkmingai numuštos, deja, ne visos“, – sakoma bendrovės pranešime.
Ukrainos energetikos ministerija pranešė, kad keliuose regionuose sutriko elektros energijos tiekimas, bet daugiau informacijos nepateikė. Rusijos kariuomenė pareiškė, kad surengė kombinuotą raketų ir dronų ataką į Ukrainos „karinį pramoninį“ kompleksą.
Didelio masto elektros energijos tiekimo sutrikimai Ukrainoje dabar retesni nei 2022–2023 m. žiemą, kai Rusijos atakos sukėlė didelius elektros energijos tiekimo sutrikimus visoje šalyje.
Tarptautinis Baudžiamasis Teismas 2024 m. išdavė buvusio Rusijos gynybos ministro ir vyriausiojo armijos vado arešto orderius dėl smūgių į Ukrainos energetikos tinklą, pavadinęs juos karo nusikaltimu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!