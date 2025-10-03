Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Adomavičiui paskelbus apie atsistatydinimą, kultūros bendruomenė neatsitrauks: streikas vyks

2025-10-03 14:50 / šaltinis: ELTA
2025-10-03 14:50

Kultūros ministrui Ignotui Adomavičiui penktadienį pranešus apie sprendimą trauktis iš pareigų, kultūros bendruomenė sustabdyti streiko nežada.

Kultūros ministras Ignotas Adomavičius susitiko su žiniasklaidos atstovais (nuotr. Robertas Riabonas/BNS)

8

Pasak jos, ir toliau bus dedamos visos pastangos, kad Kultūros ministerija būtų atskirta nuo Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamos „Nemuno aušros“

„Įspėjamasis streikas vyks. Mūsų pozicija nesikeičia, kol negausime garantijų, kad „Nemuno aušra“ bus patraukta nuo Kultūros ministerijos“, – taip į žinią apie I. Adomavičiaus pasitraukimą socialiniame tinkle „Facebook“ reagavo kultūros bendruomenė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Penktadienį I. Adomavičius pranešė, kad traukiasi iš kultūros ministro pareigų. Ministerijoje „aušrietis“ dirbo savaitę. 

ELTA primena, kad šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ I. Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, sugebėjimų, nevienareikšmiškų pasisakymų. Netrukus dėmesio centre atsidūrė politiko pasisakymai apie Krymą, Ukrainą, klausimų kėlė kuriam laikui iš ministerijos patalpų dingusios Ukrainos vėliavos.

Savo ruožtu praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad Kultūros ministerija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 67 tūkst. žmonių.

Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką „Tai gali būti paskutinis kartas“.

Dėl situacijos Kultūros ministerijoje Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) penktadienį nutarė sušaukti koalicinės tarybos posėdį. 

Mokykitės iš svetimų
Mokykitės iš svetimų
2025-10-03 15:09
Ar žinotę gudručiai, fondososai, kaip putinas genialiai susitvakė su amžina RU bėda Čečėnija, apsimetat , kad nežinot...
---Pranešu, -primenu,- dydziausia banditą ir nusikaltėlį paskyrė Čečėnijos prezidentu... - jau dešimtmečius tylu ir ramu.

Perimkit patirtį, - aršiausią FONDOSOSĄ ir rėksnį-provokatorių skirkit ministru... - mažiausiai 3,5 metų bus tylu kaip morge. Vis tiek iš tos "kultūros" liko tik pavadinimas.
Arba, jį patį , kiti fondososai,- besipjaudami dėl lovio jį patį, PATYS, užvers.
Atsakyti
O kas tie chalturininkai?
O kas tie chalturininkai?
2025-10-03 15:15
Konservos sudvabaliai mesle kapstotes del siltesnio meslo gabalo?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
