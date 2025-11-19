Nijolė Pareigytė-Rukaitienė pritrenkė įvaizdžiu ir atliko visiškai naują solinę dainą: įvertinkite

Tokios Nijolės Pareigytės-Rukaitienės Lietuva nematė jau seniai – ji žengs į pokalbių laidą su nauja šukuosena, tiksliau, peruku, pasidalins dar negirdėtomis istorijomis ir sudainuos naują savo dainą, kuri dienos šviesą išvys jau netrukus.
Kartu su greitai kylančia žvaigžde Aiste Gaižauskaite ir aktoriumi bei režisieriumi Mindaugu Papinigiu, atlikėja papasakos apie žinomumą ir santykių intrigas.
Tarp daugybės Nijolės gerbėjų – ir ne vienas vyras. Tačiau nors jai dėmesio netrūko niekuomet, įdomu tai, kad antrąją pusę iš kavos tirščių Nijolei išbūrė... kirpėja!
„Ji sakė, kad mato princą, o tuomet – žiedelį, todėl galimai bus santuoka. Paklausiau, su kuo? Juk tuo metu net draugo neturėjau! Tačiau ji sakė, kad mato aukštą, protingą ir gražų vyrą, o tuomet po mėnesio jį sutikau“, – pasakos dainininkė.
Žinoma moteris prisimins, kad savo vyrą Rimvydą pamatė Palangoje, eidama Meilės alėja. O kad jis – tas vienintelis, kurį išbūrė kirpėja, jai priminė Goda Alijeva. Grupė „69 danguje“ buvo keletą kartų koncertavusios Rimvydo valdomame klube, o pati Goda pažinojo net jo tėvus.
Kaip vėliau diskutuos svečiai, santykiai yra pilni etapų, kuriuos reikia išgyventi.
„Jei vienas ko nors norėsi – nesigaus. Bet jei norėsite abu, tuomet visus etapus įmanoma praeiti ir išgyventi. <...> Santykiai kaip ekonomika“, – su ranka rodydama bangas juokaus N. Pareigytė-Rukaitienė.
