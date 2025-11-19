 
Kalendorius
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Nijolė Pareigytė-Rukaitienė pritrenkė įvaizdžiu ir atliko visiškai naują solinę dainą: įvertinkite

2025-11-19 19:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-19 19:25

Šį trečiadienio vakarą TV3 televizijos laida „Gero vakaro šou“ nuskambės naujomis melodijomis, nes į svečius atvyks atlikėja ir laidų vedėja Nijolė Pareigytė-Rukaitienė. Vos užlipusi ant scenos ji nustebins pasikeitusiu įvaizdžiu, o laidoje atliks ir dar niekam negirdėtą naują savo solinį kūrinį „Miško kvapas“.

Šį trečiadienio vakarą TV3 televizijos laida „Gero vakaro šou“ nuskambės naujomis melodijomis, nes į svečius atvyks atlikėja ir laidų vedėja Nijolė Pareigytė-Rukaitienė. Vos užlipusi ant scenos ji nustebins pasikeitusiu įvaizdžiu, o laidoje atliks ir dar niekam negirdėtą naują savo solinį kūrinį „Miško kvapas“.

REKLAMA
0

Tokios Nijolės Pareigytės-Rukaitienės Lietuva nematė jau seniai – ji žengs į pokalbių laidą su nauja šukuosena, tiksliau, peruku, pasidalins dar negirdėtomis istorijomis ir sudainuos naują savo dainą, kuri dienos šviesą išvys jau netrukus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kartu su greitai kylančia žvaigžde Aiste Gaižauskaite ir aktoriumi bei režisieriumi Mindaugu Papinigiu, atlikėja papasakos apie žinomumą ir santykių intrigas.

REKLAMA
REKLAMA

Tarp daugybės Nijolės gerbėjų – ir ne vienas vyras. Tačiau nors jai dėmesio netrūko niekuomet, įdomu tai, kad antrąją pusę iš kavos tirščių Nijolei išbūrė... kirpėja!

REKLAMA

„Ji sakė, kad mato princą, o tuomet – žiedelį, todėl galimai bus santuoka. Paklausiau, su kuo? Juk tuo metu net draugo neturėjau! Tačiau ji sakė, kad mato aukštą, protingą ir gražų vyrą, o tuomet po mėnesio jį sutikau“, – pasakos dainininkė.

Žinoma moteris prisimins, kad savo vyrą Rimvydą pamatė Palangoje, eidama Meilės alėja. O kad jis – tas vienintelis, kurį išbūrė kirpėja, jai priminė Goda Alijeva. Grupė „69 danguje“ buvo keletą kartų koncertavusios Rimvydo valdomame klube, o pati Goda pažinojo net jo tėvus.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip vėliau diskutuos svečiai, santykiai yra pilni etapų, kuriuos reikia išgyventi.

„Jei vienas ko nors norėsi – nesigaus. Bet jei norėsite abu, tuomet visus etapus įmanoma praeiti ir išgyventi. <...> Santykiai kaip ekonomika“, – su ranka rodydama bangas juokaus N. Pareigytė-Rukaitienė.

„Gero vakaro šou“ laidoje sudainuotą naują dainą išgirskite straipsnio viršuje.

TIESIOGINĘ TRANSLIACIJĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „Gero vakaro šou“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 19.30 val. per TV3 televiziją!

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Gero vakaro šou“.

Lapkričio 12 d. Serija 6
Lapkričio 5 d. Serija 5
Spalio 29 d. Serija 4
Spalio 22 d. Serija 3
Spalio 15 d. Serija 2
Spalio 8 d. Serija 1
Gegužės 28 d. Serija 37
Gegužės 21 d. Serija 36
Gegužės 14 d. Serija 35
Gegužės 7 d. Serija 34
Balandžio 30 d. Serija 33
Balandžio 23 d. Serija 32
Balandžio 16 d. Serija 31
Balandžio 9 d. Serija 30
Balandžio 2 d. Serija 29
Kovo 26 d. Serija 28
Kovo 19 d. Serija 27
Kovo 12 d. Serija 26
Kovo 5 d. Serija 25
Vasario 26 d. Serija 24
Vasario 19 d. Serija 23
Vasario 12 d. Serija 22
Vasario 5 d. Serija 21
Sausio 29 d. Serija 20
Sausio 22 d. Serija 19
Sausio 15 d. Serija 18
Sausio 8 d. Serija 17
Gruodžio 18 d. Serija 16
Gruodžio 11 d. Serija 15
Gruodžio 4 d. Serija 14
Lapkričio 27 d. Serija 13
Lapkričio 20 d. Serija 12
Lapkričio 13 d. Serija 11
Lapkričio 6 d. Serija 10
Spalio 30 d. Serija 9
Spalio 23 d. Serija 8
Spalio 16 d. Serija 7
Spalio 9 d. Serija 6
Spalio 2 d. Serija 5
Rugsėjo 25 d. Serija 4
Rugsėjo 18 d. Serija 3
Rugsėjo 11 d. Serija 2
Rugsėjo 4 d. Serija 1
Gegužės 29 d. Serija 37
Gegužės 22 d. Serija 36
Gegužės 15 d. Serija 35
Gegužės 8 d. Serija 34
Balandžio 24 d. Serija 33
Balandžio 17 d. Serija 32
Balandžio 10 d. Serija 31
Balandžio 3 d. Serija 30
Kovo 27 d. Serija 29
Kovo 20 d. Serija 28
Kovo 13 d. Serija 27
Kovo 6 d. Serija 26
Vasario 28 d. Serija 25
Vasario 21 d. Serija 24
Vasario 14 d. Serija 23
Vasario 7 d. Serija 22
Sausio 31 d. Serija 21
Sausio 24 d. Serija 20
Sausio 17 d. Serija 19
Sausio 10 d. Serija 18
Sausio 3 d. Serija 17
Gruodžio 27 d. Serija 16
Gruodžio 20 d. Serija 15
Gruodžio 13 d. Serija 14
Gruodžio 6 d. Serija 13
Lapkričio 29 d. Serija 12
Lapkričio 22 d. Serija 11
Lapkričio 15 d. Serija 10
Lapkričio 8 d. Serija 9
Spalio 25 d. Serija 8
Spalio 18 d. Serija 7
Spalio 11 d. Serija 6
Spalio 4 d. Serija 5
Rugsėjo 27 d. Serija 4
Rugsėjo 20 d. Serija 3
Rugsėjo 13 d. Serija 2
Rugsėjo 6 d. Serija 1
Gegužės 31 d. Serija 38
Gegužės 24 d. Serija 37
Gegužės 17 d. Serija 36
Gegužės 10 d. Serija 35
Gegužės 3 d. Serija 34
Balandžio 26 d. Serija 33
Balandžio 19 d. Serija 32
Balandžio 12 d. Serija 31
Balandžio 5 d. Serija 30
Kovo 29 d. Serija 29
Kovo 22 d. Serija 28
Kovo 15 d. Serija 27
Kovo 8 d. Serija 26
Kovo 1 d. Serija 25
Vasario 22 d. Serija 24
Vasario 15 d. Serija 23
Vasario 8 d. Serija 22
Vasario 1 d. Serija 21
Sausio 25 d. Serija 20
Sausio 18 d. Serija 19
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų