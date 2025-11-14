 
Kalendorius
Lapkričio 14 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Pareigūnų sustabdyta Nijolė Pareigytė-Rukaitienė nepasimetė: štai kas padėjo „susitarti“

2025-11-14 21:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Kamilė Medekšaitė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-14 21:15

Dainininkė ir atlikėja Nijolė Pareigytė laidoje „Gazas. Dugnas. Šou“ prabilo apie situaciją, kuri šiandien skamba juokingai, tačiau tuomet sukėlė tikrą nejaukumą. Skubėdama iš vieno koncerto į kitą ji buvo sustabdyta pareigūnų – o viską, pasirodo, „išgelbėjo“ netikėtas dalykas.

Dainininkė ir atlikėja Nijolė Pareigytė laidoje „Gazas. Dugnas. Šou“ prabilo apie situaciją, kuri šiandien skamba juokingai, tačiau tuomet sukėlė tikrą nejaukumą. Skubėdama iš vieno koncerto į kitą ji buvo sustabdyta pareigūnų – o viską, pasirodo, „išgelbėjo“ netikėtas dalykas.

REKLAMA
0

Laidos vedėjas Paulius Garkauskas smalsiai paklausė, kokią baudelę yra gavusi N. Pareigytė. Ir tuomet prasidėjo istorija, kurios klausantis studijoje netrūko juoko.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Vieną kartą iš vieno koncerto su merginomis lėkėme į kitą ir labai skubėjome. Buvome dar ir su koncertiniais rūbais – pas mane buvo tokia suknelė, kur krūtinė iškritusi. Ten dar leška plika, o aš prie vairo ir lekiame. Tik iš Vidmantų išvažiuoji, Kretingos kelyje, ir visą laiką mus ten (stabdo – tv3.lt). Tada išėjo du (pareigūnai – tv3.lt) – vienas geras, kitas piktas“, – pasakojo atlikėja.

REKLAMA
REKLAMA

„Taip visada praktiškai būna“, – pritarė jai kita laidos viešnia Gerda Žemaitė.

Išgelbėjo krūtinė

N. Pareigytė pripažino, kad situacija buvo nejauki.

„Aš atidarau tą langą, jis – iš viršaus, o pas mane krūtinė taip iškritus. Aš bandau kažką taisytis: „labai atsiprašau, labai atsiprašau, mes vėluojame, skubame“ ir panašiai. Sako: „Išlipkite, pakalbėsime“. Tas vyresnis piktas ten kažką burba. Tas jaunesnis jau ten šypsosi“, – atviravo dainininkė.

REKLAMA

Kitas laidos vedėjas Izidorius Paukštys iškart nusprendė: 

„Tas jaunesnis jau tikrai atleistų.“

„Sakytų: „Padainuokite, merginos, ir važiuokite“, – pridūrė G. Žemaitė.

Grįžusi į automobilį ji išgirdo tik vieną klausimą iš savo persigandusių kolegių – „kaip, kas, ką?“. N. Pareigytė tik skėstelėjo rankomis:

„Sakau, papai padeda.“

Visą akimirką pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

„Gazas Dugnas. Šou“ sekmadieniais 16.30 val. per TV3!

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų