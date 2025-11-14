Pareigūnų sustabdyta Nijolė Pareigytė-Rukaitienė nepasimetė: štai kas padėjo „susitarti“

Laidos vedėjas Paulius Garkauskas smalsiai paklausė, kokią baudelę yra gavusi N. Pareigytė. Ir tuomet prasidėjo istorija, kurios klausantis studijoje netrūko juoko.
„Vieną kartą iš vieno koncerto su merginomis lėkėme į kitą ir labai skubėjome. Buvome dar ir su koncertiniais rūbais – pas mane buvo tokia suknelė, kur krūtinė iškritusi. Ten dar leška plika, o aš prie vairo ir lekiame. Tik iš Vidmantų išvažiuoji, Kretingos kelyje, ir visą laiką mus ten (stabdo – tv3.lt). Tada išėjo du (pareigūnai – tv3.lt) – vienas geras, kitas piktas“, – pasakojo atlikėja.
„Taip visada praktiškai būna“, – pritarė jai kita laidos viešnia Gerda Žemaitė.
Išgelbėjo krūtinė
N. Pareigytė pripažino, kad situacija buvo nejauki.
„Aš atidarau tą langą, jis – iš viršaus, o pas mane krūtinė taip iškritus. Aš bandau kažką taisytis: „labai atsiprašau, labai atsiprašau, mes vėluojame, skubame“ ir panašiai. Sako: „Išlipkite, pakalbėsime“. Tas vyresnis piktas ten kažką burba. Tas jaunesnis jau ten šypsosi“, – atviravo dainininkė.
Kitas laidos vedėjas Izidorius Paukštys iškart nusprendė:
„Tas jaunesnis jau tikrai atleistų.“
„Sakytų: „Padainuokite, merginos, ir važiuokite“, – pridūrė G. Žemaitė.
Grįžusi į automobilį ji išgirdo tik vieną klausimą iš savo persigandusių kolegių – „kaip, kas, ką?“. N. Pareigytė tik skėstelėjo rankomis:
„Sakau, papai padeda.“
Visą akimirką pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
„Gazas Dugnas. Šou“ sekmadieniais 16.30 val. per TV3!
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!