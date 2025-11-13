Šioje Vilniaus vietoje šiemet išrašė jau virš 2 tūkst. baudų: nesakykite, kad neįspėjo

Panašu, kad ne kiekvienas spėjo pastebėti, kad stovėjimo aikštelė šalia „Maximos“ jau nebėra nemokama. Dalis vairuotojų už stovėjimą šioje vietoje kaip nemokėjo, taip ir nežada mokėti – rodo statistika.
Įspūdingas skaičius baudų
„T. Ševčenkos g. (prie „Maximos“) iki šių metų lapkričio mėnesio buvo išrašyta 2 368 baudos už stovėjimą nesumokėjus rinkliavos“, – sako JUDU atstovai.
Tai ne vienintelė vieta Vilniuje, kur yra fiksuojami pažeidimai. Jų daugiausia yra geltonoje rinkliavos zonoje, antroje vietoje pagal pažeidimų skaičių, yra raudonoji rinkliavos zona. Mažiausiai pažeidimų yra fiksuojama žalioje rinkliavos zonoje.
Primename, kad parduotuvė šioje vietoje savo pirkėjams siūlo nemokamą, iki dviejų valandų, šalia esantį parkingą. Šis parkingas, atvirkščiai negu tas, kuris tapo mokamas, priklauso jau pačiam parduotuvių tinklui.
Lankytojai ir toliau įprasta tvarka gali naudotis parduotuvei priklausančiomis parkavimo aikštelėmis – antrame aukšte bei antžeminėje, esančioje tarp parduotuvės ir užvažiavimo į antro aukšto parkavimo aikštelę.
Teksto autorė: Aneta Kurowska
