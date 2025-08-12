Vilniuje keičia baudų už stovėjimą skyrimą: laiku nepamatę pasigailėsite

Automobilių stovėjimo kontrolės sistema žengia link skaitmenizacijos – šie pokyčiai leis efektyviau užtikrinti tvarką mieste nedidinant kontrolierių skaičiaus, rašoma pranešime spaudai.
„Didėjantis automobilių srautas ir besiplečiančios rinkliavos zonos diktuoja būtinybę modernizuoti stovėjimo priežiūrą. Skaitmeninė sistema leis realiuoju laiku stebėti situaciją mieste, greičiau fiksuoti pažeidimus ir efektyviau paskirstyti kontrolės resursus. Vietoje pranešimų po valytuvu vairuotojai apie nesumokėtą rinkliavą bus informuojami el. paštu – tai ne tik patogesnis būdas, bet ir tvaresnis pasirinkimas“, – sako JUDU Klientų patirties vadovė Vaiva Bingelė.
Šis pokytis prisideda ir prie miesto tvarumo tikslų – atsisakoma popierplasčio gaminių (būtent iš jo gaminami „Geltoni lapeliai“), mažinama tarša ir perteklinis vartojimas. Be to, vis daugiau vairuotojų renkasi šiuolaikinius, skaitmeninius informavimo kanalus.
Kas keičiasi vairuotojams?
Vairuotojai apie galimą vietinės rinkliavos nesumokėjimą bus informuojami el. paštu – jei yra registruoti JUDU savitarnoje arba jei jų el. pašto adresas yra valstybės registruose. Pranešimus taip pat bus galima matyti JUDU savitarnos paskyroje, todėl kviečiame automobilių vairuotojus registruotis JUDU savitarnoje ir atidžiai nurodyti automobilio valstybinį numerį.
Svarbu žinoti, kad dienos rinkliavos (anksčiau – „geltonojo lapelio“) sumokėjimo terminas nesikeičia – ją galima sumokėti per 168 val. nuo pranešimo išrašymo dienos pabaigos. Nesumokėjus, duomenys perduodami tolimesniam nagrinėjimui Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos grupei.
„Skaitmenizuotas informavimas apie galimą vietinės rinkliavos nesumokėjimą naudingas visiems – tiek vairuotojams, tiek mūsų kontrolės komandai. Vairuotojai informaciją gaus greičiau ir patogiau. Tuo tarpu kontrolieriai galės dirbti efektyviau – sumažės administracinė našta, liks daugiau laiko realiai patikrai“, – sako JUDU ekspertė.
Šis sprendimas yra platesnės automobilių stovėjimo kontrolės skaitmenizacijos dalis. Įgyvendinus integracijas su trečiųjų šalių sistemomis (Registrų centras, VMI, Regitra ir kt.), visa stovėjimo kontrolė taps automatizuota – be būtinybės naudoti fizinius pranešimus ar vykdyti kontaktinį kontrolierių darbą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!