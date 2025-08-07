Įspėja visus: už šį veiksmą namuose gresia iki 4 000 eurų bauda

Kad kondicionavimo sistemos veiktų, jos pildomos fluorintomis dujomis (F dujos), kurių poveikis šiltnamio efektui yra gerokai stipresnis nei anglies dioksido ir jos – vienas visuotinį atšilimą skatinančių veiksnių.
Kai tokia įranga yra techniškai netvarkinga, nesandari ar pildymas F dujomis vykdomas prieš tai neatlikus sandarumo patikros ir remonto darbų, F dujos dažniausiai išsiskiria į aplinką.
Aplinkosaugininkai įspėja, kad savarankiškas kondicionavimo sistemų pildymas pažeidžia tokiai veiklai nustatytus reikalavimus, rašoma pranešime spaudai.
Pildyti gali tik pažymėjimus turintys darbuotojai
Fiziniai asmenys atliekantys darbus, susijusius su F dujų surinkimu iš motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo įrangos, privalo turėti darbuotojų mokymų baigimo pažymėjimus (kodai 3105, 3106) pagal mokymų programą „Darbuotojų, surenkančių F dujas iš tam tikrų motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų“ (kodas 260071115).
Būtinos sąlygos ir įranga
Paslaugų teikėjams, atliekantiems oro kondicionavimo sistemų techninę priežiūrą ir remontą, draudžiama užpildyti oro kondicionavimo sistemas F dujomis, kol nėra baigtas būtinas kondicionavimo sistemų remontas.
Slėgiui ir nuotėkiui matuoti turi būti naudojama būtina įranga, siekiant išvengti F dujų ir jų mišinių išleidimo į atmosferą, jei išleidimas techniškai nebūtinas.
Turi būti naudojamos tik leidžiamos medžiagos
Kondicionavimo sistemų pildymui leidžiama naudoti tik aplinkai saugias priemones. Šaldymo agentai, tokie kaip dažniausia pasitaikantis R12 yra draudžiami, nes jie reikšmingai kenkia ozono sluoksniui ir prisideda prie klimato kaitos.
Pagal galiojančius aplinkosaugos reikalavimus, R12 naudojimas, papildymas ar pildymas net ir senose sistemose yra draudžiamas.
Turi būti naudojamos tik daugkartinio užpildymo talpyklos
Nuo 2007 m. galioja draudimas pateikti rinkai pakartotinai neužpildomas F dujų talpyklas, naudojamas šaldymo, oro kondicionavimo arba šilumos siurblių įrangai, gaisro gesinimo įrangai arba elektros skirstomiesiems įrenginiams aptarnauti, techniškai prižiūrėti ar užpildyti arba naudojamų kaip tirpiklius.
Tai reiškia, kad turi būti naudojama tik daugkartinio užpildymo F dujų talpykla (tara). Vienkartinės F dujų talpyklos, ar vienkartinio F dujų užpildymo rinkiniai, skirti savarankiškam sistemų papildymui, negali būti naudojami.
F dujų talpyklos turi būti paženklintos. Etiketėje nurodyta:
- nuoroda, kad produkte ar įrangoje yra F dujų;
- atitinkamų F dujų žymuo arba, jei tokio žymens nėra – cheminis pavadinimas;
- masės vienetais bei CO2 ekvivalentu išreikštas produkte arba įrangoje esančių F dujų kiekis ir tų dujų visuotinio atšilimo potencialas.
Atsakomybė
Fiziniams asmenims numatyta Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 309 straipsnyje. Bauda už fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių išleidimą į atmosferą, kai tai techniškai nebūtina, naudojant fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir jų mišinius pagal paskirtį siekia nuo 1 000 iki 4 000 eurų.
Juridiniams asmenims baudos nustatytos Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 1101 straipsnyje. Bauda fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių išleidimas į atmosferą, kai tai techniškai nebūtina, naudojant fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir jų mišinius pagal paskirtį siekia nuo 2 000 iki 8 000 eurų.
Verslams, vykdantiems transporto priemonių remontą ar techninę pagalbą daugiau informacijos galima rasti atmintinėje apie kondicionierių pildymą.
Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai primena, kad apie aplinkos apsaugos pažeidimus galima pranešti skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112. Taip pat užfiksuotas nuotraukas ar vaizdo medžiagą, kai daromas pažeidimas, galima atsiųsti el. paštu [email protected].
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!