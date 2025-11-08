Vienoje girininkijoje per mėnesį surinko daugiau nei 5 tonas išmestų padangų

Tai – beveik dvigubai daugiau nei šioje girininkijoje buvo surinkta per visus praėjusius metus.
VMU duomenimis, įprastai daugiausiai padangų miške, netoli miestų, randama rudenį ir pavasarį, artėjant padangų keitimo sezonui. Miškininkai skaičiuoja, kad kiekvienais metais vidutiniškai surenkama nuo 150 iki 220 tonų padangų.
„Miškininkai, kurių tiesioginė pareiga rūpintis miškais ir juos saugoti, privalo kiekvieną dieną rinkti atliekas, o didžioji dalis yra padangos. Šie vis dar rekordiniai surenkamų padangų skaičiai rodo, kad vairuotojai vis dar nėra sąmoningi bei nesusimąsto apie daromą žalą miškui“, – pranešime cituojamas VMU gamtos apsaugos, gamtotvarkos, rekreacijos ir medžioklės skyriaus vadovas Sigitas Kvedaras.
Akcentuojama, jog padangų irimo procesas trunka šimtus metų, iš jų išsiskiria sunkieji metalai, nuodijantys dirvožemį ir gruntinius vandenis. Be to, miškininkų teigimu, dėl miškuose išmetamų padangų kyla ir didesnė sunkiai suvaldomo gaisro rizika – padangos dega ilgai bei skleidžia toksiškus dūmus.
