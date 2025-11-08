 
Kalendorius
Lapkričio 8 d., šeštadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vienoje girininkijoje per mėnesį surinko daugiau nei 5 tonas išmestų padangų

2025-11-08 19:44 / šaltinis: ELTA
2025-11-08 19:44

Prasidėjus automobilių padangų keitimo sezonui, išaugo miškuose paliekamų nebenaudojamų padangų skaičius, praneša Valstybinių miškų urėdija (VMU). Kuršėnų regioninio padalinio miškininkai Gruzdžių girininkijoje spalį surinko daugiau nei 5 tonos išmestų padangų. 

Automobilių padangos (nuotr. Organizatorių)

Prasidėjus automobilių padangų keitimo sezonui, išaugo miškuose paliekamų nebenaudojamų padangų skaičius, praneša Valstybinių miškų urėdija (VMU). Kuršėnų regioninio padalinio miškininkai Gruzdžių girininkijoje spalį surinko daugiau nei 5 tonos išmestų padangų. 

REKLAMA
0

Tai – beveik dvigubai daugiau nei šioje girininkijoje buvo surinkta per visus praėjusius metus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

VMU duomenimis, įprastai daugiausiai padangų miške, netoli miestų, randama rudenį ir pavasarį, artėjant padangų keitimo sezonui. Miškininkai skaičiuoja, kad kiekvienais metais vidutiniškai surenkama nuo 150 iki 220 tonų padangų. 

REKLAMA
REKLAMA

„Miškininkai, kurių tiesioginė pareiga rūpintis miškais ir juos saugoti, privalo kiekvieną dieną rinkti atliekas, o didžioji dalis yra padangos. Šie vis dar rekordiniai surenkamų padangų skaičiai rodo, kad vairuotojai vis dar nėra sąmoningi bei nesusimąsto apie daromą žalą miškui“, – pranešime cituojamas VMU gamtos apsaugos, gamtotvarkos, rekreacijos ir medžioklės skyriaus vadovas Sigitas Kvedaras.  

Akcentuojama, jog padangų irimo procesas trunka šimtus metų, iš jų išsiskiria sunkieji metalai, nuodijantys dirvožemį ir gruntinius vandenis. Be to, miškininkų teigimu, dėl miškuose išmetamų padangų kyla ir didesnė sunkiai suvaldomo gaisro rizika – padangos dega ilgai bei skleidžia toksiškus dūmus.  

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų