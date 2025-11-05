Vaikščioti čia – kaip žaisti rusišką ruletę: užfiksavo siaubingą situaciją, kas vyksta Zarasų rajone

Nepaisant gyventojų kreipimųsi į Zarasų raj. merę ir prašymų įrengti greitį mažinančius kalnelius bei šaligatvį, situacija nesikeičia. Jie dar kartą kreipėsi į rajono valdžią ir žada veikti toliau, jei kelias liks nesutvarkytas.
D. Maciūtė socialiniuose tinkluose dalijosi apie kasdienę gyvenvietės problemą – pavojingą eismą ir vairuotojų greičio viršijimą. Pasak jos, nors gyventojai jau seniai prašo įrengti greitį ribojantį kalnelį ir šaligatvius, situacija nesikeičia.
„Antazavėje turime žiauriai didelę problemą su greičio viršijimu. Surinkome visų gyventojų parašus dėl greitį ribojančio kalnelio įrengimo ir nieko dėl to neįvyko. Nėra šaligatvių, kiekvienąkart eidamas pėsčiomis gauni smegenų sprogimą nuo pro šalį skrendančių automobilių.
Niekada nėra čia buvę jokio trikojo – ten, kur jo labiausiai reikia. Gal kas galite padėti išspręsti šią gyvenvietėje bujojančią problemą?“ – rašė ji.
Šis kelias ypač pavojingas pėstiesiems, šunys yra nukentėję
Pašnekovė teigė, kad Antazavėje dėl intensyvaus eismo ir šaligatvių stokos kelias yra itin pavojingas – čia dažnai žūsta gyvūnai. Žmonėms, ypač tėvams su vaikais, vaikščioti juo beveik neįmanoma.
„Prieš du metus Totoro [red. pastaba – šuns vardas] buvo partrenktas ir stipriai sužalotas šiame kelyje, po dviejų savaičių – kitas šuo. Kas antro kaimyno katinas ar šuo buvo čia suvažinėtas, laukinių gyvūnų anatomijos pamokos pakelėse guli nuolat.
Šaligatvių čia nėra, tėvams su vežimais tenka stumtis tuo pačiu pavojingu keliu. Vasarą čia vaikščioti išvis neįmanoma“, – įvardijo D. Maciūtė.
Antazavės gyventoja pasakoja, kad dėl itin pavojingo eismo ir neatsakingų vairuotojų, kurie net žiūri į telefonus, bijo eiti pėsčiomis ir net trumpą atstumą iki miestelio turi prašyti, kad ją kas nors pavėžėtų.
„Prieš porą dienų skambinau <...>, kad mane su šuniu pavežtų iki miestelio centro tuos 400 m., nes tik pajudėjus nuo namų, pradėjo skraidyti ne tik lengvieji automobiliai, bet ir miškovežiai su kurjeriniais autobusiukais.
Vienas vairuotojas mūsų išvis nepastebėjo, nes žiūrėjo į telefoną“, – dalijosi ji.
Dėl pavojingo kelio – rašė prašymą Zarasų rajono merei
Antazavės kaimo gyventojai, jau porą kartų kreipėsi į Zarasų rajono mere. Jie prašyme nurodė, kad nori imtis skubių priemonių, siekdami užtikrinti žmonių saugumą šiame kelyje. Nuo pirmojo jų prašymo dėl eismo saugumo užtikrinimo pateikimo praėjo penki mėnesiai, tačiau per tą laiką nebuvo imtasi jokių veiksmų.
Pasak gyventojų, situacija tik pablogėjo – pėstieji, tarp jų tėvai su kūdikiais vežimėliuose, vaikai, senjorai ir žmonės su negalia, kasdien yra priversti eiti važiuojamąja kelio dalimi, nes šaligatvio nėra, o transporto srautas nuolat didėja.
Jie taip pat pasakojo, kad, kai prasilenkia dvi transporto priemonės, pėstieji neturi kur pasitraukti, todėl kyla tiesioginė grėsmė gyvybei. Netgi vaizdo įraše matyti, kaip transporto priemonės prasilenkia vos per kelis centimetrus nuo einančių žmonių.
Vaizdo įrašą, kuriame matosi pavojingas ruožas ir automobilių prasilenkimas, galite išvysti šio straipsnio pradžioje.
Gyventojai savo prašyme Zarasų rajono merės reikalavo kuo greičiau įrengti greitį mažinančius kalnelius ir papildomus įspėjamuosius kelio ženklus pavojingiausiose vietose. Taip pat – įtraukti šaligatvio ar pėsčiųjų–dviračių tako įrengimą į artimiausius infrastruktūros planus.
Kaimo gyventojai taip pat prašo informuoti, kokių veiksmų imtasi po pirmojo prašymo ir kokie sprendimai planuojami dabar.
O, jų teigimu, jei per artimiausią laiką nebus imtasi realių priemonių, gyventojai ketina kreiptis dar ir į policiją, į Susisiekimo ministeriją, ir į Lietuvos automobilių kelių direkciją.
Policijos atsakas
Į šią situaciją sureagavo ir Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato atstovai. Jiems yra žinoma dėl eismo saugumo padėties Antazavės kaime, konkrečiai – Zalvės gatvėje.
Pasirodo, 2025 m. birželio 15 d. iš tiesų buvo gautas gyventojos pranešimas, kuriame nurodyta, kad šioje gatvėje yra dažnai viršijamas leistinas važiavimo greitis, kas kelia pavojų vietos gyventojams, ir nėra įrengtų greičio ribojimo priemonių.
Kaip toliau pasakojo policijos atstovai, gavus pranešimą, Utenos apskrities policija šią kelio atkarpą įtraukė į prevencinių priemonių planą „Juodasis kelias“.
Tiesa, šioje vietoje, anot Utenos apskrities policijos, pareigūnai reguliariai patruliuoja ir jau yra užfiksavę keletą atvejų, kai vairuotojai viršijo leistiną greitį.
„Šioje vietoje nuolat vykdomos prevencinės priemonės – organizuojamas tiek viešas, tiek neviešas patruliavimas, siekiant užtikrinti eismo saugumą ir drausminti eismo taisyklių pažeidėjus.
Patruliavimų metu nustatyti keli atvejai, kai eismo dalyviai viršijo leistiną važiavimo greitį“, – rašė jie.
Kaip buvo teigiama, policijai taip pat yra žinoma, kad Zarasų rajono savivaldybės Saugaus eismo komisijoje buvo svarstytas Antazavės gyventojų prašymas dėl saugos kalnelių įrengimo minėtoje vietoje.
Kadangi kelio atkarpa priklauso bendrovei „Via Lietuva“, todėl prašymas yra perduotas šiai įstaigai spręsti pagal kompetenciją.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!