Rudens atostogos kitaip: daugiau nei 850 vaikų dalyvauja Šaulių sąjungos stovyklose

„Šią savaitę, moksleivių rudens atostogų metu, daugiau nei 850 jaunųjų šaulių visoje Lietuvoje leidžia laiką šauliškose stovyklose, kur ugdoma drąsa, atsakomybė, pilietiškumas ir bendrystė. Tokios veiklos – puiki alternatyva pasyviam laiko leidimui ir reali pagalba dirbantiems tėvams, kurie gali būti ramūs, kad jų vaikai užimti, saugūs ir mokosi gyvenimui svarbių įgūdžių“, – rašoma pranešime.
Šaulių sąjunga praneša, jog rudens atostogų savaitę iš viso vyksta 16 stovyklų visoje Lietuvoje: Kauno, Alytaus, Jonavos, Vilkaviškio, Panevėžio, Jurbarko rajonuose, Klaipėdoje, Vilniuje, Marijampolėje, Ignalinoje, Radviliškyje ir kituose šalies miestuose.
„Šių metų rudens atostogų stovyklų sąraše – Lyderystės, Bepiločių orlaivių, Šaulio gelbėtojo, Išgyvenimo įgūdžių, Socialinių tinklų administravimo ir turinio kūrimo ir kitokio pobūdžio stovyklos. Kol vieni jaunuoliai mokosi suteikti pirmąją pagalbą ar išgyventi gamtoje, kiti lavina kūrybiškumą arba technologinius gebėjimus – valdo dronus, kuria turinį socialiniams tinklams, mokosi saugios komunikacijos skaitmeninėje erdvėje“, – akcentuoja organizacija.
Šaulių sąjungos organizuojamos stovyklos vyksta visų moksleivių atostogų metu: rudenį, žiemą, pavasarį ir vasarą.
Šiuo metu Lietuvoje veikia beveik 250 jaunųjų šaulių būrelių. Juose šauliškomis veiklomis užsiima apie 7 tūkst. vaikų nuo 11 iki 18 metų.
