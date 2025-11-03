 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Rudens atostogos kitaip: daugiau nei 850 vaikų dalyvauja Šaulių sąjungos stovyklose

2025-11-03 12:05 / šaltinis: ELTA
2025-11-03 12:05

Prasidėjus moksleivių rudens atostogų savaitei, daugiau nei 850 vaikų visoje Lietuvoje laiką leidžia Šaulių sąjungos organizuojamose stovyklose.

Šaulių sąjunga auga užsienyje, jos nariai galėtų vykdyti komunikacines kampanijas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)

0

„Šią savaitę, moksleivių rudens atostogų metu, daugiau nei 850 jaunųjų šaulių visoje Lietuvoje leidžia laiką šauliškose stovyklose, kur ugdoma drąsa, atsakomybė, pilietiškumas ir bendrystė. Tokios veiklos – puiki alternatyva pasyviam laiko leidimui ir reali pagalba dirbantiems tėvams, kurie gali būti ramūs, kad jų vaikai užimti, saugūs ir mokosi gyvenimui svarbių įgūdžių“, – rašoma pranešime. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šaulių sąjunga praneša, jog rudens atostogų savaitę iš viso vyksta 16 stovyklų visoje Lietuvoje: Kauno, Alytaus, Jonavos, Vilkaviškio, Panevėžio, Jurbarko rajonuose, Klaipėdoje, Vilniuje, Marijampolėje, Ignalinoje, Radviliškyje ir kituose šalies miestuose. 

„Šių metų rudens atostogų stovyklų sąraše – Lyderystės, Bepiločių orlaivių, Šaulio gelbėtojo, Išgyvenimo įgūdžių, Socialinių tinklų administravimo ir turinio kūrimo ir kitokio pobūdžio stovyklos. Kol vieni jaunuoliai mokosi suteikti pirmąją pagalbą ar išgyventi gamtoje, kiti lavina kūrybiškumą arba technologinius gebėjimus – valdo dronus, kuria turinį socialiniams tinklams, mokosi saugios komunikacijos skaitmeninėje erdvėje“, – akcentuoja organizacija. 

Šaulių sąjungos organizuojamos stovyklos vyksta visų moksleivių atostogų metu: rudenį, žiemą, pavasarį ir vasarą. 

Šiuo metu Lietuvoje veikia beveik 250 jaunųjų šaulių būrelių. Juose šauliškomis veiklomis užsiima apie 7 tūkst. vaikų nuo 11 iki 18 metų.

