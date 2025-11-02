 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis

Mokyklos šventė sukėlė pasipiktinimą: vaikai pakėlė taures su savivaldybės atstovais

2025-11-02 21:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-02 21:30

Lenkijoje, Černino kaime, žaidimų aikštelės atidarymo šventė sukėlė visuomenės pasipiktinimą. Vaikai, lydimi vietos valdžios atstovų, šventėje pakėlė taures su šampaną primenančiu gėrimu, skelbia „Onet".

Visuomenės pasipiktinimą sukėlusi mokyklos šventė (nuotr. facebook.com/Gmina Góra - DGR24 ir SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

Lenkijoje, Černino kaime, žaidimų aikštelės atidarymo šventė sukėlė visuomenės pasipiktinimą. Vaikai, lydimi vietos valdžios atstovų, šventėje pakėlė taures su šampaną primenančiu gėrimu, skelbia „Onet“.

0

Renginys vyko pradinėje mokykloje, kur buvo švenčiamas naujosios žaidimų aikštelės atidarymas. Šventėje dalyvavo mokiniai, mokytojai ir savivaldybės atstovai, įskaitant merą bei savivaldybės tarybos pirmininką. Tačiau tai, kas turėjo būti smagus renginys vaikams, greitai virto kontroversija.

Nuotraukose – vaikai laikantys taures

Visuomenės pasipiktinimą sukėlė tai, kad šventės dalis buvo vaikų tostas. Ceremonijos nuotraukos, kuriose vaikai ir suaugusieji laiko taures, sulaukė kritikos bangos.

Susirūpinę gyventojai apie šį atvejį pranešė vaikų ombudsmenui, reikalaujant imtis veiksmų. Institucijai adresuotame laiške buvo prašoma ištirti, ar renginio organizatoriai nepažeidė mokyklos švietimo principų.

Savivaldybės atstovus stebina visuomenės reakcija

Góra savivaldybės mero pavaduotojas Piotras Iskras radijo stočiai „Radio ESKA“ išreiškė nuostabą dėl šios situacijos sukeltos sumaišties. Jis atkreipė dėmesį, kad gėrimas yra visiškai nealkoholinis ir dažnai vartojamas šeimos šventėse. Tačiau jis prisipažino, kad pats rinktųsi kitokią šventės formą:

„Jei man tektų nuspręsti, kaip švęsti, tikrai nebūtų nei šampano taurės, nei gazuotų gėrimų. Nes tai iš tiesų gali sukelti tam tikras asociacijas“, – pridūrė jis.

Mero pavaduotojas taip pat pabrėžė, kad savivaldybė neskatina elgesio, susijusio su alkoholio vartojimu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

