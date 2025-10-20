92 metų vyras vėl tapo tėvu: svajoja sulaukti sūnaus 21-ojo gimtadienio

Nors jis jau yra vyriausias „naujai iškeptas tėvelis“ Australijoje, jis tikina, kad dar neatmeta galimybės ateityje turėti ir daugiau vaikų, rašoma news.com.au.
Gabby – trečiasis J. Levino sūnus. Berniukas gimė vos penkiais mėnesiais anksčiau, nei mirė vyriausias gydytojo sūnus Gregas (65 m.), sirgęs nepagydoma neuronų liga.
Meilės istorija prasidėjo per kalbos pamokas
Dr. J. Levinas ir dr. Y. Lu susipažino po to, kai jo žmona, su kuria jis santuokoje išgyveno net 57 metus, mirė. Pajutęs vienatvę, jis nusprendė išmokti naują kalbą – mandarinų, o jo mokytoja tapo būtent dr. Y. Lu.
„Jis buvo siaubingas mokinys, – juokėsi ji interviu laikraščiui „Herald Sun“. – Po trečios pamokos pasiūliau jam mesti šiuos mokslus, nes nebuvo prasmės toliau vargti.“
Tačiau Johnas vis rasdavo priežasčių ją pamatyti ir galiausiai pakvietė vakarienės. Netrukus jie apsigyveno kartu, o 2014 m. susituokė Las Vegase.
Vaikų klausimas jų santykiuose iškilo tik per COVID-19 karantiną. Dr. Y. Lu prisipažino, kad daug galvojo apie ateitį ir nusprendė, kad jei netektų savo garbaus amžiaus vyro, norėtų turėti bent jo dalelę – vaiką.
Sūnus gimė pasitelkus pagalbinį apvaisinimą
Gabby pradėtas naudojant donoro spermą ir apvaisinimo mėgintuvėlyje (IVF) procedūrą, o pastoti pavyko iš pirmo karto.
Radijo laidoje „Nova’s Jase and Lauren“ dr. J. Levinas sakė, kad pirmą kartą laikyti Gabby ant rankų buvo „neįtikėtinas jausmas“.
Dr. Y. Lu juokavo, kad jos vyras – „labai senamadiškas tėtis“ ir „sauskelnių nekeičia“. Ji pridūrė, kad jų sūnaus gimimas „sukelia žmonėms galvos skausmą“ – daugelis mano, kad dr. J. Levinas esą yra berniuko senelis ar net prosenelis.
„Kai pasakome tiesą, žmonės tiesiog negali patikėti, – sakė Y. Lu. – Bet mums svarbiausia – daryti tai, kas daro mus laimingus. Kitų reakcijų mes nekontroliuojame.“
Ji teigė, kad nors kai kurie žmonės į jų šeimą žiūri skeptiškai, kitiems tai kelia džiaugsmą – ir būtent tai jai rūpi labiausiai.
„Noriu pamatyti, kaip jis tampa vyru“
Pora neatmeta minties apie dar vieną vaiką, sakydami, kad šiandien egzistuoja įvairiausios šeimos formos ir viskas priklauso nuo meilės bei susitarimo. Vis dėlto amžius – rimtas faktorius.
Dr. J. Levinas – ilgaamžiškumo (angl. longevity) ir anti-senėjimo medicinos specialistas. Jis du kartus per savaitę lankosi sporto salėje, valgo pagrinde vegetariškai, nevartoja alkoholio ir nerūko, į darbą vaikšto pėsčiomis, nevalgo iki vidurdienio – visa tai tam, kad išliktų jaunas.
Gydytojas sakė, kad jo didžiausias tikslas – sulaukti Gabby 21-ojo gimtadienio, kai jam pačiam būtų 113 metų. Kitas jo svajonės etapas – Gabby bar micva, kurioje jis nori skaityti Torą kartu su sūnumi.
„Buvau pamiršęs, koks jausmas būti tėvu mažam vaikui, – šypsodamasis pridūrė jis. – Kai mano pirmasis sūnus gimė, man buvo vos 28-eri. Dabar – visai kitas gyvenimas.“
