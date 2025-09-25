Vaistai nuo COVID-19 skirti ne visiems: štai kas gali gauti

Įtraukus Nirmatrelvirą / Ritonavirą (Paxlovid) į bendrą kompensavimo sistemą, nuo rugsėjo 19 d. keičiasi šio vaisto išrašymo ir išdavimo tvarka. Gydytojai gali paskirti šį vaistą kaip kompensuojamąjį, o pacientai jį įsigyti gali visose Lietuvos vaistinėse.
„Vėl išaugus susirgimų COVID-19 skaičiui, vaistinėse irgi padaugėjo pacientų, besidominčių šios ligos simptomais ir gydymo variantais. Pasitaiko, kad teigiamą COVID-19 testo atsakymą gavę pacientai teiraujasi būtent šiai ligai skirto gydyti vaisto. Visgi būtina žinoti, kad net ir gavę galimybę išduoti šiuos vaistus, juos galime pasiūlyti tik tiems pacientams, kurie pateikia ne anksčiau kaip rugsėjo 19 d. gydytojo išduotą elektroninį ar popierinį receptą su jame nurodyta veikliąja medžiaga“, – sako „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė Sigita Korbutaitė.
COVID-19 ligos gydymui skirtas vaistas Nirmatrelvirą / Ritonavirą (Paxlovid) nuo rugsėjo 19 d. įtrauktas į bendrą kompensavimo sistemą. Pasak vaistininkės, šio sprendimo naudą labiausiai pajus pacientai, kurie priklauso rizikos grupėms ar serga sunkesne COVID-19 forma, rašoma pranešime spaudai.
Kam gali būti skiriamas vaistas nuo COVID-19?
Nirmatrelviras / Ritonaviras gydytojo sprendimu gali būti skiriamas 18 metų ir vyresniems pacientams, kuriems COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) simptomai prasidėjo prieš 5 paras arba vėliau, turintiems bent vieną iš progresavimo į sunkią ligą rizikos veiksnių: cukrinį diabetą, nutukimą (KMI ≥ 35 kg/m2), lėtinę plaučių ligą (įskaitant astmą), lėtinę inkstų ligą, imunitetą slopinančią ligą arba imunitetą slopinančiąją terapiją, kardiovaskulinę ligą, hipertenziją, pjautuvo pavidalo ląstelių anemiją, neurologinio vystymosi sutrikimų, aktyvų vėžį, nuo medicinos technologijų priklausomą sveikatos būklę. Vaistas taip pat galės būti skiriamas 70 metų ir vyresniems pacientams, gyvenantiems slaugos ar globos įstaigose, nepriklausomai nuo gretutinių ligų.
„Pastaruoju metu dėl COVID-19 gydymo vaistinėse kreipiasi ir patys sergantieji, ir jų artimieji. Šiuo metu vyraujanti atmaina, kiek pastebime, daliai pacientų praeina lengviau ir simptomai nėra tokie stiprūs kaip ankstesniais metais. Pacientai skundžiasi silpnumu, nosiaryklės ir gerklės deginimo pojūčiu, aštriu skausmu, pakilusia temperatūra.
Taip pat sausu kosuliu, sloga. Lyginant su peršalimo virusu – visi pacientai įvardija silpnumą. Rekomendacijos kaip sumažinti simptomus, yra pastilės ir/ar purškalai gerklės skausmui malšinti, preparatai slogai, temperatūrai mažinti, sausam kosuliui malšinti ir imuninei sistemai stiprinti“, - pataria vaistininkė.
Ieško ne tik vaistų, bet ir kitų priemonių nuo COVID-19
S. Korbutaitės teigimu, pacientai vaistinėse dažnai teiraujasi ir prevencinių priemonių nuo COVID-19.
„Dar pirmaisiais COVID-19 pandemijos metais buvo pastebėta kvercetino nauda sergant COVID-19 ir kitomis virusinėmis infekcijomis – jis gali padėti tiek stiprinti imuninį atsaką, tiek jį reguliuoti. Tyrimai rodo, kad kvercetinas gali slopinti SARS-CoV-2 viruso prisijungimą prie ląstelių ir sumažinti uždegiminių citokinų gamybą“, – sako vaistininkė.
Pasak jos, taip pat svarbu vartoti vitaminą D - tyrimai rodo, kad žemas vitamino D lygis siejamas su sunkesne kvėpavimo takų infekcijų eiga, įskaitant COVID-19. Rekomenduojama dozė – 2000-4000 VV. Nors svarių įrodymų apie vitamino C naudą COVID-19 profilaktikai kol kas nėra, bet jo trūkumas irgi didina jautrumą infekcijoms. Rekomenduojama dozė sergant – 500-1000 mg.
„Tuo tarpu cinkas reikalingas normaliam imuninių ląstelių aktyvumui, o jo trūkumas siejamas su padidėjusiu infekcijų dažniu. Yra duomenų, kad pakankamas cinko kiekis (25 mg sergant arba šaltuoju laikotarpiu profilaktikai) gali sutrumpinti kvėpavimo takų infekcijų trukmę“, – patarė vaistininkė.