Įspėja visus Lietuvos gyventojus jokiu būdu nepirkti šių vaistų

Specialistai atkreipia dėmesį, kad tokie produktai dažnai yra neaiškios kilmės, gali būti pasibaigusio galiojimo arba netinkamai laikyti.
Ragina išlikti budriems dėl neaiškios kilmės vaistų
Tokiais atvejais rizikuojama ne tik savo, bet ir artimųjų sveikata. Todėl gyventojai kviečiami vaistus įsigyti tik patikimose, legaliai veikiančiose prekybos vietose arba oficialiose internetinėse vaistinėse.
„Dėmesio. Nepirkite neaiškios kilmės produktų, pristatomų kaip vaistai. Nerizikuokite nei savo, nei savo artimųjų sveikata.
Primename, kad vaistai yra ypatinga prekė, vartojama tik pasikonsultavus su gydytoju ar vaistininku.
Atminkite, kad visus vaistus reikėtų pirkti tik legaliose prekybos vietose arba jų internetinėse svetainėse, kurios yra pažymėtos specialiu logotipu, nurodančiu, kad šioje vaistinės internetinėje svetainėje pirkti vaistus yra saugu. Logotipu galima pasitikėti tik tada, kai jį paspaudus atsiranda vaistinių, parduodančių vaistus nuotoliniu būdu sąrašas (Lietuvos atveju, šią informaciją matysite Tarnybos svetainėje).
Nelicencijuotose vietose, socialiniuose tinkluose parduodami ar atiduodami preparatai gali būti visai ir ne vaistai, o neaiškios kilmės produktai, pristatomi kaip vaistai, taip pat tai gali būti pasibaigusio galiojimo ar netinkamai laikyti vaistai. O tokie produktai gali kelti rimtą grėsmę sveikatai ar net gyvybei“, – rašoma įraše.
