Kalendorius
Rugsėjo 24 d., trečiadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Įspėja visus Lietuvos gyventojus jokiu būdu nepirkti šių vaistų

2025-09-24 12:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-24 12:50

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ragina gyventojus būti atsakingais ir saugoti savo sveikatą. Socialiniame tinkle „Facebook“ tarnyba primena, kad nelegaliai parduodami ar dovanojami vaistai gali būti pavojingi.

Šiuos vaistus vadina vienais pavojingiausių: daug kas vartoja neteisingai (nuotr. 123rf.com)
15

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ragina gyventojus būti atsakingais ir saugoti savo sveikatą. Socialiniame tinkle „Facebook“ tarnyba primena, kad nelegaliai parduodami ar dovanojami vaistai gali būti pavojingi.

REKLAMA
1

Specialistai atkreipia dėmesį, kad tokie produktai dažnai yra neaiškios kilmės, gali būti pasibaigusio galiojimo arba netinkamai laikyti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vaistai
(15 nuotr.)
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vaistai

Ragina išlikti budriems dėl neaiškios kilmės vaistų

Tokiais atvejais rizikuojama ne tik savo, bet ir artimųjų sveikata. Todėl gyventojai kviečiami vaistus įsigyti tik patikimose, legaliai veikiančiose prekybos vietose arba oficialiose internetinėse vaistinėse.

REKLAMA
REKLAMA

„Dėmesio. Nepirkite neaiškios kilmės produktų, pristatomų kaip vaistai. Nerizikuokite nei savo, nei savo artimųjų sveikata.

REKLAMA

Primename, kad vaistai yra ypatinga prekė, vartojama tik pasikonsultavus su gydytoju ar vaistininku.

Atminkite, kad visus vaistus reikėtų pirkti tik legaliose prekybos vietose arba jų internetinėse svetainėse, kurios yra pažymėtos specialiu logotipu, nurodančiu, kad šioje vaistinės internetinėje svetainėje pirkti vaistus yra saugu. Logotipu galima pasitikėti tik tada, kai jį paspaudus atsiranda vaistinių, parduodančių vaistus nuotoliniu būdu sąrašas (Lietuvos atveju, šią informaciją matysite Tarnybos svetainėje).

REKLAMA
REKLAMA

Nelicencijuotose vietose, socialiniuose tinkluose parduodami ar atiduodami preparatai gali būti visai ir ne vaistai, o neaiškios kilmės produktai, pristatomi kaip vaistai, taip pat tai gali būti pasibaigusio galiojimo ar netinkamai laikyti vaistai. O tokie produktai gali kelti rimtą grėsmę sveikatai ar net gyvybei“, – rašoma įraše.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų